Военное обозрение
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Власти США собрались отправить аудиторов на Украину для контроля за военной помощью

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Власти США собрались отправить аудиторов на Украину для контроля за военной помощью

Почти через год после начала спецоперации на Украине, в течение которого Соединенные Штаты выделили Киеву военной и экономической помощи на сумму более ста миллиардов долларов, в Вашингтоне озадачились вопросом контроля за ее расходованием.


До настоящего времени такой контроль вроде как осуществлялся, но дистанционно — из Вашингтона, Польши и Германии. Судя по ранее звучащим заявлениям из Белого дома, в своих выводах контролеры полностью полагались на заверения киевских властей, что вся американская помощь расходуется исключительно по назначению, а оружие в полном объеме поступает на нужды ВСУ и доходит до передовой.

Ситуация начала меняться после победы республиканцев в нижней палате Конгресса, которые стали требовать более тщательной проверки целевого использования финансовых и оружейных траншей, отправляемых на Украину. Представители республиканской партии поставили условием выделение новых пакетов помощи Киеву проведение аудита ее расходования.

И вот генеральные инспекторы Пентагона, Госдепа и Агентства международного развития в совместном интервью газете Wall Street Journal сообщили, что власти США собираются отправить аудиторов непосредственно в зону боевых действий на Украине.

После совместной поездки в Киев в конце января они заявили, что будут настаивать на том, чтобы часть из 177 аудиторов и следователей, занимающихся украинской помощью, были направлены на места на Украину

— сообщает американское издание.

Сразу после отъезда американских инспекторов из Киева президент Владимир Зеленский инициировал масштабные проверки в государственных и местных органах власти, военном ведомстве и других структурах на предмет наличия коррупции. В результате были уволены ряд чиновников, в том числе заместители министра МВД, которых, правда, сразу назначили советниками главы этого ведомства. Отделался легким испугом и министр обороны Алексей Резников, под началом которого в Минобороны были допущены существенные нарушения в сфере закупок продовольствия для нужд армии.

При этом американские инспекторы в голос утверждают, что пока у них нет сведений о каких-либо крупных нарушениях и злоупотреблениях в части использования американской помощи Киевом. Да и сомнительно, что аудиторы из Вашингтона поедут на передовую пересчитывать снаряды. Скорее всего, ограничатся проверкой документов, предоставленных украинскими чиновниками, находясь в относительно спокойной украинской столице.
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Использованы фотографии:
Сайт Пентагона
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9 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 18:48
    +1
    Ну если хихелы понимали слово "помощь" буквально, то в случае матрасов это далеко не так. За все надо платить, пусть для них это будет откровением! wassat
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 19:08
      +1
      И вот что интересно.
      От пули русских диверсантов погибнут именно те, что найдут что-то, порочащее Киев.
      Правда, пули будут натовского калибра. Наверное, так диверсанты маскируются.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 19:25
        0
        Власти США собрались отправить аудиторов на Украину для контроля за военной помощью

        После того ,как недавно Киев посетил представитель мид Израиля ,это уже все бесполезно ..Еврей еврея всегда поймут без слов ,просто посмотрев в глазам и сказав шалом ..
        Поздно уже США ..Ваши деньги уже в карманах сенаторов Конгресса США и далее по списку .. wassat
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:51
    +1
    находясь в относительно спокойной украинской столице.

    Вот это и смущает, и возмущает!
  3. swnvaleria
    swnvaleria Сегодня, 18:51
    +1
    да могилизируют они аудиторов , а спихнут всё на Россию , типо прилёт был
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:59
    +1
    Не удивлюсь, если аудиторы попадут под "бомбежку". Причем с санкции матрасных демократов, нахдящихся во власти.
  5. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 19:00
    +1
    Власти США собрались отправить аудиторов на Украину для контроля за военной помощью

    Писец настанет этим аудиторам...
  6. hohohol
    hohohol Сегодня, 19:02
    +1
    Видимо воруют так, что и поставщикам уже ничего не перепадает. Недаром говорят, xoxoл родился - еврей вздрогнул.
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 19:06
    +2
    Да усё уже украдено до них..............