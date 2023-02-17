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Венгерская компания попробовала заменить российскую нефть арабской на своем заводе в Словакии

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Венгерская компания попробовала заменить российскую нефть арабской на своем заводе в Словакии

Венгерская нефтегазовая компания MOL провела успешный пробный прогон нефти арабского происхождения марки Аrab Light. Пробный прогон был проведен на заводе дочерней компании венгерской компании в Словакии.


В официальном годовом отчете компании утверждается, что на заводе Slovnaft также проведены работы по подготовке обеспечения возможности принимать нефть нероссийского происхождения.

В министерстве энергетики Венгрии ранее заявляли, что после того, как вступили в силу западные санкции, касающиеся закупок российских нефтепродуктов, нефтегазовая компания MOL обладает возможностью осуществлять экспорт со своего дочернего предприятия в Братиславе исключительно нефтепродуктов из сырья нероссийского происхождения. В настоящее время доля сырья, добытого за пределами России, достигает 30%.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявил, что увеличение объемов поставок нефти из Саудовской Аравии сможет помочь венгерским компаниям осуществить диверсификацию импорта энергоносителей. Кроме того, на случай прекращения сухопутного транзита российской нефти через территорию Украины, венгерские власти рассматривают возможность для осуществления импорта эквадорской нефти.

Помимо этого, Сийярто сообщил о ведущихся переговоров о начале импорта Венгрией нефти и газа из Омана. Однако, глава венгерского МИД также подчеркнул, что соглашения об импорте энергоносителей из других стран направлены на диверсификацию и не предполагают отказа от заключения соответствующих контрактов с Россией.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Globetrotter19
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20 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:06
    0
    Это уже вопрос к технологам нефтеперегонки,что то венгры темнят.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 20:17
      +4
      Цитата: tralflot1832
      что то венгры темнят.

      Да выкручиваются они как могут. Главное, что на своем в политике стоят. А нефть...повесят другую табличку с названием и доказывай, что нефть не российская. )))
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 20:37
        +2
        Они готовятся ,когда зе обрубит им " Дружбу".
        1. abrakadabre
          abrakadabre Сегодня, 21:23
          +1
          Они готовятся ,когда зе обрубит им " Дружбу".
          А так же готовятся расширять производство. Когда западноевропейское загнется окончательно от самоубийственных санкций. Такой рынок сбыта освободится.
      2. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 20:41
        0
        Цитата: Егоза
        Цитата: tralflot1832
        что то венгры темнят.

        Да выкручиваются они как могут. Главное, что на своем в политике стоят. А нефть...повесят другую табличку с названием и доказывай, что нефть не российская. )))

        Елена умница в точку сказано ,прям с языка сняли .. love good
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 21:00
      +3
      "Вам же сказано, креветки - монгольские!" wink
    3. poquello
      poquello Сегодня, 21:38
      0
      Цитата: tralflot1832
      Это уже вопрос к технологам нефтеперегонки,что то венгры темнят.

      дык "Венгерская нефтегазовая компания MOL провела успешный пробный прогон нефти арабского происхождения марки Аrab Light. " - разницы по ходу не обнаружила
  2. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 20:07
    +2
    Смешные они, эти мадьяры))) любой крекинг "заточен" под конкретный тип нефти и перестройка процесса - очень непростое дело.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 20:43
      -3
      Цитата: ТермиНахТер
      Смешные они, эти мадьяры))) любой крекинг "заточен" под конкретный тип нефти и перестройка процесса - очень непростое дело.

      Им главное отчитаться перед хозяевами за океаном ..А жить то хочется и кушать ..)))
    2. Havoc
      Havoc Сегодня, 21:07
      0
      Цитата: ТермиНахТер
      Смешные они, эти мадьяры))) любой крекинг "заточен" под конкретный тип нефти и перестройка процесса - очень непростое дело.

      Это так если нефть хуже качеством, если нефть легче то особых настроек не надо.
    3. poquello
      poquello Сегодня, 21:41
      +1
      Цитата: ТермиНахТер
      Смешные они, эти мадьяры))) любой крекинг "заточен" под конкретный тип нефти и перестройка процесса - очень непростое дело.

      ) а вот попробовали и эта марка оказалась один в один
  3. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 20:10
    +9
    Арабы нашу нефть в последнее время активно скупают. Думаю не для того, чтобы ее обратно в свои скважины закачивать. Торгуют с тем же западом. Разбавят слегка своей и все нефть уже ни капельки не российская - продавай на запад. К тому же владельцам заводов тоже неплохо - не нужно перестраиваться на новые сорта. Нефть почти что та же что и была.
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 20:25
    -4
    заменить российскую нефть арабской

    хотят, чтобы в нефти не было русского духа, а были молекулы арабской свободы
  5. КСВК
    КСВК Сегодня, 20:29
    +1
    Цитата: ТермиНахТер
    Смешные они, эти мадьяры))) любой крекинг "заточен" под конкретный тип нефти и перестройка процесса - очень непростое дело.

    Крекинг-это повышение октанового числа уже полученного бензина путём нагрева его в реакторе в присутствии катализаторов. Это если просто. Так что под марку нефти крекинг не «заточен». А вот ректификация, да.
    ЗЫ А вообще очень похоже, что мадьяры решили подзаработать на продаже продуктов переработки российской нефти. Вместе с нашими чинушами, конечно. Всем же хорошо. В европах покупают дизель и бензин из «арабской» нефти, а Россия не продаёт ресурсы «недружественным» странам. Благодать!
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 20:38
    -2
    Цена зависимости, хозяин сказал будете покупать у меня (арабы питают доллар с 70 годов), дорого а кому легко то. Такие партнёры нам не нужны, плохо конечно не иметь альтернативы Азии, с другой стороны пусть наша элита мечтает по шопоголить в Конг конге, чем в сатанисткой Европе.
  7. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 20:45
    0
    Выкручиваются ,кто как может ..И вспоминают СССР с ностальгией ..
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:46
    0
    Дилетантом как был, так и остаюсь.
    Но читая новости о том, что одна страна начинает от нефти из России "диверсифицироваться", другая страна закрывает порт для " ограниченного числа российских судов", третья страна решила не покупать российский газ, который поставляется по "неправильным трубам", возникает вопрос нам же...
    А можно ли было в мае прошлого года прекратить экспортные поставки всем? Технически это можно было сделать?
    Потеря поступлений от продажы сырья, сложность с перенаправлением добытого, сложность с внутренним потреблением.
    Можно ли было технически "закрыть вентиль" для стран, которые являются возможными противниками России?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 21:18
      +4
      "Можно ли было технически "закрыть вентиль" для стран, которые являются возможными противниками России?"///
      ---
      Технически "закрыть вентиль" означает сократить число
      действующих скважин.
      Если скважину закрывают, она погибла навсегда.
      Потому что качают методом постоянной подкачки в скважину воды/спец. жидкости.
      Скважин из которых нефть бьет сама в России нет.
      Стратегических хранилищ нефти в России тоже нет.

      Поэтому приходиться продавать нефть всем, кому можно продать.
      1. poquello
        poquello Сегодня, 21:53
        0
        Цитата: voyaka uh
        Скважин из которых нефть бьет сама в России нет.

        вот зачем сидеть в Израиле и трындеть про Россию? в Нефтегорске нефть на поверхности
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:03
    -1
    Да, да! А, сколько дизель сейчас стоит у нас? 57-59 рубликов. Круто?