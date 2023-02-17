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Представитель командования «Юг» ВСУ Гуменюк рассказала о «падающем энтузиазме» у людей призывного возраста

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Представитель командования «Юг» ВСУ Гуменюк рассказала о «падающем энтузиазме» у людей призывного возраста

В настоящее время Украина испытывает потребность в мобилизационном ресурсе. Однако у мужчин призывного возраста «падает энтузиазм». Об этом заявила официальный представитель Оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк.


Как отметила руководитель пресс-центра командования «Юг», на фронте есть подразделения, которые нуждаются в ротации личного состава. Поэтому мобилизация на Украине продолжается.

Гуменюк попыталась «успокоить», если это можно так назвать, потенциальных мобилизованных тем, что получение повестки якобы неравнозначно скорой отправке в зону боевых действий. По ее словам, некие пропагандисты «разгоняют такой нарратив», в соответствии с которым человека «хватают на улице», а затем он сразу попадает в окопы.

Представитель ВСУ рассказала и о том, как происходит отправка в действующие войска. Первым делом, после вручения повестки, человека проверяют, он проходит медицинскую комиссию, по итогам которой принимается решение о годности к военной службе. Затем выясняют, нет ли у него права на отсрочку.

Однако украинские паблики пестрят кадрами жестких задержаний мужчин боеспособного возраста на улицах городов страны. Иногда прохожих просто хватают на улицах и затаскивают в машины, укладывают лицом в землю.

Интересно, что задержание каждого потенциального призывника осуществляет по 5-7 здоровенных молодых мужчин в камуфляжной форме, вооруженных автоматами. Почему-то эти люди, явно имеющие военную подготовку, сами не находятся на фронте. Вероятно, в подготовленных формированиях полицейского характера в крупных и не очень городах страны киевский режим нуждается сейчас не меньше, чем в мобилизованных на передовой.
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15 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:19
    +6
    Холодильник завсегда побеждает телевизор. Бравурные реляции и клоунское вранье о перемогах и "фортециях бахмут" плохо сочетается с кладбищами в нацфлагах, похоронкамии и вагонами набитыми двухсотыми.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 17:22
      +3
      Это не интузиазм падает, а холодный душ и понимание что их не к девкам зовут. Да и народ не вечен то же. Через годик совершенно летних больше будет...
    2. стар
      стар Сегодня, 19:07
      0
      Бравурные реляции и клоунское вранье о перемогах и "фортециях бахмут" плохо сочетается с кладбищами в нацфлагах, похоронкамии и вагонами набитыми двухсотыми.

      Западные технологи создали на Украине культ мёртвого героя. Суть культа предельно проста. Воин, он же герой, обязан почитать страну, Украину, выше, чем Бога, потому что она и есть бог, точнее богиня, и тут явная отсылка к древним культам тёмных богинь, богини смерти. Идолу/божеству по имени Украина нужны защитники, потому что тёмные существа из нижнего мира хотят обидеть Украину. Тот, кто защищает Украину, идёт дорогой воина/богатыря, преодолевая трудности (сказки читали же, вот оно).
      Гибель воина, оберегающего Украину есть почетная миссия, потому что это борьба за выживание племени/нации, которое живёт ради сбережения божества.

      Точнее так: смерть украинцев является обязательным условием жизни великой, прекрасной и божественной Украины.
      Культ подразумевает жертву во имя идола. В украинском варианте идол - это нация и сама Украина.

      Поэтому потери ВСУ на Украине воспринимают без особой рефлексии.
  2. Охотовед 2
    Охотовед 2 Сегодня, 17:21
    +5
    Однако у мужчин призывного возраста «падает энтузиазм». Об этом заявила официальный представитель Оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк.

    Просто эротическое уныние у тёти laughing
    Кому же хочется превращаться в компост… бегите «призывники» бегите, ну или в плен сдавайтесь.
  3. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 17:23
    +5
    Еще бы,пушечное мясо наконец то поняло что его гонят на убой.это последствия молчания в 2014,во время майдана.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:42
      +4
      Для них ,это сложно-понять.Эти девять лет их пичкали ненавистью к нам.А мы пытались их вразумить.Хотя следовало с 2014 года прижать к ногтю
    2. стар
      стар Сегодня, 19:15
      0
      Не поймет. Парадокс ситуации в том, что «мясо» само умирать не хочет, но при этом считает, что колорадов убивать очень правильно, а Зеленский - великий вождь. Поэтому тех, кого грузят военкомы никто не отбивает.
  4. кредо
    кредо Сегодня, 17:26
    +6
    Тут показывали полный автобус женщин в военной форме, едущих на подмогу ВСУ.
    У этих судя по всему энтузиазм не падает и даже поднимается от счастья пощекотать нервы на передке.
    Хорошая компания для Гуменюк, пусть показывает пример своим участием.
    1. стар
      стар Сегодня, 19:16
      0
      Они передок (не свой и не подруги) первый раз увидят тогда, когда назад дороги уже не будет.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:31
    +4
    Не, я все понимаю, но кто именно в Кремле ведет паблики с выкладыванием географических точек по отлову призывников в каком-нибудь Львове?! Может это все-таки местные?
    Просто у укропа, как и в США идиотическая убежденность, что все можно прятать бесконечно - нет нельзя. Если вы гоните мясо волнами в атаку или не менее бездарно кладете их в окружении - начинают замечать, что тот мол в ВСУ ушел и пропал, этот, еще вот этот... И если вы ловите народ на улицах с погонями - вы одного поймали, но видели это человек десять, а если еще и в сеть кто выложил - то тысяч десять... И все, знтузазизьма как ни бывало. Особенно если учесть, что вы и в 2014 году на Западенщине никак не могли план на 10% выполнить - рагули воевать не хотят никогда, их дело мародерка и охрана концлагеря - какие вам еще патриотизьмы?
    ПиСи: кстати, я вот чета не понял, а куда делись все бессмертные киборги - их ведь так много было в 2014 году, и воевали они, по их словам, все с той же российской армией...
  6. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 17:40
    +3
    Так ведь "энтузиазм" - это пережиток тоталитарного коммунистического прошлого!) Так что, падение энтузиазма - это ожидаемый результат декоммунизации. laughing
  7. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 17:46
    +5
    Падение энтузиазма у мобика ВСУ это когда данный мобик:
    1. знает что воюет на стороне ВСУ- зла и фашистов, разрушителей памятников и могил его дедов, тех нехристей кто отбирает церкви
    2. Воюет против сильной армии и точно помрёт или в плен попадёт
    3. Его учат бегать с ветками в руках три дня потом как скотину гонят на смерть
    4. Что он из простых людей и богачей рядом в строю с ним нету поскольку они свалили за бугор или откупились
    5. Командиры не ведут его в атаку, а тихо валят назад километров на 30 пока он идёт вперёд
    6 . А вперёд он идёт так как сзади заградотряд из наширявшихся нациков.
    7. Он видит как наплевать командованию на потери ну то бишь на трупы вокруг которые не эвакуируют и не забирают
    8. Он не хочет умирать за неведомого маразматика из США и его марионетки, а также тех кто пилит бабло на войне продавая половину оружия на лево
    Итого:
    Думаю да, энтузиазма не добавляет сгнить фашистом предавшим веру и дедов где-то в жопенях мира, брошенным и забытым с пулей в спине .
    Странно то, что этот мобилизованный солдат ВСУ, если у него на голове не только лишь кастрюля и в голове не только прыжки стадом не грохнет из выданного автомата нациков из заградотряда, не перейдёт на сторону своей исконной веры и не начнёт строить мирную жизнь в большой богатой стране как его дед и отец.
    1. стар
      стар Сегодня, 19:24
      0
      знает что воюет на стороне ВСУ- зла и фашистов

      Он считает, что он на стороне добра, а фашисты - это колорады
      Воюет против сильной армии и точно помрёт или в плен попадёт

      Он этого не хочет, но его не спросили
      3. Его учат бегать с ветками в руках три дня потом как скотину гонят на смерть

      Ему сказали, что так надо
      4. Что он из простых людей и богачей рядом в строю с ним нету поскольку они свалили за бугор или откупились

      Они все сволочи и они с пацанами до них обязательно доберутся (нет)
      6 . А вперёд он идёт так как сзади заградотряд из наширявшихся нациков.

      Сзади эльфы - впереди орки
      7. Он видит как наплевать командованию на потери ну то бишь на трупы вокруг которые не эвакуируют и не забирают

      Он видит, что всем окружающим на это пофиг и не переживает по таким мелочам
      8. Он не хочет умирать за неведомого маразматика из США и его марионетки, а также тех кто пилит бабло на войне продавая половину оружия на лево

      Для него это просто набор слов, лишенный смысла. Смысл в том, что Украина понад усе!
      Занавес
  8. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 18:15
    0
    Почему-то эти люди, явно имеющие военную подготовку, сами не находятся на фронте

    Потому что 5-7 хануриков одного здорового лба не отловят.
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:20
    0
    Представитель командования «Юг» ВСУ Гуменюк рассказала о «падающем энтузиазме» у людей призывного возраста
    fool Шеврон ввести на задницу покрасивше, много ли хуторянину треба. И сразу все наладится. feel Перемога считай в кармане, как кулек семак. request