В настоящее время Украина испытывает потребность в мобилизационном ресурсе. Однако у мужчин призывного возраста «падает энтузиазм». Об этом заявила официальный представитель Оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк.Как отметила руководитель пресс-центра командования «Юг», на фронте есть подразделения, которые нуждаются в ротации личного состава. Поэтому мобилизация на Украине продолжается.Гуменюк попыталась «успокоить», если это можно так назвать, потенциальных мобилизованных тем, что получение повестки якобы неравнозначно скорой отправке в зону боевых действий. По ее словам, некие пропагандисты «разгоняют такой нарратив», в соответствии с которым человека «хватают на улице», а затем он сразу попадает в окопы.Представитель ВСУ рассказала и о том, как происходит отправка в действующие войска. Первым делом, после вручения повестки, человека проверяют, он проходит медицинскую комиссию, по итогам которой принимается решение о годности к военной службе. Затем выясняют, нет ли у него права на отсрочку.Однако украинские паблики пестрят кадрами жестких задержаний мужчин боеспособного возраста на улицах городов страны. Иногда прохожих просто хватают на улицах и затаскивают в машины, укладывают лицом в землю.Интересно, что задержание каждого потенциального призывника осуществляет по 5-7 здоровенных молодых мужчин в камуфляжной форме, вооруженных автоматами. Почему-то эти люди, явно имеющие военную подготовку, сами не находятся на фронте. Вероятно, в подготовленных формированиях полицейского характера в крупных и не очень городах страны киевский режим нуждается сейчас не меньше, чем в мобилизованных на передовой.