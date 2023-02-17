Военнослужащий ВСУ «Мадьяр» рассказал о самом сложном участке боев в Артемовске

В настоящее время позиции украинских формирований в городе Артемовске (Бахмуте) интенсивно обстреливаются российской артиллерией. В городе постоянно слышатся взрывы. Об этом украинской прессе рассказал один из офицеров ВСУ с позывным «Мадьяр».
По словам украинского военнослужащего, подразделения российских войск днем и ночью ведут штурмовые действия на окраинах города. На юге, юго-востоке и востоке Артемовска в последние дни, считает «Мадьяр», удача российским силам не сопутствует.
Самым сложным участком боев «Мадьяр» называет северную часть Артемовска. Здесь штурмовые действия также идут постоянно. Российские атаки, подчеркнул украинский военнослужащий, доставляют «немало хлопот» формированиям ВСУ.
Что касается обстрела позиций украинских формирований, то он ведется из танков и крупнокалиберной артиллерии. Украинский военнослужащий жалуется на большие разрушения в городе, но их и не было бы, если бы ВСУ не превратили мирный населенный пункт в свое укрепление, пренебрегая городской инфраструктурой и жизнями мирных горожан.
Украинские власти, напомним, полностью отвергают возможность сдачи Артемовска и отвода из города частей ВСУ. Судя по всему, за последние месяцы Артемовск превратился для киевского режима в своеобразный символ «стойкости» ВСУ за неимением более впечатляющих примеров.
Между тем, даже западные эксперты признают, что украинские формирования несут в Артемовске и его окрестностях колоссальные потери. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее предсказывал окружение Артемовска в конце марта – апреле 2023 года. Пока украинские формирования просто «перемалываются» в этом городе.