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Президент России подписал закон о социальной поддержке супругов погибших во время спецоперации военнослужащих

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Президент России подписал закон о социальной поддержке супругов погибших во время спецоперации военнослужащих

В Российской Федерации будет действовать новый федеральный закон, предполагающий получение социальной поддержки вдовами и вдовцами военнослужащих, которые погибли во время специальной военной операции. Соответствующий закон был сегодня подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, он опубликован на официальном портале правовой информации.


Закон вносит поправки в федеральный закон «О ветеранах». Текущая ситуация потребовала от государства оперативной корректировки законодательства в направлении социальной поддержки как военнослужащих, участвующих в боевых действиях или принимавших в них участие, так и членов их семей, а также вдов и вдовцов.

Согласно закону, вдовы и вдовцы погибших военных будут получать меры социальной поддержки вне зависимости от состава семьи, в которой они проживают. Например, если вдова военнослужащего живет со взрослыми детьми, это не повлияет на оказание ей социальной поддержки со стороны государства. Равным образом, будет оказываться помощь и вдовам военнослужащих, проживающим с собственными родителями.

До принятия закона, такие вдовы не могли рассчитывать на получение социальной поддержки в том же объеме, что и вдовы погибших военнослужащих, проживающие отдельно. Теперь данная проблема решена и все категории вдов и вдовцов погибших военных уравнены перед государством в плане оказания им социальной помощи.

Вместе с тем, социальная поддержка будет распространяться только на тех вдов и вдовцов погибших военнослужащих, которые не вступили в повторные брачные отношения. Это тоже вполне справедливое решение,
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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3 комментария
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  1. Слон
    Слон Сегодня, 15:21
    -1
    Все это хорошо, социальная составляющая требует внимания Верховного. А что с мобилизацией экономики, серьезных перемен я что-то не наблюдаю?!
  2. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 15:41
    -1
    Так это вроде бы уже всё есть request """"
  3. 30 вис
    30 вис Сегодня, 15:45
    +1
    С вдовами понятно . Но было б ещё лучше что бы детей погибших воинов вели и поддерживали до совершеннолетия и при поступлении в ВУЗ государство оплачивало их обучение .Или помогало получит достойную профессию .