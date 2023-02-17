Экс-сотрудник посольства Великобритании в ФРГ был приговорён к 13 годам заключения за «осуществление шпионской деятельности» в пользу РФ

В британском суде сообщили о том, что экс-сотрудник посольства Великобритании в ФРГ Дэвид Смит был приговорён к 13 годам и 2 месяцам заключения за «осуществление шпионской деятельности» в пользу РФ.В ходе судебного заседания судья отметил его якобы крайне антибританские взгляды, сославшись на его «близкие связи» с Россией. Сам же Смит работал охранником в дипломатическом представительстве, однако, согласно доводам, предоставленным судом, он, будучи в этой должности, якобы имел доступ к секретным документам. Также уточняется, что он признал свою вину ещё в ноябре прошлого года в Центральном уголовном суде Лондона.Сам Дэвид Смит сознался в том, что 8 раз нарушил закон о государственной тайне. Он дал признательные показания ещё 4 ноября, а суд, в свою очередь, принял решение обнародовать их спустя неделю, 11-го числа 2022-го года. Ему были предъявлены обвинения в совершении 9 преступлений в соответствии с законом Великобритании о гостайне.Напомним, что «преступник» был задержан 10 августа 2021-го года в Германии. Тогда его уличили якобы в передаче одному из представителей российской спецслужбы секретных документов, доступ к которым он заполучил ещё во время прохождения дипломатической службы. В качестве оказанной услуги обвиняемый получил денежное вознаграждение.Отметим, что в ходе обысков, проведённых в его квартире, была найдена литература на русском языке, а также эмблема украинского спецподразделения «Беркут».