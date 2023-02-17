Депутат Госдумы предложил законодательно закрепить социальный статус бойцов ЧВК

Социальный статус и льготы для сотрудников частных военных компаний необходимо закрепить на официальном уровне, тем самым приравнять их к действующим военнослужащим. Об этом заявил заместитель главы комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне Юрий Швыткин.
В настоящее время бойцы ЧВК не защищены теми социальными льготами, которыми уже пользуются военнослужащие ВС РФ и приравненные к ним добровольцы.
Как сообщает РИА Новости, по мнению Швыткина, закон должен касаться имеющихся льгот, которые, согласно действующему законодательству, закреплены за военнослужащими и ветеранами боевых действий.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что правительством рассматривается вопрос о государственной поддержке всех участников спецоперации на Украине. Это в одинаковой мере касается как действующих военнослужащих, так и добровольцев и сотрудников частных военных компаний. Все категории участников спецоперации на Украине должны в полной мере пользоваться положенными льготами и правами.
Глава государства также добавил, что, несмотря на то, что в настоящее время этот вопрос еще официально не внесен на рассмотрение депутатов Госдумы, "все понимают важность и необходимость обеспечения социальной обеспеченности бойцов ЧВК".
В ноябре прошлого года в Госдуме были приняты поправки к закону "О ветеранах", согласно которым добровольцы, принимающие участие в спецоперации на Украине, получают статус ветеранов боевых действий, а также все льготы и пакет государственной социальной помощи, однако принятые поправки не коснулись сотрудников частных военных компаний.