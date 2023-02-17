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Группа американских конгрессменов призвала Байдена в срочном порядке передать Украине истребители

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Группа американских конгрессменов призвала Байдена в срочном порядке передать Украине истребители

Украина срочно нуждается в поставках истребителей, Соединенным Штатам необходимо передать Киеву боевую авиацию, считают несколько американских конгрессменов. Они призвали Джо Байдена отменить запрет на поставку самолетов Воздушным силам ВСУ.


Решение администрации Белого дома об отказе Украине в поставках истребителей ошибочно, особенно на фоне планируемого наступления российской армии. Группа конгрессменов призвала Байдена в срочном порядке начать поставки самолетов F-16, или любых аналогичных истребителей из других стран Украине. Соответствующее письмо уже доставлено в Белый дом.

Предоставление данных самолетов необходимо, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство, особенно в свете возобновления Россией наступательных действий и с учетом ожидаемой активизации масштабных боев

- говорится в письме.

Пять конгрессменов, представляющих обе партии, считают, что немедленная поставка американских или европейских самолетов Киеву поможет бороться с российскими беспилотниками и ракетами, а также прикрывать наземные силы в наступлении ВСУ, предварительно завоевав превосходство в воздухе, поразив российские истребители.

Как они это себе представляют, не поясняется, вариант с немедленной передачей и появлением самолетов на поле боя сработает только в том случае, если их поставлять вместе с пилотами, а это прямой конфликт с Россией, чего пытаются избежать на Западе. У Украины на сегодняшний день нет подготовленных пилотов для самолетов западного образца, Великобритания только запускает программу их обучения.

Между тем ни США, ни Европа в ближайшее время поставлять самолеты Киеву не намерены. Сейчас все внимание Запада приковано к подготовке контрнаступление ВСУ, которое запланировано на весну этого года. Хотя вариант с поставками в будущем вполне возможен, все будет решаться по итогам весенних и летних боев.
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16 комментариев
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  1. Kotofeich
    Kotofeich Сегодня, 19:52
    +5
    Передадут, дай срок.
    администрация сайта не несёт ответственности.
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 19:56
    +2
    забыли американские сенаторы, как их пилоты сидели во вьетнамском зиндане, как вьетконги из них американскую дурь бамбуковой палкой вышибали
  3. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 19:56
    +2
    Летчик истребитель только через несколько лет обучения может считаться годным к боевым действиям, и то не каждый, значит передавать придется со своими летчиками, пойдут и на это?
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 20:14
      +2
      Это с нуля несколько лет. Готовых готовят быстрее. А вообще информация о начале подготовки первой партии пилотов на западные истребители была ещё в апреле.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:57
    +2
    Пять конгрессменов в одной упряжке, хорошее количество в голосовании о потолке госдолга. Торг идёт во всю ,а расхлёбывать нам.
  5. Погоны
    Погоны Сегодня, 19:59
    +3
    Кто сказал, что у ВСУ нет пилотов?
    Что НАТО, что США уже признали, что готовили украинскую армию к противостоянию с Россией все эти 8 лет.
    Пилоты давным давно могут быть готовы.
  6. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 20:01
    +3
    На третьем этапе испытаний нейросетевые алгоритмы сперва провели воздушные бои друг с другом. Победителем всех боев была признана система, созданная компанией Heron Systems. Воздушные бои велись на ближней дистанции с использованием только пушечного вооружения.
    Затем алгоритм Heron Systems провел воздушный бой с опытным летчиком-истребителем и инструктором ВВС США с позывным Banger. Всего было проведено пять боев. ИИ-алгоритм одержал победу во всех. «Стандартные приёмы воздушного боя, которые изучают летчики-истребители, не сработали», — признал проигравший машине пилот. Но в последних раундах человек смог продержаться дольше.
    Причина в том, что ИИ не могли учиться на собственном опыте во время реальных испытаний. К пятому, последнему раунду воздушной схватки пилот-человек смог значительно изменить свою тактику, что и позволило продержаться намного дольше. Тем не менее, недостаточная скорость обучения опытного лётчика привела к его поражению.
    Heron Systems использовала обучение с подкреплением для обучения нейронной сети. Во время обучения сеть провела четыре миллиарда симуляций.
    У Lockheed, как и у нескольких других команд, был пилот-истребитель. Они также могли запускать обучающие наборы на 25 серверах DGx1 одновременно. Но то, что они в конечном итоге производили, могло работать на одном GPU. Для сравнения, после победы Бен Белл, старший инженер по машинному обучению в Heron Systems, сказал, что их алгоритм прошёл не менее 4 млрд симуляций и приобрёл примерно 12 лет опыта.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:04
      +3
      Цитата: Andriuha077
      Победителем всех боев была признана система, созданная компанией Heron Systems.

      Причём именно на F-16 испытывают(как раз ту модель которую хотят передать), таким образом Украине и пилоты не понадобятся, правда не скоро это всё в серию пойдёт.
      1. Andriuha077
        Andriuha077 Сегодня, 20:11
        +1
        правда не скоро это всё в серию пойдёт
        С 2013-го раскручивают в открытой печати, с тех пор вон как подросли GPU и смартфоны. Что стоило больше чем автомобиль, штучно, улучшилось, теперь пятёрку и в маленькой коробочке. То же про связь, тепловизоры, сенсоры. Электро-гребёнки все штатные изначально с 1970-х на этой модели. Ни одного затруднения для тиражей.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 20:11
      -4
      последнему раунду воздушной схватки пилот-человек смог значительно изменить свою тактику, что и позволило продержаться намного дольше. Тем не менее, недостаточная скорость обучения опытного лётчика привела к его поражению.

      Все верно. Только ведь американец испытывал. А у наших летчиков мышление не стандартное, да и мужества с настойчивостью хватает. Так что их опыт здесь не поможет.
    3. Fabrizio
      Fabrizio Сегодня, 20:14
      0
      До реального применения очень и очень далеко, вопрос на "засыпку" почему в гражданской авиации всегда летают два пилота, хотя казалось бы все уже давно автоматизирована, взлет, посадка, полет по курсу.
      1. Andriuha077
        Andriuha077 Сегодня, 21:09
        -1
        в гражданской авиации
        Зачем менять то, что хорошо работает. Нормально же работают, возят людей, зачем вкладываться, ещё и вступая в битву с профсоюзами. Никто задачу не ставил великолепной отрасли. Традиции. Хотя, говорят, пилоты уже не те без привычной железки.
        И другое.
        Сядет жёстко и не всегда, да и ладно, это нормально для техники, набранной на аризонском кладбище. Качественный ликвидатор чипа, если упало к противнику.
        Интересно, сколько военлёт сможет на 9g, ну а тут всю дорогу пока не развалится планер, эти самочувствия не несут никакого значения для коробочки.
        https://youtu.be/q4v_LzG9h4w
        https://www.youtube.com/results?search_query=9g
        1. Fabrizio
          Fabrizio Сегодня, 21:31
          +1
          Зачем менять то, что хорошо работает. Нормально же работают, возят людей, зачем вкладываться, ещё и вступая в битву с профсоюзами. Никто задачу не ставил великолепной отрасли. Традиции. Хотя, говорят, пилоты уже не те без привычной железки.


          Нет не поэтому, теория надежности пока не дает исключить человека из звена автоматизации. Иначе бы авиакомпании уже давно бы отказались от пилотов прилично с экономив при этом.
          Тоже самое и с автономными самолетами управляемые ИИ.
          1. Andriuha077
            Andriuha077 Сегодня, 21:43
            0
            авиакомпании уже давно бы отказались от пилотов
            Такую волну сертификации, мне так представляется, не потянуть и не начать сейчас ни одной компании. А если компания новая, без явных преимуществ пассажиры будут стороной обходить, всё новое страшно же. Начавшему нужна и готовность к слому рынка, и такое соответственно странное желание.
            Не время. Пикирующий рынок.
            2020: Количество авиаперелётов в мире в марте сократилось на 63% из-за коронавируса
            2022: Рост авиаперевозок до 68,5% от уровня до Covid-19
            Сейчас на войне обкатают, а остальные или бросятся догонять, или останутся в лодке с лифтёрами.
  7. Роберт Суворов
    Роберт Суворов Сегодня, 20:15
    -3
    Если война будет длительной , то передадут вместе с лётчиками. И химоружие и биолог-кую тоже дадут. Все дадут . И может даже грязную ядерную подкинут. О такой войне штаты всю жизнь мечтали. Целая страна воюет за них и бабки тоже капают. На кону доллар стоит. И они будут биться против нас до самого края. Нет никаких линий для них .Ну а нам опять придется бить всех из-за новых буржуев ( что продали страну для того чтобы быть подстилкой пидрилам). Нужно заканчивать с этими предателями внутри страны. Мы должны стать очень сильной и развитой страной. Со временем и Китай попрет против нас. И все остальные. Потому что у нас то , чего нет у них. Недра
  8. Andron78
    Andron78 Сегодня, 20:39
    0
    То, что требую поставить самолеты, это нормально. А ненормально то, что во все конгрессе всего 5 идиотов.