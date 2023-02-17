В МИД России вызывали послов Нидерландов и Италии

Подчеркнуто, что российская сторона не признает результаты расследования, в котором не принимала полноценного участия и от которого с самого начала была отстранена

Вчера на Смоленскую площадь был вызван посол Нидерландов Хиллес Арно Бесхоор Плух. В российском МИД от него потребовали прекратить инсинуации властей его страны по поводу возложения ответственности на Россию за катастрофу рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» в небе над Донбассом в 2014 году.Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство указало послу на политизированный характер работы возглавляемой прокуратурой Нидерландов Совместной следственной группы (ССГ), которая на протяжении 8,5 лет занималась «подгонкой доказательной базы под заранее выбранную версию трагедии».— сказано в официальном заявлении МИД РФ.Помимо этого, послу указали на неприемлемость практики властей страны на препятствование работе российского посольства и исполнению им его прямых функций. Также было заявлено о деструктивности позиции в части визовых ограничений для россиян, дипломата призвали отказаться от языка ультиматумов и вернуться к конструктивному обсуждению имеющихся спорных вопросов.Сегодня в Министерство иностранных дел России был вызван посол Италии Джорджо Стараче. Итальянскому дипломату было выражено недоумение в связи с последними решениями руководства его страны по отмене выступления ряда российских исполнителей. В МИД РФ подчеркнули, что такие действия Рима препятствуют сохранению единого пространства европейской и мировой культуры, о важности которого неоднократно заявляли сами итальянские власти.Кроме того, сообщили в МИД России, итальянскому послу была доведена отрицательная оценка Москвы по поводу действия правительства Италии в части поставки вооружений и военной техники Киеву, подготовки украинских военнослужащих и в целом линии Запада на эскалацию конфликта на Украине.Между тем, сегодня стало известно, что Нидерланды вместе с Германией и Данией передадут Украине более 100 танков Leopard. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.