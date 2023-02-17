Депутат бундестага призвал правительство Германии прекратить поставки оружия Украине

Правительство Германии должно прекратить поставки оружия украинской армии и начать мирные переговоры с Россией. Об этом заявил депутат бундестага и бывший глава парламентской фракции Левой партии ФРГ Грегор Гизи.
Как сообщает немецкое издание Berliner Zeitung, Гизи выступил за введение запрета на экспорт немецкого оружия, поскольку ввиду событий в годы Второй мировой войны Германия не имеет морального права зарабатывать на войнах. Исходя из этого, следует прекратить все дальнейшие поставки оружия Украине.
Также сообщается, что Гизи подписал составленное немецким политиком Сарой Вагенкнехт и известным немецким журналистом и общественным деятелем Алисой Шварцер обращение, озаглавленное "Манифест за мир" и размещенное на портале Сhange.org. Манифест уже собрал около полумиллиона подписей.
В число подписавших петицию вошли немецкие политики, относящиеся к самым разным политическим течениям, а также писатели, журналисты и деятели культуры и науки.
Гизи призвал принять участие в демонстрации за мир, запланированной на 25 февраля возле Бранденбургских ворот в Берлине. На мероприятии планируется выдвинуть немецкому правительству требования, в число которых входит оказание давления и применение дипломатии для прекращения боевых действий на Украине.
Кроме того, Гизи осудил решение немецких властей не приглашать представителей России для участия в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.