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В США произошло второе за месяц крупное крушение поезда с опасными химическими веществами

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В США произошло второе за месяц крупное крушение поезда с опасными химическими веществами

В американском городе Ван Бюрен в штате Мичиган сошли с рельсов вагоны железнодорожного состава, перевозившего различные химические вещества. Об этом сообщили местные власти.


С рельс сошли не менее шести вагонов поезда. По данным властей штата, в одном из вагонов поезда перевозили жидкий хлор. Но в результате аварии содержимое вагона не пострадало, иначе это грозило бы серьезными последствиями для окружающих.

Интересно, что всего двумя неделями ранее в штате Огайо произошла другая подобная катастрофа. 3 февраля 2023 года с рельсов сошли около 50 вагонов грузового железнодорожного состава. Поезд тоже перевозил опасные химические вещества.


В 20 вагонах поезда находился винилхлорид – ядовитое вещество, которое еще и отличается легкой и быстрой воспламеняемостью. При этом продукты горения винилхлорида токсичны для окружающей среды, а у людей могут провоцировать возникновение онкологических заболеваний.

Сейчас американские правоохранительные органы будут выяснять причины крушения вагонов поезда в Мичигане. На связь двух инцидентов, произошедших с интервалом в две недели, власти пока не намекают.

Но если аварии вызваны не сторонним вмешательством и чьими-то намеренными действиями, а техническими причинами, то американским властям стоило бы обратить внимание на состояние и железнодорожного полотна, и локомотивов, и вагонов грузовых поездов, используемых для перевозки химических веществ.
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43 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:38
    +14
    Это карма,господа.Кара Господня... am
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 17:43
      +8
      Они же в бога больше не верят, а поклоняются совсем иным существам. Во пусть у них и просят.
      1. стар
        стар Сегодня, 19:38
        0
        Они же в бога больше не верят, а поклоняются совсем иным существам. Во пусть у них и просят.

        Уже спросили. Говорят, что надо срочно что-то отрезать и что-то пришить
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 17:44
      +9
      Чёт слабая карма в отличии того, что они натворили...
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 18:10
        +2
        Цитата: Аргон
        Чёт слабая карма в отличии того, что они натворили...

        Просто вагоны крепкие попались, не китайские. request
      2. Задира
        Задира Сегодня, 19:11
        0
        Чёт слабая карма в отличии того, что они натворили

        Если ответка за "Северные потоки", то да - не тот размах. Хотя ... лиха беда - начало
    3. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 17:45
      +4

      С рельс сошли не менее шести вагонов поезда

      Судя по репортажу, там не менее 15, но таки да,15 тоже не менее 6.....Журналисты, такие журналисты
    4. Egorovich
      Egorovich Сегодня, 17:49
      +5
      А может Петров и Баширов начали свою работу успешно выполнять!? good
      1. Немец
        Немец Сегодня, 17:59
        +3
        Да, пусть отчитаются: где они последний отпуск провели? Что смотрели в американской глубинке!
        1. Starover_Z
          Starover_Z Сегодня, 18:58
          0
          Цитата: Немец
          Да, пусть отчитаются: где они последний отпуск провели? Что смотрели в американской глубинке!

          Они работают "под прикрытием", а потому их профили в соц.сетях заполнены новыми фотографиями и описаниями с отпуска в Австралии.
    5. S.Николаев
      S.Николаев Сегодня, 18:11
      +3
      Скажем так, в любом случае карма.
      .........................................................................................................
    6. Alien From
      Alien From Сегодня, 18:37
      0
      Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно) в случае матрасов особенно актуально hi
  2. Русь
    Русь Сегодня, 17:40
    +2
    Бог шельму метит? what ................
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:43
    +10
    олин раз - случайность, два - совпадение ...
    ждем третьего feel
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 17:45
      +2
      Ждем закономерность............
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 17:55
        +2
        Цитата: Mouse
        Ждем закономерность............

        Опять ВВП виноват ? laughing
        У нас в России торговые центры горят и склады ..
        Ответка ? bully
  4. lubesky
    lubesky Сегодня, 17:44
    +7
    Это "техасское сопротивление"??? Надо парней поддержать технически, вооружением, организацией управления и спутниковой разведкой! wassat

    Требуется ещё восстановить ИРА и вдохнуть в движение свободной Ирландии новую жизнь!
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 17:49
      +2
      А в Огайо тоже техасцы? Никто там реальный сепаратизм не устраивает, реднеки с жиру бесятся. Лучше с Мексикой плотнее работать, гораздо более перспективные усилия
      1. lubesky
        lubesky Сегодня, 17:52
        +2
        Цитата: сорок восьмой
        А в Огайо тоже техасцы

        Если у нас появится воля - "техасцы" появятся даже в Юте...

        Мормоны ещё перспективнее (есть даже опыт вооружённого сепаратизма) , тем более их пустили под пресс налоговики
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:56
      +2
      Цитата: lubesky
      Это "техасское сопротивление"??? Надо парней поддержать технически, вооружением, организацией управления и спутниковой разведкой!

      Тихо не палите контору .. wink lol
    3. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 18:10
      +2
      И еще ЕТА не забываем, у басков свои счеты с Мадридом.
  5. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 17:45
    +1
    Дааа, а мы думали у нас раздолбайство везде, а у американцев еще почище нашего будет! Ничего удивительного, как образовалась эта страна из преступников и каторжников, так до сих пор и есть.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 17:46
      +2
      Цитата: Старый_геолог
      а у американцев еще почище нашего будет!

      а вы только узнали?
      они несколько раз ядерную БЧ, теряли в прямом смысле слова
    2. KCA
      KCA Сегодня, 19:39
      0
      В США все ж/д частные, кусок одному принадлежит, кусок другому, траффик раз в 100 меньше чем в России, вот и забивают на тех состоянии и контроль
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:46
    +7
    Гы-гы))) Выкладывал, но повторю:

    А чтоб два раза не вставать - Такер Карлсон недавно:
    - За последние два года в одном только штате Вашингтон ФБР расследовала порядка 40 случаев саботажа на железных дорогах (американцы собственные поезда под откос пускают).
    - За последний год более тысячи поездов в США сошли с рельс.
    - За вчерашний день поезда слетели с рельс в Южной Каролине и в Хьюстоне (второй перевозил опасные химикаты).

    РЖД гомно говорите? А, ню-ню...
    Кстати, не только РЖД - у них там эпидемия нападений на энергосети - поджигают или расстреливают, например, подстанции или трансформаторы... Причем массово, видать зашибись санкции работают, энергокризиса нет
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:23
      +1
      И это Америка?Но рельсы наверно параллельны,в математике и геометрии Лобачевского не силён.Но судя по фото ,параллельные линии в США ,могут неожиданно пересекаться. hi
      1. haron
        haron Сегодня, 18:44
        -2
        Цитата: tralflot1832
        И это Америка?

        Нет. автор как обычно соврамшы.
        Этот теповоз ЕМД Ф9 ползёт в штате Вайоминг ... . Там углы под 30град с постоянным движем грунта. "Товтры" не о чем не говорит? Самая глубокая пещера в ...
        Дай Бог в РФ сделать такой тепловоз. Не копию конечно двигла от тигра. Своё чот придумайте.
        1. Orso
          Orso Сегодня, 19:39
          0
          Ну как-то так: https://ukbmz.ru/production/magistralnye-teplovozy/teplovoz-23te25k2m. Свое, не копия, для работы в тяжелых климатических зонах и на участках со сложным профилем.
    2. Простой
      Простой Сегодня, 18:35
      0
      Цитата: Bingo
      поджигают или расстреливают, например, подстанции или трансформаторы...


      Им сказали что инопланетяне с шариков в трансформаторных шкафах прячутся.
  7. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:48
    +2
    Карма, только все равно маловато будет.
  8. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 17:51
    +3
    Ау девочка Грэта, зелёные ку-ку. Где все эти клоуны
  9. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 17:53
    +2
    Они же были застрахованы, как те две башни?
    И ещё было здание 7 ВТЦ, ждём третий поезд.
    Здание 7, в которое никто не влетел
    Падение 7 WTC расследовалось отдельно от падения 1 WTC и 2 WTC, и в июне 2004 года NIST выпустил рабочий отчёт, в котором содержалось несколько гипотез произошедшего. Одной из гипотез стало разрушение одной из критически важных опорных колонн здания, вызванное пожаром или попаданием крупных обломков падающих башен, что привело к «диспропорциональному коллапсу всей структуры»
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Разрушение_башен_Всемирного_торгового_центра_в_Нью-Йорке#Обрушение_здания_7_WTC

    Скромный выгодополучатель от Deep State
    Кто был хозяином башен-близнецов?
    В конце июня 2001 года Ларри Сильверстайн взял в аренду на 99 лет (фактически приобрёл) у портового управления Нью-Йорка башни-близнецы Всемирного торгового центра за $3,2 млрд, но в итоге успел выплатить лишь около $30 млн.
    11 сентября 2001 года Ларри Сильверстайн и его дочь чудом выжили в терактах, Ларри любил завтракать каждый день в здании ВТЦ-1, а его дочь работала там, но в тот день ни один, ни вторая в здании не появились.
    Жюри присяжных признало атаки двумя отдельными страховыми случаями. Таким образом, сумма страховых выплат арендатору башен-близнецов Ларри Сильверстайну составила $4,65 млрд страховки, а также $3,4 млрд из фонда Liberty bond, то есть всего $8,05 млрд.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Сильверстайн,_Ларри
  10. svp67
    svp67 Сегодня, 17:57
    +1
    Ну вот, ну вот... теперь понятно где Петров и Баширов "отдыхают" bully
  11. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 18:04
    +1
    Железная дорога давно уже в америкосии проблемная, что с ней только не делали. Частные руки в таких стратегических объектах всегда плохо, Китай тому положительный пример. И это только начало, триллиона долларов от бидона маловато будет, там люди не за 100 долларов работают, не говоря о махровой коррупции.
  12. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 18:09
    +1
    Эффект бумеранга работает ! Партизаны мичиганщины выполнили задание !
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:16
    0
    ИГИЛ* ,не их дело?Они любят с хлором опыты проводить! А серьёзно, что то ж/д перевозчики в США зачастили.А как они боеприпасы ,не дай бог,будут перевозить.Кризис инженеров- среднего звена ,на лицо.Из мексиканцев ,те ещё инженера.
  14. polk26l
    polk26l Сегодня, 18:19
    +3
    США - ЭТО современные СОДОМ И ГОМОРРА! А то, что у них происходит следствие этого! Это только начало!
  15. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 18:48
    0
    Вот интересно а в штатах Есть службы по контролю за ж/д путями?
  16. Игорь Тараканов
    Игорь Тараканов Сегодня, 18:49
    0
    Петров и Боширов снова вышли на тропу войны.
  17. Велобосс
    Велобосс Сегодня, 18:50
    +1
    А Йеллоустоун молчит? Есть ещё хорошие новости?
    1. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 19:02
      0
      Сейчас они ещё зелёных человечков на воздушных шарах посшибают, те не крейсерах разбираться прилетят и будут вам хорошие новости. wassat
    2. albert
      albert Сегодня, 19:04
      0
      Цитата: Велобосс
      А Йеллоустоун молчит? Есть ещё хорошие новости?

      Да всякое может случится.
  18. Olegi1
    Olegi1 Сегодня, 19:32
    0
    Петрова с Башировым уже ищут? wink

    Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий