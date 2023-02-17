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Председатель Госсовета Крыма Константинов назвал освобождение Одессы законной целью спецоперации

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Председатель Госсовета Крыма Константинов назвал освобождение Одессы законной целью спецоперации

Многие российские политики считают, что денацификация Украины не должна заканчиваться на освобождении и включении в состав России Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Необходимо идти дальше и освобождать другие русские территории.


Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал законной целью освобождение от украинских нацистов города Одессы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Что же касается законных целей, то для нас это такие, например, как освобождение Одессы от нацистских оккупантов. Тех самых, которые устроили теракт в Доме профсоюзов, кто держит в страхе одесситов, издевается над их городом. Одесса — русский город, основанный нашими предками

- подчеркнул Константинов в своей публикации.

По словам спикера крымского парламента, Одесса не имеет никакого отношения к Украине. Это – русский город. Жители Одессы ждут, когда Россия сможет их освободить от украинских националистов, установивших в городе «людоедскую власть», как охарактеризовал киевский режим Константинов. Политик выразил уверенность, что специальная военная операция в конечном итоге приведет и к освобождению Одессы.

Напомним, что Одесса является одним из крупнейших черноморских портов, важным историческим городом. Если Украина лишится Одессы, она фактически потеряет выход к Черному морю, что станет для нее политической и экономической катастрофой.
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3 комментария
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  1. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 16:23
    0
    Вот и думай теперь об упущеных возможностях 2022 года!
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 16:27
    0
    Председатель Госсовета Крыма Константинов назвал освобождение Одессы законной целью спецоперации

    Без всяких сомнений. Город-Герой Одесса- русский город!
  3. Комиссар_Вольф
    Комиссар_Вольф Сегодня, 16:27
    0
    Вы Домбасс освободите, прежде чем имперскими амбициями кидаться.