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ВВС Индии намерены закупить дополнительно 50 лёгких боевых самолётов собственного производства

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ВВС Индии намерены закупить дополнительно 50 лёгких боевых самолётов собственного производства

ВВС Индии намерены закупить ещё 50 лёгких боевых самолётов отечественного производства. Речь идёт о многоцелевых лёгких истребителях Tejas Mk-1A, сообщает информационный портал Livefist.


Как уточняет источник издания, потребность индийских военно-воздушных сил в приобретении больше числа единиц такой техники обусловлена истощающимися запасами авиационной эскадрильи истребителей устаревшей версии, которые подлежат замене.

Стоит отметить, что две эскадрильи Tejas Mk-1A уже были сформированы и в настоящее время находятся на авиабазе Сулур в индийском городе Коимбатур.

Обновлённый вариант Mk-1A Tejas включает в себя порядка 40 новшеств, в отличие от своего предшественника Mk-1. Среди основных нужно выделить появление в нём новой РЛС с фазированной антенной решёткой (ФАР), а также наличие в нём средств повышенного сопротивления подавлению радиоэлектронных помех (РЭП). Также заявлено о повышении маневренности самолёта. Это достигается за счёто того, что новый Tejas будет оснащен гораздо более мощным двигателем.

Как отметили в руководстве авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Limited, занимающейся производством Tejas, поставка первого боевого самолёта нового типа состоится в феврале будущего года.
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2 комментария
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  1. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 07:55
    0
    терзают смутные сомнения, но посмотрим.
  2. Илия
    Илия Сегодня, 07:59
    0

    Обновлённый вариант Mk-1A Tejas включает в себя порядка 40 новшеств,
    Это вооружение стоит на Tejas Mk-1
    Вооружение:
    Самолет оснащен встроенной пушкой калибра 23 мм с боекомплектом 220 снарядов, размещенной под фюзеляжем. На истребителе предусмотрено семь внешних узлов подвески (шесть под крыльями и один под фюзеляжем), на которых располагается вооружение, включающее ракеты "воздух-воздух" малой и средней дальности, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность", корректируемые авиабомбы, неуправляемые авиационные ракеты (НАР), свободно падающие бомбы и бомбовые кассеты различных типов[8]
    Интересно, изменилось ли оно на новой модификации? request