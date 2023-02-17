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Франция направила Украине ПТРК Akeron, передача которых ВСУ ранее не анонсировалась

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Франция направила Украине ПТРК Akeron, передача которых ВСУ ранее не анонсировалась

Власти Франции передали Украине противотанковые ракетные комплексы 5 поколения Akeron. Об этом сообщил вице-президент Комиссии по национальной обороне и Вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио. Слова французского представителя приводит Opexnews.


Интересно, что ранее о передаче Украине таких противотанковых комплексов французское военное и политическое руководство не сообщало. То есть, киевский режим продолжает получать дополнительное вооружение от западных стран, причем даже не только то, что официально анонсируется руководством государств-членов НАТО. Не исключено, что поставки противотанковых комплексов связаны с ожидаемым наступлением российских войск.

Akeron MP представляет собой современный противотанковый ракетный комплекс пятого поколения французского производства. На вооружение французской армии такие комплексы поступили в 2017 году. Комплекс был разработан компанией MBDA France с целью перспективной замены в войсках противотанковых ракетных комплексов MILAN и FGM-148 Javelin, которыми были вооружены подразделения сухопутных войск Франции.

Как сообщают военные эксперты, ракетный комплекс предназначен для использования его в пехотных подразделениях. Его можно как переносить вручную, так и устанавливать на боевых машинах. Дальность стрельбы из ПТРК Akeron составляет до 5 километров.

Согласно данным из открытых источников, Франция в настоящее время имеет на вооружении около 400 подобных ПТРК. К числу потенциальных покупателей комплексов относят Швецию, Бельгию, Португалию и, возможно, Катар. Теперь к эксплуатантам ПТРК прибавилась и Украина. Россия ранее неоднократно выступала с критикой поставок западного оружия Украине, отмечая, что это лишь усугубляет вооруженный конфликт.
Использованы фотографии:
Компания MBDA / https://www.mbda-systems.com/
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14 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:45
    +2
    Где там в Африке у французов интересы!Вроде у Музыкантов в дальнее зарубежье вакансии открылись ,для специалистов по настройке музыкальных инструментов.Органы,рояли и скрипичные инструменты.Французы выступают как духовые инструменты,легион и тонна меди.
  2. Пулково1942
    Пулково1942 Сегодня, 18:49
    +3
    Очень опасная штука - может работать с закрытой позиции
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 19:00
      +3
      Как и Спайк. У него все те же фишки (перенацеливание в полете, большая горка для обзора места дислокации противника и выбора цели), только дороже значительно. Вообще разница между 4 (Спайки) и 5 (Акерон и некоторые несерийные) - прямо надумана, но технически этот ПТРК самый современный в мире из серийных на сегодня.

      Однако - цена космос. Количество около 400 - немного занижено. 200 было поставлено в 22 году и около 200 в 21 году, при этом первые серийные контракты с 17 года - то есть еще 200 ракет можно приплюсовать. Часть расстреляли.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:11
      0
      Цитата: Пулково1942
      Очень опасная штука - может работать с закрытой позиции

      Полноценный аналог Спайка.
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:55
    -1
    может РФ хватит ждать технику и оружие на поле боя может пора уничтожать в пути ? ну если РФ способна на это !
  4. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 18:59
    -1
    Утилизация и ещё раз утилизация старого хлама........
    1. Карат
      Карат Сегодня, 19:20
      +2
      Цитата: Fizik13
      Утилизация и ещё раз утилизация старого хлама........


      Да нет, тут уже новьё пошло.
  5. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 19:03
    +1
    Франция поставляет бандеровцам оружие? Не беда, мы ответим поставками французам ядерного топлива для их атомных электростанций. Ведь мы же не такие, мы на презлое отвечаем предобрейшим.
  6. Mol_18
    Mol_18 Сегодня, 19:03
    -5
    С каждым разом всё "старее и старее " , им поставляют оружие . В то время , как Вагнера без снарядов сидят , страшно представить какие у них сейчас потери , если наша Арта не работает. А ещё ведь с Вагнерами там и мобилизованные и добровольцы все воюют ведь.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:13
      -2
      Цитата: Mol_18
      С каждым разом всё "старее и старее " , им поставляют оружие . В то время , как Вагнера без снарядов сидят , страшно представить какие у них сейчас потери , если наша Арта не работает. А ещё ведь с Вагнерами там и мобилизованные и добровольцы все воюют ведь.

      Вопрос , а есть ли у МО снаряды для "Вагнера". Не исключено, что просто в первую очередь боекомплект идет в части МО РФ.
      1. Mol_18
        Mol_18 Сегодня, 19:28
        0
        Или Мо РФ решило слить Чвк, играя в политические игры
  7. Codett
    Codett Сегодня, 19:14
    +1
    Опасный ПТРК работать может с закрытых позиций, надеюсь найдем как отомстить легушатникам, чтобы эти гады кровью умылись
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:24
      0
      Надо обязательно затрофеить чтобы наши спецы в нем от души поковырялись для нашей же пользы.
  8. Горий
    Горий Сегодня, 19:20
    -1
    Наш" Корнет Д1" чем хуже? Поражает до 10 километров ,наведение по лазерному лучу ,тандемный пуск ( 2 ракеты с разницей где-то в 3 секунды)...