Что же касается законных целей, то для нас это такие, например, как освобождение Одессы от нацистских оккупантов. Тех самых, которые устроили теракт в Доме профсоюзов, кто держит в страхе одесситов, издевается над их городом. Одесса — русский город, основанный нашими предками

Многие российские политики считают, что денацификация Украины не должна заканчиваться на освобождении и включении в состав России Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Необходимо идти дальше и освобождать другие русские территории.Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал законной целью освобождение от украинских нацистов города Одессы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.- подчеркнул Константинов в своей публикации.По словам спикера крымского парламента, Одесса не имеет никакого отношения к Украине. Это – русский город. Жители Одессы ждут, когда Россия сможет их освободить от украинских националистов, установивших в городе «людоедскую власть», как охарактеризовал киевский режим Константинов. Политик выразил уверенность, что специальная военная операция в конечном итоге приведет и к освобождению Одессы.Напомним, что Одесса является одним из крупнейших черноморских портов, важным историческим городом. Если Украина лишится Одессы, она фактически потеряет выход к Черному морю, что станет для нее политической и экономической катастрофой.