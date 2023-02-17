Президент России подписал закон о социальной поддержке супругов погибших во время спецоперации военнослужащих

В Российской Федерации будет действовать новый федеральный закон, предполагающий получение социальной поддержки вдовами и вдовцами военнослужащих, которые погибли во время специальной военной операции. Соответствующий закон был сегодня подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, он опубликован на официальном портале правовой информации.Закон вносит поправки в федеральный закон «О ветеранах». Текущая ситуация потребовала от государства оперативной корректировки законодательства в направлении социальной поддержки как военнослужащих, участвующих в боевых действиях или принимавших в них участие, так и членов их семей, а также вдов и вдовцов.Согласно закону, вдовы и вдовцы погибших военных будут получать меры социальной поддержки вне зависимости от состава семьи, в которой они проживают. Например, если вдова военнослужащего живет со взрослыми детьми, это не повлияет на оказание ей социальной поддержки со стороны государства. Равным образом, будет оказываться помощь и вдовам военнослужащих, проживающим с собственными родителями.До принятия закона, такие вдовы не могли рассчитывать на получение социальной поддержки в том же объеме, что и вдовы погибших военнослужащих, проживающие отдельно. Теперь данная проблема решена и все категории вдов и вдовцов погибших военных уравнены перед государством в плане оказания им социальной помощи.Вместе с тем, социальная поддержка будет распространяться только на тех вдов и вдовцов погибших военнослужащих, которые не вступили в повторные брачные отношения. Это тоже вполне справедливое решение,