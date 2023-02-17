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В МИД России вызывали послов Нидерландов и Италии

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В МИД России вызывали послов Нидерландов и Италии

Вчера на Смоленскую площадь был вызван посол Нидерландов Хиллес Арно Бесхоор Плух. В российском МИД от него потребовали прекратить инсинуации властей его страны по поводу возложения ответственности на Россию за катастрофу рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» в небе над Донбассом в 2014 году.


Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство указало послу на политизированный характер работы возглавляемой прокуратурой Нидерландов Совместной следственной группы (ССГ), которая на протяжении 8,5 лет занималась «подгонкой доказательной базы под заранее выбранную версию трагедии».

Подчеркнуто, что российская сторона не признает результаты расследования, в котором не принимала полноценного участия и от которого с самого начала была отстранена

— сказано в официальном заявлении МИД РФ.

Помимо этого, послу указали на неприемлемость практики властей страны на препятствование работе российского посольства и исполнению им его прямых функций. Также было заявлено о деструктивности позиции в части визовых ограничений для россиян, дипломата призвали отказаться от языка ультиматумов и вернуться к конструктивному обсуждению имеющихся спорных вопросов.

Сегодня в Министерство иностранных дел России был вызван посол Италии Джорджо Стараче. Итальянскому дипломату было выражено недоумение в связи с последними решениями руководства его страны по отмене выступления ряда российских исполнителей. В МИД РФ подчеркнули, что такие действия Рима препятствуют сохранению единого пространства европейской и мировой культуры, о важности которого неоднократно заявляли сами итальянские власти.

Кроме того, сообщили в МИД России, итальянскому послу была доведена отрицательная оценка Москвы по поводу действия правительства Италии в части поставки вооружений и военной техники Киеву, подготовки украинских военнослужащих и в целом линии Запада на эскалацию конфликта на Украине.

Между тем, сегодня стало известно, что Нидерланды вместе с Германией и Данией передадут Украине более 100 танков Leopard. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/melkon/8227617588
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14 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:42
    +5
    Дипломатические приличия в классической дипломатии соблюдены?Все довольны.Пора уже переходить на западный язык дипломатии.Всё равно к этому всё придёт.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:44
      -4
      Или наоборот... Просто то, что вы предлагаете - означает игру на их поле. Лучше придерживаться языка дипломатии, а с западными - сокращать отношения до минимума.
      Кроме Запада есть Восток, и нахрена НАМ вести себя как отморозки? Делу вредит.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:52
        +1
        С отморозками ,пусть наши боцмана ускоренный курс МГИМО пройдут.Будет весело! hi Но не долго.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 19:24
          0
          Цитата: Bingo
          нахрена НАМ вести себя как отморозки?

          Как "терпилы" тоже вести себя не следует.
          А с нацистами допустим только язык ультиматумов.
          Другого языка они не понимают, да и наш народ не понимает, почему мы не предъявляем ультиматумы.
          Надо выдвинуть ультиматум жёстко наказать политиков, поддерживающих нацизм или самих являющихся нацистами.
          И полностью оборвать экономические связи с теми, кто ультиматум не примет.
          Подчёркиваю: именно ПОЛИТИКОВ, а не бизнесменов (иначе слишком много с кем рвать отношение придётся, например - с Турцией)
          А бизнесменов внести в свой чёрный список, и всячески способствовать их разорению, как легитимными, так и нелегитимными способами.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 17:02
        +3
        Кстати, с позиции дипломатии, такие действия МИД России это довольно таки жёстко.
        С трудом, но МИД выдавливает из себя западо-влюбленность.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:07
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Дипломатические приличия в классической дипломатии соблюдены?

      А дальше - выслать к "мебелям".
      Они нам кто? Стратегические партнёры? Дружественные государства? Чего с ними миндальничать? Они даже не "газовый хаб".

      Напомню, не раз тут повторял слова своего первого тренера: "Не бойся обострять. Иди внаглую. Рано или поздно твой противник, потеряв возможность контролировать ход боя, начнёт психовать и сделает ошибку. Фатальную для себя и победную для твоего правого свинга" Хотя мне по фигу было - хоть правый, хоть левый.Результат один - нокаут.
      Всю жизнь помню слова своего тренера и живу именно так - и в жизни, и в бизнесе.

      Так чего стесняться-то? Если для "правого свинга" на языке дипломатов нужно выслать послов - ТАК ВЫСЛАТЬ!!!
      1. Bad_gr
        Bad_gr Сегодня, 18:06
        -1
        Цитата: Zoldat_A
        А дальше - выслать к "мебелям".
        Я бы начал с поляков - уж слишком много территорий занимают их посольства по нашим городам. Спрашивается, зачем они нам тут нужны ?
        На территории Российской Федерации находятся
        Посольство Республики Польша в Москве,
        Генеральное Консульство Республики Польша в Иркутске,
        Генеральное консульство Республики Польша в Калининграде,
        Генеральное консульство Республики Польша в Санкт-Петербурге и
        Консульское Агентство в Смоленске.

        Одного в Москве - вполне достаточно. Да и переселить их, не мешало бы, в хоромы по-скромнее.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 18:35
          +1
          Цитата: Bad_gr
          Цитата: Zoldat_A
          А дальше - выслать к "мебелям".
          Я бы начал с поляков - уж слишком много территорий занимают их посольства по нашим городам. Спрашивается, зачем они нам тут нужны ?
          На территории Российской Федерации находятся
          Посольство Республики Польша в Москве,
          Генеральное Консульство Республики Польша в Иркутске,
          Генеральное консульство Республики Польша в Калининграде,
          Генеральное консульство Республики Польша в Санкт-Петербурге и
          Консульское Агентство в Смоленске.

          Одного в Москве - вполне достаточно. Да и переселить их, не мешало бы, в хоромы по-скромнее.

          Меня лично напрягает одно - почему до сих пор это не сделано? Не "поскромнее", а всех, воюющих с нами - "за борт".

          Пример - да любая страна Европы, примкнувшая к Гитлеру.
          Был в Самаре несколько лет назад. По всему центру города таблички - "Здесь в годы войны располагалось посольство..." Британию видел, Америку тоже. Италию, Чехию, Румынию - не видел.

          Так на фига они нам сейчас?
  2. solar
    solar Сегодня, 16:44
    -3
    В МИД России вызывали послов Нидерландов и Италии

    А озабоченность-то им высказали?
    1. zloybond
      zloybond Сегодня, 16:51
      0
      Они озвучили хуже чем озабоченность. Получается вызвали, высказались о наболевшем, а сроки принятия решений не установили. То есть рамки не установлены. До такого то числа опровергнуть, обьявить о несоответствии озвученной ранее информации... Что то там промямлили и отпустили.
      В таких случаях четко ставится позиция: Если Ваша страна еще раз... - то в 24 часа ноги вашей в России быть не должно. А этот вызов - подтереться можно.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 16:45
    -1
    Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство указало послу на политизированный характер работы возглавляемой прокуратурой Нидерландов Совместной следственной группы (ССГ), которая на протяжении 8,5 лет занималась «подгонкой доказательной базы под заранее выбранную версию трагедии».

    Всего 8.5 лет понадобилось МИД РФ для того, что бы сообразить, что голландские следаки "натягивают сову на глобус". Сколько еще лет потребуется нашему МИДу что бы принять ответные меры (реальные, а не отказ сплясать "Калинку" в исполнении Маши З.)
    1. Комментарий был удален.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:54
      +2
      Ядерный батон всегда успеем запустить,у вас подвал с припасами есть хотябы на месяц.У меня есть,даже " огненная" вода присутствует,но это не радует.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:54
    0
    А, "недоумение" это очень страшно? Страшнее, чем " озабоченность"?
  5. Nicola
    Nicola Сегодня, 17:08
    +1
    Россия им помощь от ковида,дешёвые энергоносители,всякие жесты доброй воли,спасала грецию от дефолта .И постоянные ноты дипломатические.Они молчком нам танки,оружие , объявили нас страной террористом,поставили себе ясную цель-уничтожить Россию.Ох уж эта мягкотелость....Торгуем дальше.