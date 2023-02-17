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Военнослужащий ВСУ «Мадьяр» рассказал о самом сложном участке боев в Артемовске

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Военнослужащий ВСУ «Мадьяр» рассказал о самом сложном участке боев в Артемовске

В настоящее время позиции украинских формирований в городе Артемовске (Бахмуте) интенсивно обстреливаются российской артиллерией. В городе постоянно слышатся взрывы. Об этом украинской прессе рассказал один из офицеров ВСУ с позывным «Мадьяр».


По словам украинского военнослужащего, подразделения российских войск днем и ночью ведут штурмовые действия на окраинах города. На юге, юго-востоке и востоке Артемовска в последние дни, считает «Мадьяр», удача российским силам не сопутствует.

Самым сложным участком боев «Мадьяр» называет северную часть Артемовска. Здесь штурмовые действия также идут постоянно. Российские атаки, подчеркнул украинский военнослужащий, доставляют «немало хлопот» формированиям ВСУ.

Что касается обстрела позиций украинских формирований, то он ведется из танков и крупнокалиберной артиллерии. Украинский военнослужащий жалуется на большие разрушения в городе, но их и не было бы, если бы ВСУ не превратили мирный населенный пункт в свое укрепление, пренебрегая городской инфраструктурой и жизнями мирных горожан.

Украинские власти, напомним, полностью отвергают возможность сдачи Артемовска и отвода из города частей ВСУ. Судя по всему, за последние месяцы Артемовск превратился для киевского режима в своеобразный символ «стойкости» ВСУ за неимением более впечатляющих примеров.

Между тем, даже западные эксперты признают, что украинские формирования несут в Артемовске и его окрестностях колоссальные потери. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее предсказывал окружение Артемовска в конце марта – апреле 2023 года. Пока украинские формирования просто «перемалываются» в этом городе.
Использованы фотографии:
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6 комментариев
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  1. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 19:16
    0
    Военнослужащий ВСУ «Мадьяр» рассказал о самом сложном участке боев в Артемовске

    Я подскажу менее сложный участок - это сдаться в плен ВС РФ.
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 19:18
    0
    Задача поставлена уже давно ,уничтожать живую силу противника(денацификация) и чем больше ,тем лучше (меньше потом по схронам искать и вылавливать) ...
    Ну а потом ,на оперативный простор без штурма городов ..Отрезать нужно от ЧМ и границы польши каклов soldier
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:22
    +1
    Когда этот "мадьяр" наконец накушается свинца.Вот это будет хорошая новость.Что у нас за рупор укропропаганды.На Украине такое невозможно ,что бы мнение было русского воина.От слова совсем.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:35
      0
      Что у нас за рупор укропропаганды

      пятая колонна косит под объективные СМИ
  4. Керенский
    Керенский Сегодня, 19:27
    0
    за последние месяцы Артемовск превратился для киевского режима в своеобразный символ «стойкости» ВСУ за неимением более впечатляющих примеров.

    А зачем ёрничать? ВСУ ещё там, и резервы подбрасывает. Возьмём,- сомнений нет,.... (тут 40 строк мата).
  5. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 19:32
    0
    там будет скоро (возможно котёл-для чертей)))) последнию дорогу поставки всего....контралируют бойцы РФ. Мало авиации и остальных поставок!!!