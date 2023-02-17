Офицер ВСУ сообщил о 10-тысячной группировке ВС РФ у границ Сумской области

В настоящее время Россия сосредоточила у границ Сумской области Украины мощную военную группировку. Об этом в беседе с корреспондентом издания The Times заявил военнослужащий ВСУ старший лейтенант Андрей Гулаков.По словам украинского военного, численность российской войсковой группировки на данном направлении составляет не менее 10 тысяч военнослужащих. Гулаков подчеркнул, что ранее таких сил российской армии здесь не было, это самая большая группировка за все время спецоперации.Украинский военнослужащий утверждает, что российские военные развернули недалеко от границы Сумской области военно-полевой госпиталь. Кроме того, была засыпана гравием дорога, которая ведет в сторону украинской границы. Это позволяет передвигаться на бронированной технике.Таким образом, данные действия российской армии вблизи Сумской области могут свидетельствовать о подготовке к предстоящему наступлению с данного направления.Напомним, что украинская и западная пресса в последнее время постоянно обсуждает перспективы готовящегося российского наступления, гадая, на каком направлении вероятнее всего начнется продвижение российских вооруженных сил.В качестве наиболее вероятных называют Харьковское и Запорожское направления, кроме того, разумеется, ВС РФ будут продолжать методичное освобождение территории Донбасса, наступая на Артемовском, Авдеевском, Угледарском направлениях.