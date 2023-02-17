Макрон: Европа будет наращивать поставки вооружений Украине до полной победы над Россией

Европа должна выстроить диалог с Россией, чтобы завершить конфликт на Украине, но на сегодняшний день время для разговора еще не пришло. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Европа желает завершить конфликт на Украине, но только не победой России. Европейцы желают разгрома российской армии, чтобы Украина, а вернее Запад через нее, мог диктовать свои условия на переговорах. Такой вариант Европу устраивает, поэтому все заявления любого европейского лидера сводятся только к одному: мы за диалог с Россией, но с позиции силы.
Вот и Макрон выступил в том же ключе. Сначала заявил, что Россия является частью Европы и никуда от этого не деться, потом призвал все страны к диалогу с Москвой, а в конце добавил, что время для переговоров еще не наступило. А потом продолжил про то, ради чего все этого и заявлялось. Мол, Европа продолжит поддерживать Украину, постоянно наращивая помощь ВСУ, чтобы украинская армия, наконец-то, перешла в наступление и одержала победу. Вот тогда и можно разговаривать с Россией.
Вообще же, в Европе не считают, что продлевают конфликт поставками оружия. В этом ключе высказался немецкий канцлер Олаф Шольц заявивший, что отправляя оружие на Украину и вооружая режим Зеленского, Германия не продлевает конфликт, а наоборот, прекращает, приближая победу Украины.
Стоит отметить, что Россия, сколько бы не делала заявлений о том, что поставки вооружений только проливают боевые действия, не будет услышана. Потому что у нас с Европой видение конфликта разное и задачи тоже. Запад поставил перед собой задачу ослабить, а при благоприятных условиях, уничтожить Россию в ее сегодняшнем виде. Поэтому все, что делается для этого, включая поставки вооружений, будет продолжаться. Только безоговорочная победа России заставит их снова искать диалога с Москвой, но тогда условия уже будем ставить мы.