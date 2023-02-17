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Российская ПВО перехватила украинский беспилотник, пытавшийся атаковать аэропорт Брянска

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Российская ПВО перехватила украинский беспилотник, пытавшийся атаковать аэропорт Брянска

Украина в очередной раз попыталась атаковать с помощью беспилотника аэропорт Брянска, но снова неудачно, российская ПВО перехватила дрон на подлете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.


Третья атака украинских беспилотников на международный аэропорт Брянска, правда не работающий с начала российской специальной военной операции. Запрет на полеты в приграничных областях России все еще действует и в ближайшее время вряд ли будет снят.

По имеющейся информации, запущенный с территории Украины беспилотник был перехвачен средствами противовоздушной обороны над Брянском, предварительно, разрушений на земле нет. Официального подтверждения атаки беспилотника и работы ПВО пока не поступало, на сайте губернатора региона Александра Богомаза тоже пусто.

В случае, если факт атаки подтвердится, то это будет уже третья попытка ВСУ ударить по аэропорту. 10 февраля сообщалось, что Киев два дня подряд предпринимал попытки нанести удар по аэропорту беспилотниками со взрывчаткой. Дроны шли на малой высоте, но были замечены российскими средствами ПВО и уничтожены, так и не достигнув цели.

Стоит отметить, что применяемая Киевом тактика ударов по российской территории с помощью беспилотников весьма эффективна и неоднократно приносила Украине успех, особенно в прошлом году. Однако со временем российская ПВО научилась бороться с такими целями, а некоторые зенитные комплексы, в частности, "Панцирь", был доработан с этой целью.

Однако попытки атаковать объекты в глубине России Киев не прекращает, особенно достается Крыму, который в Киеве считают "украинской территорией". Тем более, что хозяева из Вашингтона официально разрешили бить по полуострову.
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4 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:45
    0
    Как предложение, менять стратегию....., ЛБС представляет собой лунный пейзаж по понятным причинам..., если лунный пейзаж устроить в тылу, начиная с западных районов окраины и продвигаться в сторону ЛБС, то по факту пейзаж на ЛБС и в тылу будут идентичны.
    1. Комментарий был удален.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 16:01
      +1
      Иногда складывается впечатление, что люди ответственные за нашу оборону совсем не интересуются событиями в остальном мире.

      Ведь сколько было событий и фактов в нашем неспокойном мире когда банальные партизанские группировки на том же Ближнем Востоке при помощи беспилотников доставляли крупные неприятности вполне себе обеспеченным и нашпигованных современными системами ПВО успешным странам.

      Где же наши разработки по защиты страны от таких вот беспилотников.
    3. Havoc
      Havoc Сегодня, 16:02
      0
      Цитата: Uprun
      Как предложение, менять стратегию....., ЛБС представляет собой лунный пейзаж по понятным причинам..., если лунный пейзаж устроить в тылу, начиная с западных районов окраины и продвигаться в сторону ЛБС, то по факту пейзаж на ЛБС и в тылу будут идентичны.

      Только вот не задача подавляющее большинство нациков, это центральная и восточные области. Посмотрите где в основном формировались националистические батальоны , откуда родом Ярош и все остальные,перечислять не хочу, иного чести для них.
  2. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 16:17
    0
    В сети была информация , что раз иракский колхозник выстрелом из винтовки "Ли-Энфильд"
    американский вертолет "Апач" сбил.
    Выдать всем бабушкам в Брянской области по двустволке и полный" Ягдташ" с патронами
    с крупной дробью.