В последнее время ВС РФ практически ежедневно наносят точечные, а периодически массирование удары дронами-камикадзе и ракетами всех типов базирования по военным и критическим объектам на подконтрольной Киеву территории Украины. При этом представители киевского режима жалуются, что российское командование постоянно меняет тактику атак, дабы сбить с толку украинскую ПВО. И тут же добавляют, что, несмотря на это, зенитчики ВСУ сбивают почти все цели, следом повторяя мантру о скором истощении у России запаса ракет.Как известно, последняя атака ВС РФ была минувшей ночью по объектам в Харькове и области. Минобороны РФ в сегодняшней сводке сообщило, что все назначенные цели поражены. В украинских соцсетях, несмотря на запрет, появляются публикации и даже официальные сообщения властей о взрывах и пожарах, правда, изрядно сдобренные снимками о якобы попаданиях в гражданские объекты и жилые дома.Из последнего, сегодня местные паблики во второй половине дня сообщили о взрыве в Сумах на северо-востоке Украины. Официальных сообщений об этом не поступало, но в городе объявлена воздушная тревога.Позже сигналы воздушной тревоги зазвучали в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и на оккупированной территории Луганской республики. Через несколько минут тревогу объявили в Киевской и Житомирской областях, а также на западе — в Волынской области. После чего интерактивная карта воздушной тревоги стала красной на всей территории Украины.В пресс-службе ВМС Украины сообщили, что в Черном море на боевом дежурстве находятся три корабля ЧФ ВМФ РФ, способных произвести пуск ракет «Калибр» с общим залпом около 24 ракет. Вчера ракетоносителей в акватории Черного моря было два с 16 «Калибрами».