ВСУ обстреляли город Шебекино и село Новая Таволжанка в Белгородской области

Украинские вооруженные силы сегодня обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По утверждению главы областной администрации, в результате обстрела были повреждены линии электропередачи. Сейчас в ряде кварталов города отсутствует электроэнергия. Кроме того, есть и пострадавшая – жительница города получила тяжелые ранения.На месте происшествия работают представители экстренных служб. Энергетикам предстоит переключить городских абонентов на резервные линии. Представители администрации города обходят жилые дома и предприятия с целью установления ущерба, причиненного обстрелом с украинской стороны.Кроме Шебекино, под обстрел попало и село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом тоже написал Гладков в своем Telegram-канале.По словам губернатора, один из выпущенных украинскими боевиками снарядов попал в огород частного домовладения. К счастью, в Новой Таволжанке обошлось без пострадавших. Но взрывная волна выбила стекла в жилых домах, забор был посечен осколками. Сотрудники оперативных служб обходят территорию, устанавливая и подсчитывая последствия украинского обстрела.Напомним, что в последние месяцы ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты в приграничных районах Белгородской, Брянской и Курской областей России, а также отправляют беспилотники к Крымскому полуострову.