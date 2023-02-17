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ВСУ обстреляли город Шебекино и село Новая Таволжанка в Белгородской области

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ВСУ обстреляли город Шебекино и село Новая Таволжанка в Белгородской области

Украинские вооруженные силы сегодня обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.


По утверждению главы областной администрации, в результате обстрела были повреждены линии электропередачи. Сейчас в ряде кварталов города отсутствует электроэнергия. Кроме того, есть и пострадавшая – жительница города получила тяжелые ранения.

На месте происшествия работают представители экстренных служб. Энергетикам предстоит переключить городских абонентов на резервные линии. Представители администрации города обходят жилые дома и предприятия с целью установления ущерба, причиненного обстрелом с украинской стороны.


Кроме Шебекино, под обстрел попало и село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом тоже написал Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, один из выпущенных украинскими боевиками снарядов попал в огород частного домовладения. К счастью, в Новой Таволжанке обошлось без пострадавших. Но взрывная волна выбила стекла в жилых домах, забор был посечен осколками. Сотрудники оперативных служб обходят территорию, устанавливая и подсчитывая последствия украинского обстрела.

Напомним, что в последние месяцы ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты в приграничных районах Белгородской, Брянской и Курской областей России, а также отправляют беспилотники к Крымскому полуострову.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Настоящий Гладков"
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7 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 16:47
    +1
    в последние месяцы ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты в приграничных районах Белгородской, Брянской и Курской областей России, а также отправляют беспилотники к Крымскому полуострову.

    Что-то больно много воли ВСУ дали. Пора бы по ручонкам хорошенько приложить.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:06
      +2
      Бестолковые правители -- идёт воина и надо наносить противнику урон по-максимуму, они это делают, мы нет, ну и кто неумный человек?
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 17:29
        -4
        Цитата: роман66
        Бестолковые правители -- идёт воина и надо наносить противнику урон по максимуму, они это делают, мы нет, ну и кто неумный человек?

        Безответственные! Знают, что никто ни за что отвечать не будет...
        Кто-нибудь ответит, что два десятка лет нам твердили, что она утонула? Если бы они жалели рядовых граждан, давно бы воевали по-настоящему и с самого начала проводили мобилизацию и вводили военное положение в приграничных областях.
        Прожжённых карателей отпускают и меняют на хрен знает кого, а мирные граждане должны страдать...Не по-русски это!
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 18:51
          0
          Цитата: ROSS 42
          Безответственные! Знают, что никто ни за что отвечать не будет...

          Рассчитывать на какие-то доводы и объяснения со стороны палочников-сервилистов просто смешно. Вас возмутило слово «безответственные»? тогда скажите за что и каким образом ответили ГМС и ЕБН? В конце-концов, как отвечали «великие реформаторы» Гайдар, Чубайс? Чем ответили те, кто стоял за продажей предприятий ОПК и дефолтом 1998 года?
          Я еще раз напомню вам, благодаря чьим овациям и крикам «ободрям-с!» происходили и происходят в стране странные, удивительные вещи. Это про них сказано:
  2. sub307
    sub307 Сегодня, 16:51
    0
    Цитата: Егоза
    в последние месяцы ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты в приграничных районах Белгородской, Брянской и Курской областей России, а также отправляют беспилотники к Крымскому полуострову.

    Что-то больно много воли ВСУ дали. Пора бы по ручонкам хорошенько приложить.

    Такое ощущение, что Вас сегодня из "комы" вывели! Уже ского год как это происходит. winked
  3. fax66
    fax66 Сегодня, 16:52
    +1
    "Напомним, что в последние месяцы ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты в приграничных районах Белгородской, Брянской и Курской областей России, а также отправляют беспилотники к Крымскому полуострову."

    Да нам-то напоминать не надо, мы всё помним. Вам бы куда повыше обратиться....
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:57
    +1
    Да, скоро год будет. Безопаснее стало? Может воевать пора начинать, а не операцию проводить? Или, это и есть вся наша мощь? Вопросы к командованию. Ребята на передке- герои.