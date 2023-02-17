Американская пресса рассказала о наблюдении за летающими над США объектами еще при экс-президенте Трампе

Сотрудники Пентагона, работавшие во времена президентства Дональда Трампа, наблюдали за неопознанными летающими объектами в небе над США, однако не докладывали о них руководству Белого дома.Как сообщает американское издание Wall Street Journal, ранее также фиксировались инциденты с загадочными "воздушными шарами" в небе над США, однако о них не докладывали высшему руководству страны. По данным газеты, теперь выяснилось, что в Пентагоне знали об этих летающих объектах и предполагали, что они связаны с деятельностью китайских военных, якобы использовавших их для испытаний систем создания помех радарам, входящим в систему ПВО американских секретных объектов.При этом собранные о подобных инцидентах данные во времена президентства Трампа ограничивались базовыми оценками и не распространялись среди высшего руководства страны.Сообщается, что обнаруженные в те времена объекты были меньшего размера и летали на малых высотах, находясь в воздухе менее продолжительное время, чем сбитый в начале февраля текущего года. Также меньше была дальность их полета, ограничившаяся несколькими штатами, а не территорией практически всей страны, как в недавнем случае.Несмотря на то, что Трамп отрицает информацию военных о как минимум трех воздушных шарах, замеченных над территорией Соединенных Штатов во времена его президентства, по словам представителей американского военного ведомства, подобные случаи фиксировались неоднократно.