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Американская пресса рассказала о наблюдении за летающими над США объектами еще при экс-президенте Трампе

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Американская пресса рассказала о наблюдении за летающими над США объектами еще при экс-президенте Трампе

Сотрудники Пентагона, работавшие во времена президентства Дональда Трампа, наблюдали за неопознанными летающими объектами в небе над США, однако не докладывали о них руководству Белого дома.


Как сообщает американское издание Wall Street Journal, ранее также фиксировались инциденты с загадочными "воздушными шарами" в небе над США, однако о них не докладывали высшему руководству страны. По данным газеты, теперь выяснилось, что в Пентагоне знали об этих летающих объектах и предполагали, что они связаны с деятельностью китайских военных, якобы использовавших их для испытаний систем создания помех радарам, входящим в систему ПВО американских секретных объектов.

При этом собранные о подобных инцидентах данные во времена президентства Трампа ограничивались базовыми оценками и не распространялись среди высшего руководства страны.

Сообщается, что обнаруженные в те времена объекты были меньшего размера и летали на малых высотах, находясь в воздухе менее продолжительное время, чем сбитый в начале февраля текущего года. Также меньше была дальность их полета, ограничившаяся несколькими штатами, а не территорией практически всей страны, как в недавнем случае.

Несмотря на то, что Трамп отрицает информацию военных о как минимум трех воздушных шарах, замеченных над территорией Соединенных Штатов во времена его президентства, по словам представителей американского военного ведомства, подобные случаи фиксировались неоднократно.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Ken Hammond
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3 комментария
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  1. hohohol
    hohohol Сегодня, 18:40
    +1
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.

    Не может быть! А я думаю что все всё поняли, ну за исключением администрации сайта
  2. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 18:56
    -1
    Вообще-то аэростаты летали, летают и будут летать!......
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 19:21
    0
    Первым над Америкой НЛО видел ещё Колумб. И дальше пошло-поехало.