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После воздушной тревоги украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

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После воздушной тревоги украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

В последнее время ВС РФ практически ежедневно наносят точечные, а периодически массирование удары дронами-камикадзе и ракетами всех типов базирования по военным и критическим объектам на подконтрольной Киеву территории Украины. При этом представители киевского режима жалуются, что российское командование постоянно меняет тактику атак, дабы сбить с толку украинскую ПВО. И тут же добавляют, что, несмотря на это, зенитчики ВСУ сбивают почти все цели, следом повторяя мантру о скором истощении у России запаса ракет.


Как известно, последняя атака ВС РФ была минувшей ночью по объектам в Харькове и области. Минобороны РФ в сегодняшней сводке сообщило, что все назначенные цели поражены. В украинских соцсетях, несмотря на запрет, появляются публикации и даже официальные сообщения властей о взрывах и пожарах, правда, изрядно сдобренные снимками о якобы попаданиях в гражданские объекты и жилые дома.

Из последнего, сегодня местные паблики во второй половине дня сообщили о взрыве в Сумах на северо-востоке Украины. Официальных сообщений об этом не поступало, но в городе объявлена воздушная тревога.

Позже сигналы воздушной тревоги зазвучали в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и на оккупированной территории Луганской республики. Через несколько минут тревогу объявили в Киевской и Житомирской областях, а также на западе — в Волынской области. После чего интерактивная карта воздушной тревоги стала красной на всей территории Украины.

В пресс-службе ВМС Украины сообщили, что в Черном море на боевом дежурстве находятся три корабля ЧФ ВМФ РФ, способных произвести пуск ракет «Калибр» с общим залпом около 24 ракет. Вчера ракетоносителей в акватории Черного моря было два с 16 «Калибрами».
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Использованы фотографии:
Соцсети
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6 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:01
    +1
    Что ракеты кончились - сегодня уже говорили?
    1. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 16:09
      +1
      Цитата: Bingo
      Что ракеты кончились - сегодня уже говорили?

      У них каждая атака из последних наших ракет, говорили.
    2. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 16:09
      +2
      У товарища прапорщика на складе завалялось несколько сот)))
  2. Новик225
    Новик225 Сегодня, 16:02
    +1
    вот и правильно. А то взяли привычку - на время воздушной тревоги отключать подачу электроэнергии, таким образом уменьшая ущерб от нанесения ударов по обесточенным трансформаторам. Так и надо теперь - пусть атаки будут меньшим количеством, зато чаще. Пусть все время сидят с отключенным электричеством.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:17
    0
    А тем временем в Киеве вышел на дороги электротранспорт.Так для размышления,надо принять работу ремонтных бригад.
  4. Ирек
    Ирек Сегодня, 16:28
    0
    Надо следить за исправностью кондиционеров, що-бы не взрывались.....