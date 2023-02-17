Власти США собрались отправить аудиторов на Украину для контроля за военной помощью

После совместной поездки в Киев в конце января они заявили, что будут настаивать на том, чтобы часть из 177 аудиторов и следователей, занимающихся украинской помощью, были направлены на места на Украину

Почти через год после начала спецоперации на Украине, в течение которого Соединенные Штаты выделили Киеву военной и экономической помощи на сумму более ста миллиардов долларов, в Вашингтоне озадачились вопросом контроля за ее расходованием.До настоящего времени такой контроль вроде как осуществлялся, но дистанционно — из Вашингтона, Польши и Германии. Судя по ранее звучащим заявлениям из Белого дома, в своих выводах контролеры полностью полагались на заверения киевских властей, что вся американская помощь расходуется исключительно по назначению, а оружие в полном объеме поступает на нужды ВСУ и доходит до передовой.Ситуация начала меняться после победы республиканцев в нижней палате Конгресса, которые стали требовать более тщательной проверки целевого использования финансовых и оружейных траншей, отправляемых на Украину. Представители республиканской партии поставили условием выделение новых пакетов помощи Киеву проведение аудита ее расходования.И вот генеральные инспекторы Пентагона, Госдепа и Агентства международного развития в совместном интервью газете Wall Street Journal сообщили, что власти США собираются отправить аудиторов непосредственно в зону боевых действий на Украине.— сообщает американское издание.Сразу после отъезда американских инспекторов из Киева президент Владимир Зеленский инициировал масштабные проверки в государственных и местных органах власти, военном ведомстве и других структурах на предмет наличия коррупции. В результате были уволены ряд чиновников, в том числе заместители министра МВД, которых, правда, сразу назначили советниками главы этого ведомства. Отделался легким испугом и министр обороны Алексей Резников, под началом которого в Минобороны были допущены существенные нарушения в сфере закупок продовольствия для нужд армии.При этом американские инспекторы в голос утверждают, что пока у них нет сведений о каких-либо крупных нарушениях и злоупотреблениях в части использования американской помощи Киевом. Да и сомнительно, что аудиторы из Вашингтона поедут на передовую пересчитывать снаряды. Скорее всего, ограничатся проверкой документов, предоставленных украинскими чиновниками, находясь в относительно спокойной украинской столице.