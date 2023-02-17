Военное обозрение
Войти Регистрация

Зампред Совбеза РФ: Зеленскому надо подписать то, что ему скажут

14
Зампред Совбеза РФ: Зеленскому надо подписать то, что ему скажут

Президент Украины Зеленский в очередной раз изменил свое мнение и заявил, что не будет вести переговоры в Владимиром Путиным. При этом еще относительно недавно он утверждал, что готов обсуждать мирные инициативы с российским лидером, правда, в случае выполнения ряда неприемлемых для нашей страны условий.


Заявление Зеленского в своем ТГ-канале прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. С его слов, украинскому лидеру и не нужно будет вести никаких переговоров с российским президентом.

Ему надо будет подписать то, что ему скажут

- подчеркнул Медведев.

В то же время, по мнению зампреда Совбеза РФ, даже если Зеленский подпишет какой-либо договор, то данный документ не будет иметь большой ценности. Медведев напомнил о Минских соглашениях, которые также подписывал президент Порошенко, но отказался выполнять Зеленский, который пришел ему на смену.

Как пояснил Медведев, каждый следующий президент Украины аннулирует соглашения своего предшественника и начинает, как выразился политик, свою «цирковую программу».

В данном случае стоит напомнить, что осенью прошлого года Зеленский утвердил решение СНБО о запрете ведения переговоров с Владимиром Путиным. Следовательно, пока данный документ не будет аннулирован президентом Украины, любой потенциальный договор, заключенный между Киевом и Москвой, может быть оспорен или даже признан недействительным. Видимо именно на эту «лазейку» и рассчитывают киевские власти, время от времени заявляя о готовности решать сложившуюся ситуации дипломатическим путем.
Автор:
Использованы фотографии:
vk.com/dm
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:54
    +3
    Ему надо будет подписать то, что ему скажут - подчеркнул Медведев.

    Тут ведь как в старом анекдоте:
    Чтобы он подписал не глядя, его нужно драть так, чтобы перья летели...
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 18:57
    +1
    Нами правят недоумки.
    Да кто ему скажет что-то подписать, кроме полной и безоговорочной капитуляции РФ на Украине и вывода оттуда всех войск РФ, включая Крым?

    США и НАТО, весь коллективный Запад с самого начала войны занял чёткую и однозначную позицию - только ПОРАЖЕНИЕ России в войне и ничего больше, война до последнего украинца.

    Когда вы там наверху наконец с снимете свои розовые очки и начнёте воевать, наступать и побеждать по взрослому, до Киева и Одессы?
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 19:08
      0
      А вы уверены, что это реально возможно ?
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 19:31
        0
        Вполне возможно, если мобилизовать Россию по полной как в 1941
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:34
      0
      . Когда вы там наверху наконец с снимете свои розовые очки и начнёте воевать,

      Мне вот интересно. Вот это вот к чему сказано? Кто-то заговорил у нас о переговорах? Вы это в статье где увидели? Прекратите набрасывать-то
  3. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 18:59
    +1
    Что америкосы скажут то он и будет делать и подписывать. Всё решается в Вашингтоне.
  4. Комментарий был удален.
  5. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 19:01
    +3
    Кто его здесь пропихивает?
    ВСЁРАВНО ЕМУ НЕ СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ!
    1. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 19:05
      +6
      По - видимому российская буржуазия ищет замену ВГК, Пригожин им не мил
    2. Ганкутсу_
      Ганкутсу_ Сегодня, 19:10
      +6
      Почему не стать? Назначит главный и станет. Не выборы же имеют значения.
      1. Mol_18
        Mol_18 Сегодня, 19:38
        0
        Ну вот и будет ДАМ , фигура проверенная лишнего делать не будет, найдем " козла отпущения " , на него все свалим, а ДАМ встречайте , как спасителя- народ российский . Честно буду не удивлен такому варианту развития событий.
  6. Mol_18
    Mol_18 Сегодня, 19:05
    +6
    Только не Зеленский каждую неделю предлагает перевгоры без предварительных условий .
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 19:08
    +5
    Жги, Дмитрий, глаголом! winked .............
  8. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 19:14
    +3
    Что то наш ДАМ только в соцсетях воюет и неплохо ..Но пусть в прямом эфире поговорит ! Или может это все ему кто то пишет ,а он бухает )))
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:30
      0
      Ну не в окопы же ему лезть с автоматом, в самом деле... laughing А то вдруг еще наши по старой памяти наваляют от души за старые дела (я был бы не против).