Зампред Совбеза РФ: Зеленскому надо подписать то, что ему скажут

Президент Украины Зеленский в очередной раз изменил свое мнение и заявил, что не будет вести переговоры в Владимиром Путиным. При этом еще относительно недавно он утверждал, что готов обсуждать мирные инициативы с российским лидером, правда, в случае выполнения ряда неприемлемых для нашей страны условий.
Заявление Зеленского в своем ТГ-канале прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. С его слов, украинскому лидеру и не нужно будет вести никаких переговоров с российским президентом.
Ему надо будет подписать то, что ему скажут
- подчеркнул Медведев.
В то же время, по мнению зампреда Совбеза РФ, даже если Зеленский подпишет какой-либо договор, то данный документ не будет иметь большой ценности. Медведев напомнил о Минских соглашениях, которые также подписывал президент Порошенко, но отказался выполнять Зеленский, который пришел ему на смену.
Как пояснил Медведев, каждый следующий президент Украины аннулирует соглашения своего предшественника и начинает, как выразился политик, свою «цирковую программу».
В данном случае стоит напомнить, что осенью прошлого года Зеленский утвердил решение СНБО о запрете ведения переговоров с Владимиром Путиным. Следовательно, пока данный документ не будет аннулирован президентом Украины, любой потенциальный договор, заключенный между Киевом и Москвой, может быть оспорен или даже признан недействительным. Видимо именно на эту «лазейку» и рассчитывают киевские власти, время от времени заявляя о готовности решать сложившуюся ситуации дипломатическим путем.