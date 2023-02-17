Китай обеспокоен ограничениями на экспорт чипов из США, Японии и Нидерландов

После нескольких месяцев диалога и уговоров Япония и Нидерланды, наконец, согласились на просьбу США ужесточить контроль за экспортом оборудования и технологий для производства микросхем в Китай. Хотя ни одна из сторон не раскрыла подробности сделки, Токио и Гаага (деловая столица Нидерландов), как сообщается, объединили усилия, чтобы еще больше усилить ограничения, введенные Вашингтоном, призванные подорвать технологический рост Китая на мировой арене. Китай выражает обеспокоенность этими мерами, которые противоречат самим принципам свободной торговли, которые Запад столь активно продвигал в мире.Когда США впервые объявили о своих самых агрессивных мерах против Китая в октябре прошлого года, эксперты полагали, что эти усилия могут иметь неприятные последствия без поддержки со стороны иностранных партнеров и союзников. Учитывая сложность глобальных цепочек поставок, помощь со стороны союзных "полупроводниковых" государств, особенно производителей инструментов для изготовления микросхем - Японии и Нидерландов, имеет решающее значение для ограничения доступа Китая к материалам, оборудованию и усовершенствованным микросхемам, которые обеспечивают производство.Проще говоря, если США приостановят этот экспорт, а Япония и Нидерланды восполнят пробелы, контроль США останется для Китая просто неудобством, а не большой проблемой. Поэтому под давлением США Нидерланды запретили поставки в Китай самых передовых систем литографии в экстремальном ультрафиолете ASML. Для понимания: ASML — голландский производитель литографических систем и единственная компания в мире, которая производит машины для литографии в так называемом экстремальном ультрафиолете (EUV).Машины EUV также являются наиболее сложным типом литографического оборудования, необходимого сегодня для изготовления всех передовых чипов в мире. Согласно заявлению ASML соглашение между тремя странами еще не завершено. Тем не менее, оно будет охватывать передовые технологии производства микросхем, «включая, помимо прочего, передовые инструменты для литографии».В своем последнем годовом отчете ASML отметил, что введение новых ограничений займет несколько месяцев. За этим заявлением последовал устный ответ со стороны поддерживаемой государством китайской торговой группы полупроводников. Китайская ассоциация полупроводниковой промышленности (CSIA) предупредила, что соглашение под руководством США угрожает всей отрасли и знаменует собой шаг назад в эпоху свободной торговли.До сих пор самым энергичным ответом Китая на торговые ограничения правительства США было его декабрьское решение подать жалобу в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации, чтобы оспорить то, что Министерство торговли назвало «типичной практикой торгового протекционизма».Однако, зная способности китайцев, собственное производство того, в чём Вашингтон пытается в данный момент ограничить Пекин – скорее всего, только вопрос времени.