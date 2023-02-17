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Макрон: Европа будет наращивать поставки вооружений Украине до полной победы над Россией

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Макрон: Европа будет наращивать поставки вооружений Украине до полной победы над Россией

Европа должна выстроить диалог с Россией, чтобы завершить конфликт на Украине, но на сегодняшний день время для разговора еще не пришло. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.


Европа желает завершить конфликт на Украине, но только не победой России. Европейцы желают разгрома российской армии, чтобы Украина, а вернее Запад через нее, мог диктовать свои условия на переговорах. Такой вариант Европу устраивает, поэтому все заявления любого европейского лидера сводятся только к одному: мы за диалог с Россией, но с позиции силы.

Вот и Макрон выступил в том же ключе. Сначала заявил, что Россия является частью Европы и никуда от этого не деться, потом призвал все страны к диалогу с Москвой, а в конце добавил, что время для переговоров еще не наступило. А потом продолжил про то, ради чего все этого и заявлялось. Мол, Европа продолжит поддерживать Украину, постоянно наращивая помощь ВСУ, чтобы украинская армия, наконец-то, перешла в наступление и одержала победу. Вот тогда и можно разговаривать с Россией.

Вообще же, в Европе не считают, что продлевают конфликт поставками оружия. В этом ключе высказался немецкий канцлер Олаф Шольц заявивший, что отправляя оружие на Украину и вооружая режим Зеленского, Германия не продлевает конфликт, а наоборот, прекращает, приближая победу Украины.

Стоит отметить, что Россия, сколько бы не делала заявлений о том, что поставки вооружений только проливают боевые действия, не будет услышана. Потому что у нас с Европой видение конфликта разное и задачи тоже. Запад поставил перед собой задачу ослабить, а при благоприятных условиях, уничтожить Россию в ее сегодняшнем виде. Поэтому все, что делается для этого, включая поставки вооружений, будет продолжаться. Только безоговорочная победа России заставит их снова искать диалога с Москвой, но тогда условия уже будем ставить мы.
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28 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 18:24
    +4
    Ну, ну... "миротворец" блин... Нет, не де Голь, далеко не де Голь
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 18:33
      +4
      А пока в европе кричат больше оружия и снарядов. У Вагнера со снарядами беда, ктото не хочет помогать, вроде как одно дело делают найдите диалог наконец-то.
    2. hohohol
      hohohol Сегодня, 18:36
      +3
      Как можно де Голя сравнивать с пуделем?!
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 18:38
      0
      Шавка она и в Африке шавка! Что он может то вообще , кроме как поддакивать хозяину?!
      1. ARIONkrsk
        ARIONkrsk Сегодня, 18:46
        +3
        Цитата: Аргон
        Шавка она и в Африке шавка! Что он может то вообще , кроме как поддакивать хозяину?!

        Ну так за то что Вагнеровцы гонят французов ссаной тряпкой из Африки у него и подгорает, вот он и мечтает отыграться на Украине.
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:40
      -1
      Все дело в том,что во времена де Голля была Великая Страна с соответствующим "весом"-СССР..Поэтому,де Голль и был тем самым де Голлем
    5. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:40
      -1
      Цитата: svp67
      Ну, ну... "миротворец" блин... Нет, не де Голь, далеко не де Голь

      Гоголь могель короче ,да еще некрофил извращенец .. laughing
      Пусть орут там кодлой ..А Россия продвигается и мочит .
      Опять курятник в европе собрался петушиный и кукарекают перья распушив )))
      А ВВП молчит и Россия сосредотачивается !
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:28
    0
    За французов становится страшно ,когда они выбирают президента нетрадиционной сексуальной ориентации.Сразу обрублю домыслы ,это любовь.А дети у Макорона были.Он может потянуть на премию Дарвина.Там самое главное чтобы детей не было.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:45
      +2
      Цитата: tralflot1832
      За французов становится страшно ,когда они выбирают президента нетрадиционной сексуальной ориентации.Сразу обрублю домыслы ,это любовь.А дети у Макорона были.Он может потянуть на премию Дарвина.Там самое главное чтобы детей не было.

      Да что там говорить Андрей ..Посмотрите на это фото и все без слов будет понятно .. hi

      Обложили называется движение и лица одинаковые хе хе
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:29
    0
    Все, что надо знать о Макароне - он идиЁт
  4. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 18:31
    +1
    Макрон всеми силами пытается быть лидером ЕС, но пока у него получается быть лишь дешёвой личностью с пониженной социальной отвественностью, которая утром говорит одно, в обед другое а на ужин вообще третье.
  5. bk316
    bk316 Сегодня, 18:37
    0
    Интересно они сами себе врут или на публику?
    Ну сколько не поставляй оружия в 404 военной победы она не добьется.
    По множеству причин, которые никто изменить не в силах.
    Ну как уравнять разницу в населении.
    Даже если бы мы несли потери такие как про это врет ВСУ, все равно ВСУшники кончатся раньше.
    Ни самолеты ни танки ни ракеты это не изменят, есть только одно оружие позволяющее маленьким странам побеждать большие - ядерное. НО И ЭТО ПРИ УСЛОВИИ что у большой страны своего ядерного оружия нет, а у РФ его больше всех в мире....
    fool
  6. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:37
    +1
    Ну, зато не луковят во внешней политике.
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 18:48
      +1
      Макрона и других лидеров Запада можно уважать только за то, что они смеют сказать сакральное слово, которое боится произнести вслух Путин - "ПОБЕДА"!
  7. Погоны
    Погоны Сегодня, 18:41
    +3
    Можно сколько угодно смеяться над Макроном в комментариях, вот только как это поможет России? request
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:44
    +1
    они все говорят прямо хотят победы над РФ ! может пора уже РФ уничтожать врагов ?
  9. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 18:45
    -2
    Ну, кремлёвские ждуны "мирных переговоров с дорогими нацистскими партнёрами без предварительных условий" , получили чёткий ответ?
    Если Путин не способен сказать и тем более сделать: "всё - для фронта, всё - для победы!", то за него это скажет и сделает враг.
  10. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 18:48
    +2
    Так их условия про переговоры -это по сути капитуляция для нас, поэтому победы наши на поле боя лучшее для нас переговоры и изменит их условия.
  11. donavi49
    donavi49 Сегодня, 18:48
    +1
    Он, также еще один батальон брони пообещал. Поднятые с хранения АМХ10Р (25 VCI AMX10P vont être cédés à l'Ukraine).


    Также, Франция предоставляет самый современный серийный ПТРК в мире на сегодня - MMP (Акерон).
    France secretly transferred fifth-generation Akeron MP ATGM systems to Ukraine.


    5 км дальности, ракета идет как Спайк НЛОС горочкой со всеми фишками (выбор цели в полете, перенацеливание в полете и т.п.) - при этом он на поколение новее Спайка. Единственное НО - Франция их закупала по 200 ракет в год.
  12. Sniper
    Sniper Сегодня, 18:49
    0
    Фактически мы одни перед Западом, Япония и Ю.Корея впридачу.
    с нами только Беларусь. А наши стратегические "союзники" по ОДКБ, Китай, Индия. Которым наши деды помогали в их войнах с Западом, и их сателлитами.. где они??
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 18:52
      +4
      Си - выступит 24 февраля с большой речью. По инсайдам, потребует помириться и вернуть рост мировой экономики.

      Индия - собирает сливочки в виде экстремальных скидок на все + заигрывает со всеми, максимизируя профиты. Для них вот тут одни преимущества кстати.

      ОДКБ - оно мертво и давно.
      1. Mol_18
        Mol_18 Сегодня, 18:59
        0
        ОДКБ - оно мертво и давно.
        , в том то и дело, когда был СССР, были страны варшавского договора и блок НАТО, которые были на равных. А сейчас такого блока у России, нет. Только есть "партнёры"
      2. albert
        albert Сегодня, 18:59
        +1
        Цитата: donavi49
        По инсайдам, потребует помириться и вернуть рост мировой экономики.

        Вряд ли.В таком случае на поддержку России в войне с Тайванем (а она обязательно будет), Китай может не рассчитывать.
        1. Погоны
          Погоны Сегодня, 19:19
          +1
          Цитата: albert
          Китай может не рассчитывать.


          lol
          А куда Россия денется? Кому будет продавать свои ресурсы и от кого получать высокотехнологичные товары по параллельному импорту? fool
  13. smok1961
    smok1961 Сегодня, 18:53
    0
    Macron o klown europy. Nie należy go słuchać. Kłopoty wewnętrzne Francji są nierozwiązywalne , dlatego Macron woli zajmować się polityką globalną, na której się nie zna.
    Macron to biedny zagubiony chłopiec, który jako dziecko molestowany przez nauczycielkę, która w końcu została jago żoną.
    Nie należy go słuchać, bo mówi same głupoty.

    Ale wielki problem zakończenia wojny na Ukrainie jest i nie wiadomo jak go rozwiązać.

    - Rosja odda Krym? - to bzdura, najpierw Putin spuści bombę atomową na Kijów...
    - bezwarunkowa kapitulacja Rosji ? - to bzdura do potęgi drugiej , najpierw Putin spuści bombę na Kijów , Warszawę i Berlin , a później Biden spuści bombę na Moskwę i Petersburg...

    To jak zakończyć tę wojnę ? ...oto jest pytanie ...Nikt nie ma nawet pomysłu na odpowiedź ...
  14. КызымсИзымович
    КызымсИзымович Сегодня, 18:55
    +1
    [quote][/quote]Только безоговорочная победа России заставит их снова искать диалога с Москвой, но тогда условия уже будем ставить мы. Скоро 2-й год победоносной 3-х дневной войны за Киев. У нас точно есть предпосылки для безоговорочной победы?
  15. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 18:58
    +1
    Макарон еще тот чел.....
    Не в пример Николя Саркози, у того хоть еще мозги работали.....
  16. Фокусник Гудвин
    Фокусник Гудвин Сегодня, 19:01
    0
    Оланд+Макрон + Меркель+Шольц + Порошенко+Зеленский = западные проамериканские негодяи. Несамостоятельные, но подлые, и всеми силами поддерживают фашистов. Разговаривать с ними и/или о чем-нибудь пытаться договориться - это себя не уважать.