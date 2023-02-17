Командование США призвало ВСУ экономить снаряды в условиях дефицита боеприпасов

Американское командование призывает военнослужащих ВСУ экономнее расходовать боеприпасы, поскольку западные союзники Украины не успевает восполнять стремительно уменьшающиеся запасы.Командование США поможет украинским формированиям сменить тактику ведения боевых действий, меньше полагаться на заградительный огонь артиллерийских систем и больше внимания уделять маневрам войск на поле боя. Смена тактики обусловлена тем, что страны НАТО не успевают поставлять Украине боеприпасы взамен израсходованных.В ходе вооруженного конфликта на Украине обе стороны активно применяют на поле боя артиллерийские системы разных типов, ежедневно расходуя при этом тысячи боеприпасов. В связи с этим, США и Евросоюзу приходится прилагать значительные усилия для восполнения боеприпасов у ВСУ, однако имеющиеся запасы подходят к концу, а производственные мощности не позволяют изготавливать необходимые объемы.В связи с этим, тогда как США и ряд европейских стран пытаются нарастить производство боеприпасов, чтобы обеспечить ими украинскую армию к запланированному на весну наступлению, Великобритания и Германия обучают военнослужащих ВСУ тактике маневренных действий с минимальной поддержкой артиллерии.Франция и Австралия договорились о совместном производстве боеприпасов калибра 155 миллиметров, составляющих основу поставленного западными странами арсенала артиллерийских орудий.США также стараются нарастить объемы производства 155-мм снарядов, которых украинская армия за время боевых действий уже использовала более миллиона штук.