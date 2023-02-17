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Депутат Госдумы предложил законодательно закрепить социальный статус бойцов ЧВК

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Депутат Госдумы предложил законодательно закрепить социальный статус бойцов ЧВК

Социальный статус и льготы для сотрудников частных военных компаний необходимо закрепить на официальном уровне, тем самым приравнять их к действующим военнослужащим. Об этом заявил заместитель главы комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне Юрий Швыткин.


В настоящее время бойцы ЧВК не защищены теми социальными льготами, которыми уже пользуются военнослужащие ВС РФ и приравненные к ним добровольцы.

Как сообщает РИА Новости, по мнению Швыткина, закон должен касаться имеющихся льгот, которые, согласно действующему законодательству, закреплены за военнослужащими и ветеранами боевых действий.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что правительством рассматривается вопрос о государственной поддержке всех участников спецоперации на Украине. Это в одинаковой мере касается как действующих военнослужащих, так и добровольцев и сотрудников частных военных компаний. Все категории участников спецоперации на Украине должны в полной мере пользоваться положенными льготами и правами.

Глава государства также добавил, что, несмотря на то, что в настоящее время этот вопрос еще официально не внесен на рассмотрение депутатов Госдумы, "все понимают важность и необходимость обеспечения социальной обеспеченности бойцов ЧВК".

В ноябре прошлого года в Госдуме были приняты поправки к закону "О ветеранах", согласно которым добровольцы, принимающие участие в спецоперации на Украине, получают статус ветеранов боевых действий, а также все льготы и пакет государственной социальной помощи, однако принятые поправки не коснулись сотрудников частных военных компаний.
Автор:
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16 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 17:26
    0
    А чего тянуть то с этим вопросом? Может я что-то не знаю, но у меня вся льгота "ветерана" умещается в бак джипа на заправке раз в месяц. request
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:43
      -2
      Цитата: Теренин
      А чего тянуть то с этим вопросом?

      Не так то все это просто ..У нас статья есть уголовная "За наемничество" и что то такое ....А вообще лобби прозападное в России очень сильное и тихушное и это нужно учитывать Тут просто указом не обойтись .
      Сперва зачистить нужно и властные структуры и особенно военные штабисты и прочии паркетные хенералы полковники и .д.
      Пригожин не зря жаловался на военную бюрократию и т.д. Там много засело кровососов и предателей сделавших карьеру на крови наших солдат еще в чеченскую компанию и т.д. Читал я много про это и если они сейчас командуют перестраховываясь и ища выгоду ..То воевать будем долго и кроваво .
      Надеюсь примут такой закон ..Парни воюют четко и мотивированно
  2. РусГр
    РусГр Сегодня, 17:27
    -1
    Почему ещё до сих пор не приняты законы?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 17:34
      0

      Цитата: РусГр
      Почему ещё до сих пор не приняты законы?

      потому, что законы о балетках, летнем времени, женских трусах значительно важнее
      1. frog
        frog Сегодня, 18:26
        0
        потому, что законы о балетках, летнем времени, женских трусах значительно важнее

        Потому что есть ст.359 УК РФ. И санкции по ней весьма нетощие. Хомячки этого могут и не знать(как и многое другое), но вот депутату положено. Впрочем, учитывая, какие у нас депутаты, это не удивляет
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 18:41
          0
          в случае боевых действий на украине эта статья не применима
  3. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 17:29
    +4
    Для того, чтобы легализовать статус бойцов ЧВК, надо легализовать сами ЧВК.
    Вроде очевидно же, нет?
  4. lubesky
    lubesky Сегодня, 17:33
    +1
    ЧВК незаконны в принципе в стране изначально. Я за приравнивание по льготам парней из ЧВК, но БЕЗ легализации ЧВК.

    Однако мой прогноз приравнивания не будет, поскольку такая конкуренция между частниками и МО нездорова в нашей стране и понятно, что спецы будут выбирать ЧВК.
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:33
    +1
    Депутат Госдумы предложил законодательно закрепить социальный статус бойцов ЧВК
    для начала вы закон о ЧВК сделайте
    вагенровцы не подсудны только в отношении украинского конфликта, при действиях в африке или ином месте они четко попадают под статью о наемничестве
    1. frog
      frog Сегодня, 18:28
      -1
      вагенровцы не подсудны только в отношении украинского конфликта

      Майн готт, в УК внесли изменения, а я пропустил... Горе мне... А когда, кстати, внесли?)
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 18:42
        0
        Цитата: frog

        Майн готт, в УК внесли изменения, а я пропустил... Горе м

        наверное горе, если не желаете статью УК прочитать как вы её к украине притянете?!
        за уши?
  6. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 17:40
    +2
    И превратиться "Вагнер" в таком случае в единицу ВС РФ. Со всеми вытекающими. Начиная от подчинения МО РФ, и до плаца, со строевой подготовкой.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 17:45
      -2
      Цитата: sagitovich
      и до плаца, со строевой подготовкой.

      дался вам всем плац
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:19
      -1
      Цитата: sagitovich
      И превратиться "Вагнер" в таком случае в единицу ВС РФ. Со всеми вытекающими. Начиная от подчинения МО РФ, и до плаца, со строевой подготовкой.

      Вы в точку подметили ..У музыкантов всякие уставы и т.д. сведены к минимуму
      Костяк их составляют бывшие военные ,этакие псы войны терпеть не могущие всяких штабистов и эти бумажки рапорта и т.д. Им нужна боевая задача и оружие по полной и вперед .Ну и отцы командиры ,а не лощенные офицерики проверяющие и командующие и т.д.
      Таких не мало загибалось в России ,после развала СССР и всяких горячих точек ..Пригожин их собрал и дал работу и надежду и они ее работают .Много кстате таких на зонах сидело ..Не могут они жить гражданской жизнью и военными кадровыми тоже не могут Их тошнит от уставщины и показухи ..
      Вот они и показали себя на Донбассе ..Много погибло конечно Земля пухом им ,но мотивация у них на уровне .
      Вот может и коряво ,но что то такое хотел сказать мужики .
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 18:45
        0
        Цитата: LukaNord
        У музыкантов всякие уставы и т.д. сведены к минимуму

        гениально
        Цитата: LukaNord
        терпеть не могущие всяких штабистов

        еще гениальнее, вы еще интендантскую службу прокляните до кучи и будет вам полное счастье
        Цитата: LukaNord
        Вот может и коряво

        не столько коряво, сколько глупо
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:47
    -1
    В ноябре прошлого года в Госдуме были приняты поправки к закону "О ветеранах", согласно которым добровольцы, принимающие участие в спецоперации на Украине, получают статус ветеранов боевых действий, а также все льготы и пакет государственной социальной помощи, однако принятые поправки не коснулись сотрудников частных военных компаний.
    В случае принятия государственной думой РФ закона о способах государственной поддержки и предоставлении соответствующего социального статуса представителей ЧВК в обязательном порядке в нём должно быть чётко прописано то, что представитель ЧВК принимал непосредственное участие в боевых действиях при проведении СВО ВС РФ.