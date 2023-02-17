Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент Украины Зеленский призвал Запад убрать табу в вопросе поставок оружия

8
Президент Украины Зеленский призвал Запад убрать табу в вопросе поставок оружия

Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь поднял вопрос о наращивании поставок оружия Украине, высказавшись по этому поводу на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Встреча Зеленского с Рютте прошла в Киеве.


Как отметил Зеленский, в вопросе поставок вооружений Украине «не может быть табу». Таким образом, он фактически выступил против любых ограничений на поставку оружия и боеприпасов.

Нидерландского премьер-министра глава киевского режима похвалил за «общее понимание» необходимости отсутствия запретов на поставку оружия. Он также отметил, что Нидерланды, Дания и Германия вместе передадут Украине около 100 танков немецкого производства Leopard.

В то же время, Рютте отметил, что пока не готов к обсуждению с представителями киевского режима «авиационной коалиции». Если раньше в нидерландском парламенте был поднят вопрос о возможной передаче Украине списываемых из состава королевских военно-воздушных сил самолетов F-16, то затем обсуждение этой темы прекратилось.

Напомним, что киевский режим одержим просьбами поставить Украине боевую авиацию. Правда, при этом непонятно, кто будет собственно летать на самолетах западного производства, их обслуживать и ремонтировать. Среди украинских военных летчиков, авиаинженеров и авиамехаников таких специалистов нет, а обучать их слишком долго для того, чтобы такое решение повлияло на реальную боевую обстановку на линии соприкосновения сторон. Единственный вариант – привлечение иностранных наемников, точнее – действующих и бывших военных специалистов.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 18:03
    0
    Поздно Зеля поздно ..Беги лучше иначе умрешь смешно
    1. хрыч
      хрыч Сегодня, 18:19
      0
      Табу - слово полинезийских каннибалов. Нарушишь слово, наперво съедят. На лицо ужасные, добрые внутри ... съеденные. Сожрут Зелепоппеля по-ходу
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:11
    -2
    Клоун-попрошайка похоже поймал измену лютую (с)
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:45
      0
      Цитата: голос_разуma
      Клоун-попрошайка похоже поймал измену лютую (с)

      Ага, кокс не из той партии.
  3. hohohol
    hohohol Сегодня, 18:42
    0
    Весь мир, ну так они себя называют, должен сдохнуть за украину.
  4. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 18:52
    0
    Президент Украины Зеленский призвал Запад убрать табу в вопросе поставок оружия

    Он как истинный украинец призывает запад воевать до последнего украинца!
  5. Карат
    Карат Сегодня, 19:16
    0
    Напомним, что киевский режим одержим просьбами поставить Украине боевую авиацию. Правда, при этом непонятно, кто будет собственно летать на самолетах западного производства, их обслуживать и ремонтировать. Среди украинских военных летчиков, авиаинженеров и авиамехаников таких специалистов нет, а обучать их слишком долго для того, чтобы такое решение повлияло на реальную боевую обстановку на линии соприкосновения сторон. Единственный вариант – привлечение иностранных наемников, точнее – действующих и бывших военных специалистов.


    Им не самолёты больше нужны, а иностранные лётчики. Зеленский одержим идеей втянуть НАТО в войну на украине. Это просто очередная замануха от Зеленского.
  6. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 19:22
    0
    А ещё отмените этому поцу табу смотреть на сварку. И трогать оголённую фазу.