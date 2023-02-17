Венгерская компания попробовала заменить российскую нефть арабской на своем заводе в Словакии

Венгерская нефтегазовая компания MOL провела успешный пробный прогон нефти арабского происхождения марки Аrab Light. Пробный прогон был проведен на заводе дочерней компании венгерской компании в Словакии.В официальном годовом отчете компании утверждается, что на заводе Slovnaft также проведены работы по подготовке обеспечения возможности принимать нефть нероссийского происхождения.В министерстве энергетики Венгрии ранее заявляли, что после того, как вступили в силу западные санкции, касающиеся закупок российских нефтепродуктов, нефтегазовая компания MOL обладает возможностью осуществлять экспорт со своего дочернего предприятия в Братиславе исключительно нефтепродуктов из сырья нероссийского происхождения. В настоящее время доля сырья, добытого за пределами России, достигает 30%.Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявил, что увеличение объемов поставок нефти из Саудовской Аравии сможет помочь венгерским компаниям осуществить диверсификацию импорта энергоносителей. Кроме того, на случай прекращения сухопутного транзита российской нефти через территорию Украины, венгерские власти рассматривают возможность для осуществления импорта эквадорской нефти.Помимо этого, Сийярто сообщил о ведущихся переговоров о начале импорта Венгрией нефти и газа из Омана. Однако, глава венгерского МИД также подчеркнул, что соглашения об импорте энергоносителей из других стран направлены на диверсификацию и не предполагают отказа от заключения соответствующих контрактов с Россией.