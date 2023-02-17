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МИД РФ: Россия готова компенсировать свои убытки, если Евросоюз решит конфисковать её активы

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МИД РФ: Россия готова компенсировать свои убытки, если Евросоюз решит конфисковать её активы

Россия готова компенсировать свои убытки, если Евросоюз решит конфисковать ее активы. Этот шаг можно охарактеризовать как принятие компенсационных мер.

Такое заявление сделала во время брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, Москва не станет воздерживаться от соответствующих равнозначных мер по компенсации ущерба, который ей могут нанести европейские власти, если решат конфисковать находящиеся за рубежом российские активы. Захарова прозрачно намекнула, что РФ в данном случае вполне способна поступить зеркально.

Не следует забывать об иностранных активах западных стран, бизнеса граждан, который находится на территории нашей страны

- заявила представитель внешнеполитического ведомства РФ.

В своем выступлении она напомнила, что в предыдущие годы в российскую экономику охотно вкладывали свои средства зарубежные инвесторы, в том числе и из стран Евросоюза. Это приносило им хорошую прибыль и другие преимущества, способствовало развитию их бизнеса.

Это привело к концентрации значительных материальных активов европейских компаний и граждан на нашей территории, кстати, существенно превышающие объемы замороженных российских ресурсов за рубежом

- отметила Захарова.

Позавчера руководство ЕС объявило о формировании рабочей группы, которая займется вопросом передачи киевским властям активов, размещенных в странах Европы и принадлежащих России. Эта спецгруппа в первую очередь займется проработкой юридических аспектов, которые помогли бы сделать это на условно законных основаниях.
Использованы фотографии:
МИД РФ
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10 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:19
    0
    Всяким там мобил поплохеет от любви их стран к русофобии.
  2. Охотовед 2
    Охотовед 2 Сегодня, 16:20
    +1
    Правильное заявление, запад понимает только силу. Активов вражеских у нас гораздо больше!
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 16:22
      +2
      Ущемление в финансах.... yes бить по кошельку....
      1. Охотовед 2
        Охотовед 2 Сегодня, 16:25
        +1
        Так точно hi кошелёк - самое больное место! Единственный минус, пострадает в основном Европа, у сша мало активов в России.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 16:28
      0
      Алексей, hi!
      Цитата: Охотовед 2
      Правильное заявление, запад понимает только силу.

      Да вот только важно, чтобы это не осталось заявлением М.Захаровой, а обрело движимые черты. Причём БЫСТРО.
      Тогда поймут, что "не с пацанами в лапту" играют.

      Нужно, чтобы НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ после изъятия хоть одного доллара или евро с наших счетов ВСЯ собственность Запада у нас была, как минимум, арестована.
      Пусть у "нации рантье" спросят - каково это. И вспомнят "снегопад" самоубийц, прыгнувших с Эйфелевой башни в 1918-м после отказа Ленина платить по царским счетам.
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 16:23
    -1
    Захарова прозрачно намекнула, что РФ в данном случае вполне способна поступить зеркально.

    В том то и дело, что " .... прозрачно намекнула" И это все!
    А надо было сразу арестовать все иностранные активы!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:23
    0
    Повторюсь,только норвежского фонда благосостояния у нас встряло более 3млрд $,есть ещё и американские пенсионные фонды.Это отбор средств уже два раза,правда у некоторых отличившихся.Сначала они купили у нас "ценные финансовые бумаги",которые мы им заблокировали.Да пытаются своё бабло выводить ,но его довольно много.Ещё бы объяснили, как мы под санкциями, пробурили нефтегазовых скважин самое большое количество за десятилетие (в км)Там вроде цифра нереальная 28 000 км.
  5. Планем
    Планем Сегодня, 16:25
    0
    Вроде бы все правильно говорят представители российских властей насчет компенсационных конфискаций активов западных компаний в России. Как они, так и мы. Но есть все-таки два вопроса, на которые отвечать как-то не спешат руководители России. Во-первых, а что сейчас делать с российскими замороженными активами? Ведь их использовать России в настоящее время не может, а они вроде как нужны нашей стране не только в будущем,но и сейчас. Во-вторых, а сколько заморожено и изъято активов российских компаний на Западе? Наверное, они тоже велики, а вместе с замороженными активами РФ, скорее всего, намного превышают активы западных компаний и граждан в России.
  6. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 16:26
    0
    Можно ожидать в ближайшее время переезд европейских инвесторов под российскую юрисдикцию и принятие отдельными инвесторами гражданства РФ.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:27
    0
    Вроде была инфа на ВО, что 60 % наших "запасов" в ЕС уже потеряли, найти не могут.... Что они там решили окраине предавать?