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Экс-сотрудник посольства Великобритании в ФРГ был приговорён к 13 годам заключения за «осуществление шпионской деятельности» в пользу РФ

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Экс-сотрудник посольства Великобритании в ФРГ был приговорён к 13 годам заключения за «осуществление шпионской деятельности» в пользу РФ

В британском суде сообщили о том, что экс-сотрудник посольства Великобритании в ФРГ Дэвид Смит был приговорён к 13 годам и 2 месяцам заключения за «осуществление шпионской деятельности» в пользу РФ.


В ходе судебного заседания судья отметил его якобы крайне антибританские взгляды, сославшись на его «близкие связи» с Россией. Сам же Смит работал охранником в дипломатическом представительстве, однако, согласно доводам, предоставленным судом, он, будучи в этой должности, якобы имел доступ к секретным документам. Также уточняется, что он признал свою вину ещё в ноябре прошлого года в Центральном уголовном суде Лондона.

Сам Дэвид Смит сознался в том, что 8 раз нарушил закон о государственной тайне. Он дал признательные показания ещё 4 ноября, а суд, в свою очередь, принял решение обнародовать их спустя неделю, 11-го числа 2022-го года. Ему были предъявлены обвинения в совершении 9 преступлений в соответствии с законом Великобритании о гостайне.

Напомним, что «преступник» был задержан 10 августа 2021-го года в Германии. Тогда его уличили якобы в передаче одному из представителей российской спецслужбы секретных документов, доступ к которым он заполучил ещё во время прохождения дипломатической службы. В качестве оказанной услуги обвиняемый получил денежное вознаграждение.

Отметим, что в ходе обысков, проведённых в его квартире, была найдена литература на русском языке, а также эмблема украинского спецподразделения «Беркут».
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:56
    +1
    К каким государственным секретами имеет доступ ,рядовой охранник.Или в посольстве Англии в ФРГ, секретным документами пользовались в туалете.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 19:07
      +1
      в ходе обысков, проведённых в его квартире, была найдена литература на русском языке, а также эмблема украинского спецподразделения «Беркут».

      Это называется "охота на ведьм" ..Это все уже проходили ,только сейчас уже истерия и страх в разы увеличилась и рейтинг ВВП тоже среди простого населения России ..Поняли мы все ,какой страшный враг перед нами и Гитлер это был пешка в борьбе против России !
      Так что мужики ,если проиграем этот бой ,то нас ..Даже боюсь сказать ,что будет и как ..
      Нужно держать строй и особенно внутри страны ,тихарей много сидит и гадит и то что Чубайс сбежал ,это еще не значит ,что ячейки не оставил soldier
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 19:26
        0
        Да мы здесь-то этот бой проигрываем...
        Здесь Россию хают, а мы ничего сделать не можем.
  2. Простой
    Простой Сегодня, 18:57
    +1
    Лучше бы Байдена заочно приговорили к пожизненному сроку - президент США нанес вреда ФРГ на порядки больше.

    Сюр в том, что когда Байден объявлял публично о своих намерениях, стоявший рядом канцлер ФРГ идиотски улыбался.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 19:10
      +1
      Цитата: Простой
      Лучше бы Байдена заочно приговорили к пожизненному сроку - президент США нанес вреда ФРГ на порядки больше.

      Фрицев опять пытаются стравить с Россией ,они умели воевать ..
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:03
    +1
    Как же тежело им шпионов обвинять, передовал на украину(так она союзник, наградить надо) но инструкции на русском передовали(тогда шпиён подлый) так куратор с украины же невзуб ногой на мове изголятся(тагда не шпион выходит).
  4. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 19:09
    0
    Вопа на!
    Охота на ведьм в Англии!
    А, что будет дальше?
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 19:09
    0
    Охота на ведьм началась.......................
    Смотрю мысли сходятся.... bully
    1. Карат
      Карат Сегодня, 19:32
      0
      Цитата: Mouse
      Охота на ведьм началась


      Вряд ли это охота на ведьм. Скорее предупреждение своим гражданам, что им будет за поддержку России.