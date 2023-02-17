Российская ПВО перехватила украинский беспилотник, пытавшийся атаковать аэропорт Брянска

Украина в очередной раз попыталась атаковать с помощью беспилотника аэропорт Брянска, но снова неудачно, российская ПВО перехватила дрон на подлете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.Третья атака украинских беспилотников на международный аэропорт Брянска, правда не работающий с начала российской специальной военной операции. Запрет на полеты в приграничных областях России все еще действует и в ближайшее время вряд ли будет снят.По имеющейся информации, запущенный с территории Украины беспилотник был перехвачен средствами противовоздушной обороны над Брянском, предварительно, разрушений на земле нет. Официального подтверждения атаки беспилотника и работы ПВО пока не поступало, на сайте губернатора региона Александра Богомаза тоже пусто.В случае, если факт атаки подтвердится, то это будет уже третья попытка ВСУ ударить по аэропорту. 10 февраля сообщалось, что Киев два дня подряд предпринимал попытки нанести удар по аэропорту беспилотниками со взрывчаткой. Дроны шли на малой высоте, но были замечены российскими средствами ПВО и уничтожены, так и не достигнув цели.Стоит отметить, что применяемая Киевом тактика ударов по российской территории с помощью беспилотников весьма эффективна и неоднократно приносила Украине успех, особенно в прошлом году. Однако со временем российская ПВО научилась бороться с такими целями, а некоторые зенитные комплексы, в частности, "Панцирь", был доработан с этой целью.Однако попытки атаковать объекты в глубине России Киев не прекращает, особенно достается Крыму, который в Киеве считают "украинской территорией". Тем более, что хозяева из Вашингтона официально разрешили бить по полуострову.