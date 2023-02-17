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Американский сенатор Макконнелл назвал «победу над Россией» важнейшей задачей в мире

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Американский сенатор Макконнелл назвал «победу над Россией» важнейшей задачей в мире

В настоящее время в американском обществе нарастают скептические настроения относительно поддержки киевского режима. Но это – тревожный для Запада фактор, считает лидер республиканского меньшинства в Сенате США 80-летний политик Митч Макконнелл. Свою точку зрения он озвучил в интервью телеканалу Fox News.


По словам политика, американскому народу необходимо понять, что события на Украине очень важны для США. Поэтому всем гражданам страны стоит сплотиться и обеспечить поддержку киевского режима, вне зависимости от того, Демократическую или Республиканскую партии поддерживают конкретные американцы.

На данный момент важнейшей задачей в мире является победа над русскими на Украине. Если украинцы добьются успеха, то сэкономят нам огромное количество денег в будущем

- заявил Макконнелл.

Сенатор особо отметил, что киевский режим не просит у США солдат, а лишь настаивает на финансировании боевых действий. Таким образом, американский политик, во-первых, назвал подлинную цель активного участия США и их сателлитов в конфликте – вовсе не защита «украинских» территорий, а борьба против России как угрозы сформированной Западом модели глобального мироустройства.

Во-вторых, Макконнелл, представляющий Республиканскую партию США, своими словами подтвердил единство американской политической элиты, вне зависимости от партийной принадлежности, в вопросе помощи киевскому режиму. России не стоит рассчитывать, что, если к власти придут республиканцы и президента Джо Байдена в Белом доме сменит лидер от Республиканской партии, что-то кардинально изменится. Если решение США прекратить поддержку Украины и будет принято, то отнюдь не из-за смены правящей партии.
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23 комментария
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:34
    +2
    Они сша уже прямо говорят что хотят сделать !!!!!!!!!!!!!! победить РФ !!!!!!!!!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:36
      +8
      Это хорошо что не скрывают,чтобы даже самые непонятливые всё поняли. Они там все походу реально в украинцев превращаются.Скоро скакать начнут и Майданы устраивать. Одна попытка уже была при штурме Капитолия.
      . На данный момент важнейшей задачей в мире является победа над русскими на Украине. Если украинцы добьются успеха, то сэкономят нам огромное количество денег в будущем

      - заявил Макконнелл.

      Какое может быть будущее у 80-летнего политика Митча Макконнелла?
      1. кредо
        кредо Сегодня, 15:52
        0
        Это хорошо что не скрывают,чтобы даже самые непонятливые всё поняли...

        Пришлось как-то почитать панегирики на смерть Горбачёва от имени тех кто и по ныне жив и крутится в и около отечественной власти.
        Сложилось мнение, что будь они сейчас у руля нашей страны линию Горбачёва продолжали бы в том же направлении - дружба с США и коллективным западом в обмен на очередные уступки России, вплоть до территориальных.
        Так что дело ни не в понятливых, а в продажных, которым слова сенатора как бальзам на сердце и повод продать страну по сходной цене.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 15:57
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Какое может быть будущее у 80-летнего политика Митча Макконнелла?

        Пусть дожить попробует до того, когда это хоть как-то закончится.
        Не в моих правилах желать людям плохого, но лучше бы ему не дожить. Потому что закончится совсем не так, как ему хочется.

        И да.
        Поражение Украины будет не только поражением Украины. Оно как цунами - из маленькой волны в океане родится большая и смертельно опасная волна у побережья. И США накроет так, что о выживании думать будут, а не о "мировом господстве".

        Кстати. Если ему доведётся увидеть - пусть с другим "ястребом", Маккейном, ТАМ, у самого горячего котла, впечатлениями поделится.
        Хоть черти поржут...
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 16:12
      +1
      На данный момент важнейшей задачей в мире является победа над русскими на Украине.
      на данный момент и остальные моменты важнейшие задачи мира это скинуть с себя рабские оковы от США!
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 15:34
    +7
    Меркантильные твари, другого слова и не подобрать. Только деньги, о гибели тысяч людей, даже слово не сказал. am
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:59
      +1
      Цитата: marchcat
      Меркантильные твари, другого слова и не подобрать.

      Если украинцы добьются успеха, то сэкономят нам огромное количество денег в будущем

      Кто о чём - а вшивый о бане американец о деньгах.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:35
    +6
    Конец России хотели увидеть многие, но пока им удается только держать его ... (с)


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    [media=https://dzen.ru/video/watch/621cfd81434e80500abfcb32?f=d2d]
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:36
    +5
    Политики на западе хорошо устроились,они как трусы и циники(М.Захарова) не признают себя стороной конфликта.Может пора уже нам самим решать кто они.Надо взбодрить западное болото.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 16:19
      0
      hi!
      Цитата: tralflot1832
      Политики на западе хорошо устроились,они как трусы и циники(М.Захарова) не признают себя стороной конфликта.Может пора уже нам самим решать кто они.

      Вам, Андрей, доводилось разговаривать с осужденными за убийства, грабежи, разбой, бандитизм? Мне доводилось как-то. НИ ОДИН из них не говорил, что "да, оступился, совершил ошибку, виноват". Все говорят "так масть легла, не повезло, оговорили, подставили, меня вобще ни за что осудили".

      Я это к чему? тому, что если сами убийцы и бандиты будут решать, причастны ли они к преступлению - то виноватых нигде и никогда не будет.

      Так и тут.
      МЫ, а не ОНИ, решать будем, кто и насколько причастен. А для того, чтобы наше мнение было решающим, осталось "немного" - победить.

      Мой сын говорит, что победим.
      Две недели назад сказал, что ушло представление на второй орден. (Не знаю, какой - я вобще в наградной системе РФ, к своему стыду, слабо разбираюсь. Советские ордена-медали отца, деда, прадеда, мои немножко - как-то понятнее.)
      И я верю, что победим. Сыну верю - сам воспитывал.
  5. barclay
    barclay Сегодня, 15:36
    +3
    Решение прекратить поддержку может быть в двух случаях:
    Первый, если их станет волновать другая проблема,
    Второй, если они получат по зубам.
    Иначе, они даже не представляют куда свои напечатанные баксы тратить.
  6. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:37
    +1
    Пусть этот стенатор сплотится с другими такими же сенатороами и конгрессменами, и едет в Бахмут.
    А то сплаччивает он кого-то из теплого лимузина по пути на ланч.
  7. ASAD
    ASAD Сегодня, 15:38
    0
    Для сегодняшних событий и затевалось всё в 2014 году. И когда для США всё идёт по плану ,какой смысл что то менять.И тем более прислушиваться к мнению народа. Глупости какие. Это когда подниматься волнение примерно как против войны во Вьетнаме.А сейчас,так, бухтение.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:40
    +3
    С учетом почтенного возраста, дедушка до желаемой победы может и не дожить...., ковид никуда не ушел.....
  9. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 15:40
    0
    России не стоит рассчитывать, что, если к власти придут республиканцы и президента Джо Байдена в Белом доме сменит лидер от Республиканской партии, что-то кардинально изменится.
    А разве ещё остались такие кто искренне верят в то, что демократы и республиканцы это не оборотные стороны одной медали? laughing
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:42
    0
    Если украинцы добьются успеха, то сэкономят нам огромное количество денег в будущем

    Ну вот и весь сказ про "свободу Украине" и демократию. Воюйте "Мыколы" за экономию огромного количества американских денег.
  11. 30 вис
    30 вис Сегодня, 15:42
    +1
    Нуланды , блинкены , байдены ,митчи макконнелли начали выпрыгивая из своих загаженных трусов орать о уничтожении России . А это товарищи и друзья значит , что Россия давит их .
  12. HAM
    HAM Сегодня, 15:44
    +2
    Бидон,Пилоси,Макконел им же прогулы кое где ставят,а они ещё хорохорятся...если Бидон опять подастся в президенты,то будет новая серия "Мумия возвращается"........
  13. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:47
    0
    Галстучек у этого пижона - стрёмный! И сам он воинствующий ! Украина успеха НЕ добьется!
  14. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:59
    0
    Надо понимать, что в американском обществе своя специфика - они очень зациклены на своей стране, и когда рвутся подобные вопли от них - означает, что у них случилась большая ж*па, и надо срочно перещелкнуть внимание...
    Это раз. Ну а два - нечем побеждать им. Нечем... Потому и вопли. Могли бы - просто сделали, сделать не могут - потому и орут, это же аксиома - не предупреждай противника о своих намерениях...
  15. Mouse
    Mouse Сегодня, 16:02
    0
    У...... как всё запущено... диагноз на лицо.... просто мания какая- то...
  16. Magellan
    Magellan Сегодня, 16:11
    0
    Таких заявлений уже достаточно было, в основном как раз от конгрессменов. Ничего нового.
  17. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 16:18
    0
    GENAU ins Zentrum dieser US-Quatsch-Buden
    sollten ein Dutzend russische Atomraketen einschlagen,
    um solchen Maul-Helden das freche Maul zu stopfen...!!!!!