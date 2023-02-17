Американский сенатор Макконнелл назвал «победу над Россией» важнейшей задачей в мире

На данный момент важнейшей задачей в мире является победа над русскими на Украине. Если украинцы добьются успеха, то сэкономят нам огромное количество денег в будущем

В настоящее время в американском обществе нарастают скептические настроения относительно поддержки киевского режима. Но это – тревожный для Запада фактор, считает лидер республиканского меньшинства в Сенате США 80-летний политик Митч Макконнелл. Свою точку зрения он озвучил в интервью телеканалу Fox News.По словам политика, американскому народу необходимо понять, что события на Украине очень важны для США. Поэтому всем гражданам страны стоит сплотиться и обеспечить поддержку киевского режима, вне зависимости от того, Демократическую или Республиканскую партии поддерживают конкретные американцы.- заявил Макконнелл.Сенатор особо отметил, что киевский режим не просит у США солдат, а лишь настаивает на финансировании боевых действий. Таким образом, американский политик, во-первых, назвал подлинную цель активного участия США и их сателлитов в конфликте – вовсе не защита «украинских» территорий, а борьба против России как угрозы сформированной Западом модели глобального мироустройства.Во-вторых, Макконнелл, представляющий Республиканскую партию США, своими словами подтвердил единство американской политической элиты, вне зависимости от партийной принадлежности, в вопросе помощи киевскому режиму. России не стоит рассчитывать, что, если к власти придут республиканцы и президента Джо Байдена в Белом доме сменит лидер от Республиканской партии, что-то кардинально изменится. Если решение США прекратить поддержку Украины и будет принято, то отнюдь не из-за смены правящей партии.