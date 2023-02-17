МИД РФ: Россия готова компенсировать свои убытки, если Евросоюз решит конфисковать её активы

Не следует забывать об иностранных активах западных стран, бизнеса граждан, который находится на территории нашей страны

Это привело к концентрации значительных материальных активов европейских компаний и граждан на нашей территории, кстати, существенно превышающие объемы замороженных российских ресурсов за рубежом

Россия готова компенсировать свои убытки, если Евросоюз решит конфисковать ее активы. Этот шаг можно охарактеризовать как принятие компенсационных мер.Такое заявление сделала во время брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам дипломата, Москва не станет воздерживаться от соответствующих равнозначных мер по компенсации ущерба, который ей могут нанести европейские власти, если решат конфисковать находящиеся за рубежом российские активы. Захарова прозрачно намекнула, что РФ в данном случае вполне способна поступить зеркально.- заявила представитель внешнеполитического ведомства РФ.В своем выступлении она напомнила, что в предыдущие годы в российскую экономику охотно вкладывали свои средства зарубежные инвесторы, в том числе и из стран Евросоюза. Это приносило им хорошую прибыль и другие преимущества, способствовало развитию их бизнеса.- отметила Захарова.Позавчера руководство ЕС объявило о формировании рабочей группы, которая займется вопросом передачи киевским властям активов, размещенных в странах Европы и принадлежащих России. Эта спецгруппа в первую очередь займется проработкой юридических аспектов, которые помогли бы сделать это на условно законных основаниях.