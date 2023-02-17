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Офицер ВСУ сообщил о 10-тысячной группировке ВС РФ у границ Сумской области

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Офицер ВСУ сообщил о 10-тысячной группировке ВС РФ у границ Сумской области

В настоящее время Россия сосредоточила у границ Сумской области Украины мощную военную группировку. Об этом в беседе с корреспондентом издания The Times заявил военнослужащий ВСУ старший лейтенант Андрей Гулаков.


По словам украинского военного, численность российской войсковой группировки на данном направлении составляет не менее 10 тысяч военнослужащих. Гулаков подчеркнул, что ранее таких сил российской армии здесь не было, это самая большая группировка за все время спецоперации.

Украинский военнослужащий утверждает, что российские военные развернули недалеко от границы Сумской области военно-полевой госпиталь. Кроме того, была засыпана гравием дорога, которая ведет в сторону украинской границы. Это позволяет передвигаться на бронированной технике.

Таким образом, данные действия российской армии вблизи Сумской области могут свидетельствовать о подготовке к предстоящему наступлению с данного направления.

Напомним, что украинская и западная пресса в последнее время постоянно обсуждает перспективы готовящегося российского наступления, гадая, на каком направлении вероятнее всего начнется продвижение российских вооруженных сил.

В качестве наиболее вероятных называют Харьковское и Запорожское направления, кроме того, разумеется, ВС РФ будут продолжать методичное освобождение территории Донбасса, наступая на Артемовском, Авдеевском, Угледарском направлениях.
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22 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:53
    +1
    Численность группировки,если это на самом деле так,явно не достаточна для крупной операции
    1. Охотовед 2
      Охотовед 2 Сегодня, 17:04
      +4
      Цитата: dmi.pris1
      Численность группировки,если это на самом деле так,явно не достаточна для крупной операции

      Да как сказать, оперативные резервы есть, перебросить не проблема. Зато сколько приятного в том, что небратья в явном замешательстве… знают, что будут бить и не знают где. Сумы кстати довольно удобны для удара, да и выгодно отчекрыжить этот довольно богатый регион.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 17:12
        +2
        Так этот лейтинант сам, лично, всех пересчитал? Или ему ктото сказал это выдать, опять денег или оружия просить хотят. Хотя раз группировка на территории России может, чтото другое хотят.
        По словам ВСУшников, армия России построила там полевой госпиталь, а это показатель того, что ВС РФ планируют наступательные действия, как было в прошлом году.
        ▪️Также российские военные гравием засыпали дорогу, ведущую к границе. Благодаря этому там может двигаться бронетехника. В прошлом году грязь мешала им оперативно продвигаться.

        А дорога гравием и по территории незалежной идет?!
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 17:21
          +2
          Цитата: Mitos
          Так этот лейтинант сам, лично, всех пересчитал?

          Не просто лэйтэнант, а старшой
      2. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 17:18
        +3
        Цитата: Охотовед 2
        Цитата: dmi.pris1
        Численность группировки,если это на самом деле так,явно не достаточна для крупной операции

        Да как сказать, оперативные резервы есть, перебросить не проблема. Зато сколько приятного в том, что небратья в явном замешательстве… знают, что будут бить и не знают где. Сумы кстати довольно удобны для удара, да и выгодно отчекрыжить этот довольно богатый регион.

        По ходу того атаковать начнут с разных направлениях ,а где главный удар тут будет думаю сюрприз ....По хорошему отрезать нужно окраину от Черного моря рывок к Приднестровью (без штурма Одессы и т.д.) Ну и отрезать от польши ..Трудно будет ,но если подавили ПВО и привлечь авиацию в полной мере то возможно ..Пора кончать со всем этим цирком кровавым .
        1. Bad_gr
          Bad_gr Сегодня, 17:42
          +1
          Вот интересно, стреляя с территории Украины по посёлкам расположенным в России, устанавливать мины, на которых подрываются наши погранцы, которые едут по своей территории, с помощью диверсантов, сжигая автоматику российской железной дороги и тд. - они ждали , что мы это будем только молча наблюдать ? у них что, мозгов совсем нет ?
          То, что собралось у границы, скоро начнёт решать проблемы, которые нацыки у власти Украины создают России и своему не профашисткому населению . Надеюсь, что тянуть с этим не будут.
    2. Простой
      Простой Сегодня, 17:08
      0
      Туман войны.
      В прошлом году вообще предлагал сзади войти -с Волыни. Там было самое незащищенное место. wassat
    3. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 17:25
      +1
      там же множество возможно вариантов. И удар с севера на юг западнее Харькова на Днепропетровск. И восточнее Харькова и печенежского водохранилища на Изюм опять. И на сами Сумы просо катком и сплошным фронтом.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 17:41
        +1
        И Харьков брать группировкой в 10000 даже не смешно.
    4. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 17:50
      +1
      В связи с этим сообщением, вспоминается анекдот про переход границы китайцами небольшими группами по 1-2 млн. человек. laughing
  2. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 16:54
    +4
    Хрюшки уже не знают куда кидаться, все паблики засрали истерикой и ПАМАХИТЕ!!!!, "орки" нас убивают.... Как же ,их любимое-"А нас то за что"....
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:56
    +1
    Слишком осведомлен, для старшего лейтенанта...) Может сразу 200,000 ая группировка, чего уж там?..)
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:58
    -7
    10 тысяч,это даже не дивизия ,а меньше.Войти на 30 - 50 км ,а что дальше.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:30
      +1
      Цитата: tralflot1832
      10 тысяч,это даже не дивизия ,а меньше.Войти на 30 - 50 км ,а что дальше.

      Скорее всего нолик забыл добавить или цензура подкорректировала ,чтобы панику
  5. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 17:12
    +2
    Старлей авторитет ..
    Эксперт видать
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:15
    +1
    Ну фсе, только карты раскинули погадать, где наступление будет - хватай мешки, вокзал отходит - и опять по-новой сдавать...
    Подскажите им, что наступление через Приднестровье будет - туда много снарядов завезли, целые склады! А то что они мучаются...
  7. Skif
    Skif Сегодня, 17:15
    0
    Во как! Им и генералы без надобности. Сталеи стратеги!.
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:18
    +1
    По словам украинского военного, численность российской войсковой группировки на данном направлении составляет не менее 10 тысяч

    Хотелось бы что бы этот укровояка был прав и эта группировка создана для наступления. Но вероятно этого не будет...
  9. РусГр
    РусГр Сегодня, 17:19
    -4
    Ну да, 10000 бойцов. Толку-то... Вагнер овцы снарядов просят у МО, для боëв в Бахмуте, а им жмут. Вот и думай как это и кто к какой победе стремится...
  10. FGUP
    FGUP Сегодня, 17:24
    +1
    А что, редакция Таймс специально направила своего корреспондента, чтобы взять интервью у ст. лейтенанта Гулакова ? Наверное он знает больше других и в Америке об этом хорошо известно!
  11. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 17:43
    +1
    Ich denke, es werden an der gesamten Frontlinie die "Funken"
    sprühen wie in einer höllischen Schmiede...!!!
    Bald wird diesen Ukraine-Nazis hoffentlich der kranke Kopf rauchen,
    weil sie mit dem Zählen der Angreifer nicht mehr nachkommen...!!!!

    No Mercy, No Quartar...!!!

    https://online-musik24.com/Russia%20-%20National.mp3
  12. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 17:57
    +2
    Россия сосредоточила у границ Сумской области Украины мощную военную группировку. Об этом в беседе с корреспондентом издания The Times заявил военнослужащий ВСУ старший лейтенант
    Старлей в свободное от службы время, типа, сбегал и посчитал. А потом по-быстрому нашёл в кустах случайный ̶р̶о̶я̶л̶ь̶... корреспондента Таймс, что бы поделиться наблюдениями. И теперь все западные и неполживые СМИ начнут репостить эту новость как неоспоримую правду – это же не на заборе написано, а в целой Таймс...