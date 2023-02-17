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Командование США призвало ВСУ экономить снаряды в условиях дефицита боеприпасов

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Командование США призвало ВСУ экономить снаряды в условиях дефицита боеприпасов

Американское командование призывает военнослужащих ВСУ экономнее расходовать боеприпасы, поскольку западные союзники Украины не успевает восполнять стремительно уменьшающиеся запасы.


Командование США поможет украинским формированиям сменить тактику ведения боевых действий, меньше полагаться на заградительный огонь артиллерийских систем и больше внимания уделять маневрам войск на поле боя. Смена тактики обусловлена тем, что страны НАТО не успевают поставлять Украине боеприпасы взамен израсходованных.

В ходе вооруженного конфликта на Украине обе стороны активно применяют на поле боя артиллерийские системы разных типов, ежедневно расходуя при этом тысячи боеприпасов. В связи с этим, США и Евросоюзу приходится прилагать значительные усилия для восполнения боеприпасов у ВСУ, однако имеющиеся запасы подходят к концу, а производственные мощности не позволяют изготавливать необходимые объемы.

В связи с этим, тогда как США и ряд европейских стран пытаются нарастить производство боеприпасов, чтобы обеспечить ими украинскую армию к запланированному на весну наступлению, Великобритания и Германия обучают военнослужащих ВСУ тактике маневренных действий с минимальной поддержкой артиллерии.

Франция и Австралия договорились о совместном производстве боеприпасов калибра 155 миллиметров, составляющих основу поставленного западными странами арсенала артиллерийских орудий.

США также стараются нарастить объемы производства 155-мм снарядов, которых украинская армия за время боевых действий уже использовала более миллиона штук.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Operational Command “West”
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9 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:10
    +2
    Вот он хваленый западный ВПК. Вот они лукавые цифры ВВП. Действительно, а зачем им это делать? Ну чтоб пополнить сови опустевшие арсеналы. ну действительно поднимутся предприятия ВПК пролоббировавшие военные подряды. ну а дальше-то? Деньги возьмут из бюджетов стран это раз. Во вторых прорва бывшей укарины не позволяет накопить запас а требует снова и снова. И что? опять дать военные подряды и заказы? если кто-то думает что это вызовет подъем экономики и рост рабочих мест то путь подумает а деньги то откуда берутся? кто их дает? они же из бюджетов стран минусются! а конечная продукция потом улетает в степи Малороссии. Если вы считаете что это хорошее эконмическое решений то представьте те это без промежуточного этапа. Можно просто брать деньги выкидывать их с самолетов над бывшей украиной. Тот же эффект будет-деньги потрачены дана работа пилотам самолетов, грузчикам и куплен керосин. таким "безнесом" по-украински экономику можно только добить. тем более что цена на редкоземельные металлы растет стоимость энергоресурсов скакнула и все это из-за конфликта с Россией. Выгодно толок тем кто присосался к конфликту и наживается на самом процессе поставок вооружений и на тратах бюджета.
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 15:18
      -2
      Обнаруживая каждый раз "впереди планеты всей" сообщения от вас, меня не покидает стойкое ощущение, что команда ВО решила создать свой ответ ChatGPT и тестирует его здесь.
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 15:20
      +2
      больше внимания уделять маневрам войск

      Сейчас безопасный маневр для ВСУ по маршруту: Польша - Германия - Англия - США - Канада
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 15:50
        +2
        Цитата: Ясная
        Сейчас безопасный маневр для ВСУ по маршруту: Польша

        Ы-ы-ы... Не пойдетЬ. Уже там лещей выхватят. Через Триболтику только - там места безлюдные, незаселенные... Можно пробежать огородами. Главное, на Чулпан Хаматову не наткнуться, с козами на выгоне
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:15
    -2
    Командование США призвало ВСУ экономить снаряды в условиях дефицита боеприпасов

    Только что лицо на «Россия 2» заявило, что у ВСУ никакой нехватки в боеприпасах НЕТ!!!
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 15:22
      +5
      Цитата: ROSS 42
      Командование США призвало ВСУ экономить снаряды в условиях дефицита боеприпасов

      Только что лицо на «Россия 2» заявило, что у ВСУ никакой нехватки в боеприпасах НЕТ!!!

      Это лицо начальник тыла ВСУ?
  3. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:42
    +3
    Во-во, еще и жрать поменьше. Снаряды можно заменить "маневрированием", еду -сном, деньги - "Славой У" , Историю - выдумками, армянина Айвазовского - украинцем Айвазовским.
    Главное - американцев слушаться, они плохого не посоветуют.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:52
      0
      Цитата: faterdom
      Во-во, еще и жрать поменьше.

      В мультике было про Винни-пуха, а в европейскую дверь, куда удрал Кролик, почему-то не пролазит Поросенко.
      (И это не только потому, что у кого-то слишком узкие двери, но именно оттого, что кто-то слишком много жрет!)
  4. DmSol
    DmSol Сегодня, 15:54
    0
    https://t.me/dolgarevaanna/3050
    то ли дело у нас. И не поймешь то действительно бк дефицит в принципе, или это игра престолов вышла на новый уровень (как Стрелков говорит)