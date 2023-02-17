Украинский президент Зеленский бездоказательно обвинил Россию в подготовке вторжения в Молдавию

Пока мы ведем переговоры о том, как усилить свою оборону современными танками , Кремль думает как задушить Молдавию

Президент Украины Владимир Зеленский вновь выступил с заявлением, что Россия якобы готовит военное вторжение в Республику Молдова с целью оккупации этой страны. Об этом он сообщил во время речи по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности. При этом никаких доказательств планов Москвы по агрессии в отношении Кишинева Зеленский не привел.— сообщил собравшимся в Мюнхене делегатам из почти ста стран украинский президент.На предостережениях по захвату российской армией беззащитной Молдовы Зеленский не остановился. Для пущей убедительности в масштабах агрессивных планов Кремля он сообщил, что руководство России якобы намерено захватить и все остальные постсоветские государства. Естественно, все это было подано под соусом необходимости поддержки Украины, которая должна обязательно победить Россию на поле боя, дабы Москва не реализовала свои коварные планы.Ранее подобный нарратив президент Украины продвигал во время выступления в Европейском Совете. Тогда он сообщил, что украинская разведка якобы перехватила некие документы, подтверждающие намерения Москвы по «разрушению демократического порядка» в Молдавии. По словам Зеленского, все эти «доказательства» были переданы молдавскому руководству.Позже президент Республики Молдова Майя Санду, неоднократно отметившаяся русофобской риторикой, сообщила, что полученные от украинских партнеров материалы содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории. По ее словам, государственные органы и силовые ведомства Молдавии работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем.В ответ на это заявление молдавского лидера первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич потребовал от президента Молдавии доказательств. В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что подобными обвинениями в адрес России Санду старается отвлечь население страны от постоянно ухудшающегося состояния экономики и катастрофического падения уровня жизни.