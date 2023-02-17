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Нидерланды заказали в Чехии производство мобильных зенитных установок для украинской армии

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Нидерланды заказали в Чехии производство мобильных зенитных установок для украинской армии

Чехия произведет для ВСУ мобильные зенитные установки, основной задачей которых будет борьба с российскими дронами-камикадзе типа "Герань". Заказ оплатят Нидерланды.


Голландцы заказали в Чехии сборку новых зенитных комплексов на основе пикапов. Как заявил директор агентства межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS) Алеш Витечка, всего Амстердам готов оплатить поставку ста (100) зенитных комплексов на Украину. Кроме того, Нидерланды также оплатят поставку боеприпасов для данных комплексов, закупив их тоже в Чехии. Подробности контракта не раскрываются из "соображений безопасности".

По данным украинской прессы, речь идет о мобильных комплексах Viktor от компании Excalibur Army, представляющих собой спаренную зенитную установку из двух пулеметов калибра 14,5 мм, установленную на пикап. В базовом варианте это пикап Toyota. Такой комплекс способен быстро менять место стрельбы и поражать цели на дальности до 2-х километров. Боекомплект - 300 патронов в двух лентах и дополнительный запас еще в 300 штук.

Установка способна вести огонь по воздушным целям и в ночное время, для этого она оснащена ночным зенитным прицелом, дневной тоже имеется. Для стрельбы по наземным целям прямой наводкой имеется собственный прицел.

В Киеве заявляют, что такие зенитные установки необходимы ВСУ для борьбы с дронами-камикадзе, применяемыми Россией, на которые жалко тратить очень дорогие ракеты западных систем ПВО. Новые мобильные комплексы должны заменить в ВСУ многочисленные самоделки на основе пикапов с установленными на них пулеметами.
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18 комментариев
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  1. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 17:30
    0
    Чехия произведет для ВСУ мобильные зенитные установки, основной задачей которых будет борьба с российскими дронами-камикадзе типа "Герань".

    Ох уж эта кузница вермахта...
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 17:45
      -3
      После хаотичной и бесполезной чаще всего стрельбы по бпла им только зенитных орудий не хватало. Видимо ракеты стали заканчиваться, а петриоты позорить не хотят. Да и дороговато это дело.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:31
    -1
    Голландцам то что мы такого сделали что им неймётся и они свидомитов вооружают??? И не только вооружают...
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 17:32
      -2
      Мало им одного Боинга MH17. Новая гекатомба нужна.
    2. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 17:35
      -4
      Голландцы вообще подленький народец, в общем и целом. Ну сами подумайте, какой народ вместо признания своей сущности и покаяния за продажу людей, просто переименует страну laughing
      Ой,это не мы, это голландцы, а мы Нидерланды....
      1. Fabrizio
        Fabrizio Сегодня, 17:56
        +1
        А кто из современных стран не продавал людей в прошлом и кто реально покаялся?
  3. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 17:32
    -2
    Гепардов не хватает. Но 14.5 не 35мм.
  4. Русь
    Русь Сегодня, 17:38
    -1
    А сама не смогла??? Надо Чехию нанимать? what
  5. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 17:41
    -2
    Цитата: Русь
    А сама не смогла??? Надо Чехию нанимать? what

    Голландцы сейчас- это про сельхозпродукцию. Производств там мало
  6. Отец папы Карло
    Отец папы Карло Сегодня, 17:42
    -2
    Нам такая техника нужна !!!! Пускай даже если трофейная!
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 17:49
    0
    Без аутригеров смысл в прицелах пропадает напрочь.
  8. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:55
    +2
    ну неиначе как голландцы заявились и минусить начали..... lol
  9. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 17:56
    0
    Классический джихадомобиль.
    Наверное как раз "добровольцев" с шевронами игил
  10. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 17:57
    +1
    100 что то мало или это только для одного города?Или "знают"направления прилета.Может прикрывать"Петриот"(шутка),хотя все может быть.
  11. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:16
    0
    Подробности контракта не раскрываются из "соображений безопасности".
    recourse Все равно, чехи ответите. angry Решили подзаработать, хорошо, но придется и вместе с ВСУ перед ВС РФ отвечать. НАТО вам не поможет. request
  12. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 18:26
    0
    А Чехия производит ЗПУ-2? Или у них старых запасов много?
  13. hohol95
    hohol95 Сегодня, 18:30
    +1
    И они ещё ноют про "умирание" Карловых-Вар бэз русских (москальских) туристов...
    Да пусть у этих богемцев всё там развалится и прахом пойдёт!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:26
      0
      Именно так! Я принципиально перестал покупать чешское пиво даже. Пусть сами халкают, лакеи прозападные....