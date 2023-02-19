Самоходные орудия 2С34 «Хоста» участвуют в Спецоперации

Большую роль в текущей Спецоперации играет самоходная артиллерия всех основных типов. Министерство обороны регулярно демонстрирует боевое применение разных отечественных САУ. Несколько дней назад впервые за все время операции показали боевую работу самоходных орудий 2С34 «Хоста» и их расчетов. Такие САО, используя широкую номенклатуру боеприпасов, поддерживают пехоту и уничтожают укрепления противника.
Неофициальные данные
Как теперь известно, самоходные орудия «Хоста» достаточно давно присутствуют в зоне проведения Спецоперации. Однако, по неизвестным причинам, до недавнего времени об их участии в боях было известно лишь на уровне слухов и отрывочных данных. Подтверждения применения такой техники появились не так давно.
В середине января по профильным ресурсам разошелся любопытный видеоролик, снятый в неизвестное время и в неизвестном месте, – его авторы приняли меры по защите чувствительной информации. В кадр попал воинский эшелон с большим количеством бронетехники, отечественной и трофейной. Машины вывозились вглубь страны для проведения ремонта и восстановления.
Вместе с прочими объектами на платформах эшелона присутствовали два САО типа 2С34. На бортах обеих машин присутствовали литеры «Z» и позывной «Шпага». Самоходки имели явные следы длительной эксплуатации на фронте, также присутствовали повреждения ходовой части.
Судя по дате публикации ролика, две «Хосты» давно прибыли на ремонтный завод. Вполне вероятно, что они уже восстановлены и готовы к возвращению на службу или даже успели попасть в строевую часть.
Две «Хосты» попали в кадр буквально на пару секунд, но и этого достаточно для выводов. Впервые стало известно, что такая техника тоже участвует в мероприятиях по демилитаризации противника. При этом ее состояние указывало на то, что такое участие продолжается уже несколько недель или даже месяцев.
Минобороны сообщает
Первое официальное сообщение об участии САО «Хоста» в Спецоперации появилось только 16 февраля. Минобороны рассказало, что в зоне боевых действий работают самоходки одного из соединений Центрального военного округа. Одиночно и парами, в круглосуточном режиме они ведут огонь по позициям противника. Точный огонь обеспечивается группами разведки и беспилотной авиацией.
Также опубликован видеоролик с работой артиллеристов. Героем видео стала боевая машина с позывным «НоVый» Демонстрируется выход на позицию и подготовка к стрельбе, а затем САО открывает огонь. Все процессы показаны снаружи и изнутри боевого отделения. Также в ролике можно увидеть разрывы снарядов на позициях противника. Выполнив стрельбу, самоходка покидает позицию.
Командир взвода управления рассказал, что «Хоста» осуществляет поддержку пехоты и ведет огонь по разным целям – от укреплений до живой силы. В соответствии с типом цели подбирается боеприпас. Используются мины и снаряды в калибре 120 мм. В некоторых ситуациях расчетам приходится вести интенсивный огонь – до 58-60 выстрелов с одной позиции.
Для сухопутных войск
Перспективное самоходное артиллерийское орудие 2С34 «Хоста» создавалось в девяностых годах «Мотовилихинскими заводами» (г. Пермь) по заказу Минобороны. Целью проекта являлось проведение глубокой модернизации серийной САУ 2С1 «Гвоздика» с заменой основного вооружения. Предлагалось использовать наработки по проектам «Нона-С» и «Вена» и оснастить имеющееся боевое отделение «универсальной» 120-мм системой на основе т.н. баллистической схемы «орудие-выстрел».
В двухтысячных годах опытные «Хосты» прошли весь цикл испытаний. Самоходка подтвердила расчетные характеристики и получила рекомендацию к серийному производству и принятию на вооружение. К началу десятых годов «Мотовилихинские заводы» освоили выпуск нового образца техники и отгрузили заказчику первые самоходки.
Изделие 2С34 предназначается для артиллерийских подразделений сухопутных войск. С его помощью осуществляется постепенная замена старых 122-мм систем «Гвоздика». К настоящему времени, по разным данным, построено не менее нескольких десятков самоходок «Хоста», что позволило полностью перевооружить ряд частей.
Постепенный переход артиллерийских подразделений с САУ 2С1 на САО 2С34 имеет несколько положительных последствий. Прежде всего, это сокращение возраста техники в строю. Самые новые «Гвоздики» были построены в начале девяностых и, несмотря на ремонты и модернизации, приближаются к выработке ресурса. Кроме того, самоходка 2С34 имеет особое вооружение с расширенными возможностями. В этом отношении она превосходит более старую 2С1.
Универсальная система
2С34 «Хоста» представляет собой боевую бронированную машину на гусеничном шасси с полноповоротной башней, оснащенной вооружением. Как и другие САУ, «Хоста» предназначается для поражения живой силы, артиллерийских батарей, командных пунктов и т.п. целей на передовой и в ближнем тылу противника. При этом ее комплекс вооружений позволяет более эффективно решать такие задачи.
САО 2С34 построено на модернизированном шасси «Гвоздики». Оно имеет сварной броневой корпус из катаных стальных листов. Сохранена противопульная / противоосколочная бронезащита. Днище корпуса было усилено для улучшения стойкости к подрыву. В носовой части размещен двигатель ЯМЗ-238Н мощностью 300 л.с. и трансмиссия. Ходовая часть имеет по семь опорных катков с торсионной подвеской на борт. На шоссе достигается скорость 60 км/ч. Как и предшественник, «Хоста» может плавать.
В башне на качающейся установке помещено универсальное орудие типа 2А80-1 с функциями пушки, гаубицы и миномета. Орудие имеет нарезной ствол увеличенной длины с развитым дульным тормозом, а также оснащено полуавтоматическим затвором. Поворот башни обеспечивает круговую наводку по горизонтали; вертикальные углы – до 80°.
На борту «Хосты» перевозится 40 выстрелов любых типов. Орудие способно использовать широкую номенклатуру 120-мм боеприпасов разных типов и назначения. Разработаны и внедрены осколочно-фугасные, зажигательные и т.д. снаряды. Также применяются массовые 120-мм мины. Возможно применение управляемых снарядов. В зависимости от применяемого боеприпаса, дальность стрельбы достигает 9-12 км.
САО оснащено современной системой управления огнем, способной рассчитывать данные для стрельбы всеми совместимыми боеприпасами в пределах всего диапазона дальностей. В состав СУО входят оптический прицел для стрельбы прямой наводкой и панорама для работы на закрытых позициях.
По габаритам «Хоста» практически не отличается от «Гвоздики». Боевая масса увеличилась до 16 т. Экипаж, как и ранее, включает четырех человек. В корпусе машины работает механик-водитель, а в боевом отделении находятся места командира, наводчика и заряжающего.
Минута славы
С точки зрения тактико-технических характеристик, особенностей эксплуатации и боевых возможностей, самоходное орудие 2С34 «Хоста» является современной и удачной заменой для заслуженной, но стареющей установки 2С1 «Гвоздика». Получение таких изделий положительно влияет на огневые возможности и общий потенциал артиллерийских подразделений и частей.
Вместе с другими артиллерийскими системами САО «Хоста» используются в мероприятиях по демилитаризации Украины. Такая техника достаточно давно присутствует в зоне боевых действий, но официально ее показали только сейчас. Расчеты самоходок делают свое дело и помогают достижению общих целей. И хорошо, если они и впредь будут получать свою долю внимания.