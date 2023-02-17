Президент Украины Зеленский призвал Запад убрать табу в вопросе поставок оружия

Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь поднял вопрос о наращивании поставок оружия Украине, высказавшись по этому поводу на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Встреча Зеленского с Рютте прошла в Киеве.
Как отметил Зеленский, в вопросе поставок вооружений Украине «не может быть табу». Таким образом, он фактически выступил против любых ограничений на поставку оружия и боеприпасов.
Нидерландского премьер-министра глава киевского режима похвалил за «общее понимание» необходимости отсутствия запретов на поставку оружия. Он также отметил, что Нидерланды, Дания и Германия вместе передадут Украине около 100 танков немецкого производства Leopard.
В то же время, Рютте отметил, что пока не готов к обсуждению с представителями киевского режима «авиационной коалиции». Если раньше в нидерландском парламенте был поднят вопрос о возможной передаче Украине списываемых из состава королевских военно-воздушных сил самолетов F-16, то затем обсуждение этой темы прекратилось.
Напомним, что киевский режим одержим просьбами поставить Украине боевую авиацию. Правда, при этом непонятно, кто будет собственно летать на самолетах западного производства, их обслуживать и ремонтировать. Среди украинских военных летчиков, авиаинженеров и авиамехаников таких специалистов нет, а обучать их слишком долго для того, чтобы такое решение повлияло на реальную боевую обстановку на линии соприкосновения сторон. Единственный вариант – привлечение иностранных наемников, точнее – действующих и бывших военных специалистов.