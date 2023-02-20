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Крылья по-ирански: новая реальность российского воздушного флота

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Крылья по-ирански: новая реальность российского воздушного флота
Источник: lega-tour.ru



Критичная отрасль


Февраль ознаменовался очередными изменениями в правилах эксплуатации гражданских воздушных судов. Ространснадзор поддержал идею перевозчиков о продлении сроков техобслуживания авиатехники импортного производства. Произошло это не из-за роста качества западных самолетов и высокой надёжности, а по причине банальной нехватки расходных материалов и запасных частей. Перевозчикам приходится тратить больше времени и денег для поддержания «боевой готовности» гражданской техники. Из-за западных санкций до сих пор не решены сложности с доступом к ремонтной документации, оборудованию для ремонта и с исполнением директив летной годности. О решении надзорного ведомства 13 февраля сообщил советник технического директора «Аэрофлота» Марат Терещенко, и он отдельно уточнил, что каждый факт продления сроков обслуживания будет рассматриваться коллегией из нескольких ведомств.

Поддержание летной годности пассажирского самолета – это соблюдение массы строго регламентированных процедур и правил. Насчитывается не менее шести видов технического обслуживания крылатой техники или, по-авиационному, «чеков» (Check). Самолет не менее трех часов проверяют перед каждым вылетом (Transit Сheck), через 24 часа (Daily Check), раз в неделю (Weekly Check) и так далее. Российская авиаотрасль уже почти год под западными санкциями, что серьёзно осложняет обслуживание техники. Кто-то ставит самолеты на прикол, кто-то использует старые запасы расходных материалов и узлов. За прошедшее время каждый самолет в российской юрисдикции должен был хотя бы раз пройти B-check – это длительное ТО на пару-тройку дней в специальном ангаре. Трудозатраты до 180 человеко-часов. Впереди у эксплуатирующихся воздушных судов C-check, по регламенту которого самолет на месяц-полтора отлучается от полётов и требует 6000 человеко-часов.


Источник: 32.livejournal.com

И, наконец, практически до винтика самолет разбирается раз в шесть-десять лет. Разумеется, чем глубже проверка, тем больше запасных частей потребует самолет. Ространснадзор на неназванные сроки удлинил интервал межсервисного обслуживания западной авиатехники. Здесь необходимо пояснение, касающееся безопасности полетов в новых условиях. Дело в том, что авиапроизводители и перевозчики многократно перестраховываются на счёт технического состояния гражданской авиатехники. Если пассажирский лайнер рухнет на землю и унесёт с собой несколько сотен жизней, репутационные потери могут угробить весь авиабизнес и производителя, и эксплуатанта. Именно поэтому в последние десятилетия технические причины всё реже приводят к авиакатастрофам – на первых позициях человеческий фактор. Причём как у наземных служб, так и в кабине пилотов. Поэтому некоторое увеличение межсервисных интервалов критично не скажется на надёжности авиатехники. Там, где был условно пятикратный запас прочности, будет трех-четырехкратный. Однако это только в первые несколько лет. Если ситуация с санкциями не изменится, Россия рано или поздно столкнётся с пресловутым «иранским сценарием», выбираться из которого придётся своим путём.

«Иранский сценарий»


Что будет, если страну отлучить от импортных самолетов и запасных частей к ним? Если взять за пример Советский Союз, то ничего критичного – отечественный авиапром когда-то давно был абсолютно автономным. Чего нельзя сказать о мятежном Иране, который уже несколько десятилетий летает на откровенном старье, покупая через третьи-четвертые руки списанные западные самолеты. Большей части самолетов уже исполнилось 20-30 лет. Собственной авиапромышленности у иранцев никогда не было, в отличие от россиян, и вообще вряд ли когда-то появится. Но власти Ирана научились обходить западные запреты. Как говорится в известном афоризме:

«Нет такого преступления, на что бы не пошёл бизнес за 300 процентов прибыли.»

Вот и текут в Иран запчасти и расходники для авиатехники. Текут медленно и через множество фильтров, но текут. Что-то научились делать самостоятельно и готовы делиться этим с россиянами. Летом прошлого года Исламская Республика подписала меморандум о поставках авиазапчастей в Россию. Если совсем кратко, то Тегеран раскрывает для нашей страны годами отлаженную схему поставок дефицитных изделий по теневым каналам. Конечно, новый авиамотор Rolls-Royce по такому пути доставить не получится, но некритичные компоненты вполне доступны. Иранцы заявляют, что до 70-80 процентов всей компонентной базы они либо изготавливают самостоятельно, либо получают по «теневым схемам». Удаётся поддерживать на плаву сразу пятнадцать национальных авиакомпаний, а в 2020 году Тегеран окольными путями завёз 22 Airbus. Некоторые машины тут же разобрали на запчасти, но большая часть работает в небе.

Естественно, часть комплектующих, поступающих в Иран, без сертификатов, а порой и собраны они по обходным технологиям. Такие изделия уже могут представлять опасность для авиаперевозок. В то же время статистика авиационных происшествий и катастроф говорит, что иранцы всё-таки справляются с импортозамещением. Исламская Республика последние годы не светится на первых строках ни одного антирейтинга авиакатастроф. Последний раз самолет разбился с человеческими жертвами в 2018 году – это был ATR 72-212, и погибли тогда 65 человек. Два года спустя иранцы по ошибке сбили украинский лайнер, но, естественно, ни в один рейтинг надёжности авиаперевозок эта трагедия не вошла. Россия же только в 2021 году в различных происшествиях и авариях потеряла 77 человек. И это был «ковидный» год, когда интенсивность рейсов заметно снизилась. В 2022 году аварийность в отрасли стала меньше, но только за счёт снижения числа рейсов. Наша страна десятилетиями не может выбраться из печальной тройки стран с самыми высокими потерями от авиакатастроф. Помимо России в лидерах США и Канада, но они и летают кратно больше. Достаточно открыть приложение Flightradar24, чтобы убедиться в разнице. В общем, когда эксперты с большим скепсисом относятся к потенциалу иранской помощи, необходимо посмотреть, с какой аварийностью мы летали до спецоперации. Даже если сравнить абсолютные численности российского и иранского авиапарков, нам ещё расти и расти до персидских стандартов.

Парадоксально, но Россия, обладающая собственной авиапромышленностью, умудрилась попасть в западную ловушку даже с SSJ-100. Вроде бы российский самолет, но напичкан импортной техникой под завязку (до 80 %), которая широко не распространена в мире. Один французский двигатель SaM146 чего стоит – газогенератор к нему в России не выпускают, а ввоз комплектующих запрещён. И ведь перекупить не у кого, мало кто в мире эксплуатирует подобное.


Источник: connectedaviationtoday.com

Говорить о том, что «иранский сценарий» – это хорошо, разумеется, нельзя. Это вполне справедливая плата за то, что в России за тридцать лет так и не удосужились возродить собственное авиапроизводство. В лучших традициях международного менеджмента пытались выйти со своей продукцией на внешние рынки. Это про практически импортный SSJ-100, который без западных сертифицированных узлов не выпускали из России. Помощь Ирана в данных условиях должна быть строго временной, иначе авиаотрасль из западной зависимости попадёт в персидскую. Для этого предстоит сделать очень много. Довести до ума широкую линейку пермских моторов, начиная от варианта ПД-8 и заканчивая тяжелым ПД-32. Перевести на российские рельсы импортную начинку SSJ-100 и все проектируемые машины. И, наверное, самое главное – расширить производственные мощности. Даже если сейчас под самую завязку нагрузить авиастроителей гражданскими заказами, отрасль не сможет компенсировать естественную убыль самолетов в ближайшие десятилетия. Не стоит забывать, что вся история развивается на фоне расширения военного производства. Пресловутый «иранский сценарий» в этой ситуации смотрится совсем малым злом.
Автор:
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12 комментариев
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  1. leks
    leks Сегодня, 05:43
    +5
    Вот пример того, что годами разрушали производство, подавали и продвигали идею, что на западе всё купим. В итоге можно сказать, что остались у разбитого корыта, в данном случае авиотрасли.
    Конечно не всё так плохо как у Ирана, всё же свое есть, делают собирают, вкладываются в разработку и производство. Да, пока не так, как хотелось бы, но надеюсь сдвинуться, начнут производить свою линейку самолётов гражданской авиации из полностью российских комлектующих.
    А, если ещё самолёты будут качественные, надежные, экономичные по топливу и с отличным послепродажным техобслуживанием. То эти самолёты тот же Иран С. Корея, Китай, Индия, Беларусь, страны Латинской Америки с удовольствием будут покупать!
    Перспективы огромные, но всё упирается в то, что на всё был положен болт и теперь можно сказать начинают практически с нуля. Верю и надеюсь, что в ближайшую пятилетку в нашем небе начнут свои полёты наши новые самолёты полностью из российских комплектующих МС21, SSJ(сменить название),
    ИЛ, ТУ!
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 05:57
      +7
      Перспективы огромные, но всё упирается в то, что на всё был положен болт и теперь можно сказать начинаю практически с нуля.

      Чтобы этот болт не продолжал лежать поверх всей российской авиационной отрасли должно случиться одно педагогическое событие - необходимо найти ВСЕХ функционеров - от владельцев авиакомпаний до чиновников авиапрома - всех, кто чемоданами получал деньги за то, чтобы в России не летали российские самолёты, и по военному времени их всех расстрелять. И на это действие должны будут внимательно смотреть люди, которым предстоит с нуля, но очень быстро, налаживать производство российских самолётов от кукурузников для полётов по деревенькам за пределами МКАДа до дальнемагистральных лайнеров, способных шарик облететь. И эти люди должны проникнуться мыслью, что либо самолёты полетят, либо они полетят в расстрельный ров. По другому не получится - за зелёные бумажки капитаны нашей промышленности и мать родную продадут...
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 06:40
        0
        Цитата: Вождь_Бармалеев
        И эти люди должны проникнуться мыслью, что либо самолёты полетят, либо они полетят в расстрельный ров.

        Чиновники и олигархи тащат страну в пропасть и бороться с ними нужно методами Сталина и Петра I. Если борьбу не начать сегодня, то через год получится вторая Украина.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:46
    +2
    Из-за западных санкций до сих пор не решены сложности с доступом к ремонтной документации, оборудованию для ремонта и с исполнением директив летной годности.

    До сих пор не понимаю этой глупости космического масштаба ответственных лиц принимавших решение о закупке самолетов иностранного производства без железных гарантий на их обслуживание.
    Не дают гарантий значит покупайте лицензию на производство и делайте самолеты на своей территории...сами себя в болото загнали, а сейчас мозги парят простодушным гражданам про импортозамещение и прочие плюшки...время бездарно упущено.
    Снова как всегда начинаем с нуля восстанавливать разрушенное гражданское авиастроение России...эх Россия матушка...что за напасть на твою голову свалилась.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 05:59
      +2
      Ну так - "...эх Россия матушка...что за напасть на твою голову свалилась..." - одна с родимым пятном, вторая с белым пузырём, а затем их набежал легион. Разобрали, обобрали, благо что пришло и их время выстроиться в очередь на кладбище к гробам без карманов. Светлая память этим напастям даже "не светит".
      --
      Российская авиационная индустрия конечно вылезет из сумрака и мрака, как только отечественному Центробанку прижмут причинное место, ну а как появятся дешёвые кредиты, поднимутся и смежные с авиационной отрасли. Самолёт это не только двигатель и планер это ещё много-много разных компонентов. Сейчас развитие всех наукоёмких отраслей искусственно подтормаживается и то что делается, делается скорее вопреки и супротив. Финансирования не хватает по всем направлениям кроме спекулятивных, финансовых.
  3. ermak124.0
    ermak124.0 Сегодня, 06:18
    +3
    А нефига было делать SSJ-100. Строили бы Су-100, и проблем было бы сейчас меньше. Если вы понимаете о чём я.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 06:23
      +1
      Конечно понимаем - вы о том, невыносимо приятном, шелесте зелени, за которым наши чиновники слепо идут как крысы за крысоловом из Гамельна. Правда они забывают о дальнейшей судьбе крыс...
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 07:21
        0
        Вождь_Бармалеев (Сергей) -->
        Не, скорее речь о Т-4 (она-же сотка) ;-)
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 07:24
      0
      ermak124.0 (Василий) -->>
      "Строили бы Су-100, и проблем было бы сейчас меньше." - однозначно. Но Леониду Ильичу напели что это очень дорого, не подумав о том сколько технологий за собой потащит это изделие (в том числе и вычислительную технику).
  4. Luminman
    Luminman Сегодня, 06:24
    +2
    Самолеты в СССР комплектовались исключительно своими комплектующими, до самого последнего винтика! Спасибо за реформы Алкашу и его коллективному Распутину...
  5. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 06:30
    0
    Ространснадзор поддержал идею перевозчиков о продлении сроков техобслуживания авиатехники импортного производства. Произошло это не из-за роста качества западных самолетов и высокой надёжности, а по причине банальной нехватки расходных материалов и запасных частей

    Можно даже не сомневаться, что Ространснадзор, вернее чиновники там работающие, за хорошие бабки продлят любые сроки эксплуатации! А пассажиры? Да их еще нарожают! Главное свой карман!
  6. esl462
    esl462 Сегодня, 06:49
    0
    Что за ПД-32?!Никогда не слышал.Может ПД-35?