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Китай обеспокоен ограничениями на экспорт чипов из США, Японии и Нидерландов

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Китай обеспокоен ограничениями на экспорт чипов из США, Японии и Нидерландов

После нескольких месяцев диалога и уговоров Япония и Нидерланды, наконец, согласились на просьбу США ужесточить контроль за экспортом оборудования и технологий для производства микросхем в Китай. Хотя ни одна из сторон не раскрыла подробности сделки, Токио и Гаага (деловая столица Нидерландов), как сообщается, объединили усилия, чтобы еще больше усилить ограничения, введенные Вашингтоном, призванные подорвать технологический рост Китая на мировой арене. Китай выражает обеспокоенность этими мерами, которые противоречат самим принципам свободной торговли, которые Запад столь активно продвигал в мире.


Когда США впервые объявили о своих самых агрессивных мерах против Китая в октябре прошлого года, эксперты полагали, что эти усилия могут иметь неприятные последствия без поддержки со стороны иностранных партнеров и союзников. Учитывая сложность глобальных цепочек поставок, помощь со стороны союзных "полупроводниковых" государств, особенно производителей инструментов для изготовления микросхем - Японии и Нидерландов, имеет решающее значение для ограничения доступа Китая к материалам, оборудованию и усовершенствованным микросхемам, которые обеспечивают производство.

Проще говоря, если США приостановят этот экспорт, а Япония и Нидерланды восполнят пробелы, контроль США останется для Китая просто неудобством, а не большой проблемой. Поэтому под давлением США Нидерланды запретили поставки в Китай самых передовых систем литографии в экстремальном ультрафиолете ASML. Для понимания: ASML — голландский производитель литографических систем и единственная компания в мире, которая производит машины для литографии в так называемом экстремальном ультрафиолете (EUV).

Машины EUV также являются наиболее сложным типом литографического оборудования, необходимого сегодня для изготовления всех передовых чипов в мире. Согласно заявлению ASML соглашение между тремя странами еще не завершено. Тем не менее, оно будет охватывать передовые технологии производства микросхем, «включая, помимо прочего, передовые инструменты для литографии».

В своем последнем годовом отчете ASML отметил, что введение новых ограничений займет несколько месяцев. За этим заявлением последовал устный ответ со стороны поддерживаемой государством китайской торговой группы полупроводников. Китайская ассоциация полупроводниковой промышленности (CSIA) предупредила, что соглашение под руководством США угрожает всей отрасли и знаменует собой шаг назад в эпоху свободной торговли.

До сих пор самым энергичным ответом Китая на торговые ограничения правительства США было его декабрьское решение подать жалобу в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации, чтобы оспорить то, что Министерство торговли назвало «типичной практикой торгового протекционизма».

Однако, зная способности китайцев, собственное производство того, в чём Вашингтон пытается в данный момент ограничить Пекин – скорее всего, только вопрос времени.
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 22:05
    +3
    Не запретом на поставку чипов китайцы обеспокоены,а производственным оборудованием ,его запретом из Японии и Нидерландов
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 22:25
      -1
      ASML — голландский производитель литографических систем и единственная компания в мире, которая производит машины для литографии в так называемом экстремальном ультрафиолете (EUV)

      Сейчас - единственный.
      Вот только Китай - самое экономически мощное на данный момент государство.
      И имеет богатый опыт разработки собственых технологий.
      Причём не играет никакой роли, сами разработают, купят или украдут - технология у них будет.
      До сих пор её не было только потому, что была альтернатива. В отсутствии альтернативы они вопрос получения технологии форсируют.
      А потом предложат миру свои услуги ... по цене вдвое меньше, чем ASML. У китайцев память долгая, и такой подставы они не забудут.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:08
    +1
    Китайцев ,голландцы прокатили так прокатили.Китайцы думали голландцев офшорными ветропарками купят,да не тут то было.
  3. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 22:10
    0
    Китай обеспокоен ограничениями

    Китай по моему скоро опустят экономически и спишут долг сша им под 3 трллиона ..И Тайвань накачивают оружием ,не то что украине дают ..
    Дождетесь китайцы ,когда вас англосаксы опять на "опиум посадят-ковид" и начнут грабить
    Россия сопротивляется ..! А вы китайцы ?
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 22:22
      0
      Россия сопротивляется ..! А вы китайцы ?

      китайцы надеятся на протырку проскочить, на минималках
  4. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 22:12
    0
    Мне вот интересно может Китай начать поставлять вооружения в Россию? Если война затянется на неопределённый срок, США и ЕС нарастят производство вооружения, людей тоже могут поставлять (добровольцев) во всё больших и больших количествах. Готов Китай помочь в таком случае?
    Китай тоже США начинают притеснять, пока правда экономически, но это пока.
    1. shikin
      shikin Сегодня, 22:20
      -1
      Китай - на сегодня выглядит маловероятно, а вот Иран и КНДР, думаю, вполне смогут. у них оборонная промышленность хорошо развита и кадров хватает.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 22:25
      0
      пока только морально - тёплыми обнимашками. Хорошо, что не присоединился к санкциям
  5. Б-15
    Б-15 Сегодня, 22:14
    0
    Не просто вопрос времени. А скорого времени.
    Китайцы сделали своё литографическое оборудование на 7нм. Массовый выпуск назначен на 2023 год.
    Ключевая технология зеркал для EUV разработана в Нижнем. Ребята добились улучшения старой технологии более чем на 15%. Это легко трансформируется или в площадь засветки, или в уменьшение искажений проецирования маски.
    Это только то, что чётко обозначено в открытой печати.
    Плюс мы серьёзно занялись созданием ПО разводки м/сх и моделирования. Ребята, которые этим занялись имеют очень серьёзный задел.
    Безусловно, помимо указанных достижений, нам нужно создавать производственные линейки создания сверхчистой химии, создавать сверхчистые помещения с их инженерийкой и др.
    Нам нужно обучить архитекторов чипов и архитекторов языков программирования, систем команд, ОС и прикладных программ.
    И это только лежащее на поверхности.
    Дорогу осилит идущий. Сколько раз мы доказывали, что мы можем преодолеть серьёзные трудности.
    Надо браться за работу. За нас её никто не сделает. Ни враги, ни друзья.
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 22:23
    0
    в сша уже как год перевозят из тайваня заводы и из других стран ! по производству чипов и другой электроники