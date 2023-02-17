Группа американских конгрессменов призвала Байдена в срочном порядке передать Украине истребители

Украина срочно нуждается в поставках истребителей, Соединенным Штатам необходимо передать Киеву боевую авиацию, считают несколько американских конгрессменов. Они призвали Джо Байдена отменить запрет на поставку самолетов Воздушным силам ВСУ.
Решение администрации Белого дома об отказе Украине в поставках истребителей ошибочно, особенно на фоне планируемого наступления российской армии. Группа конгрессменов призвала Байдена в срочном порядке начать поставки самолетов F-16, или любых аналогичных истребителей из других стран Украине. Соответствующее письмо уже доставлено в Белый дом.
Предоставление данных самолетов необходимо, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство, особенно в свете возобновления Россией наступательных действий и с учетом ожидаемой активизации масштабных боев
- говорится в письме.
Пять конгрессменов, представляющих обе партии, считают, что немедленная поставка американских или европейских самолетов Киеву поможет бороться с российскими беспилотниками и ракетами, а также прикрывать наземные силы в наступлении ВСУ, предварительно завоевав превосходство в воздухе, поразив российские истребители.
Как они это себе представляют, не поясняется, вариант с немедленной передачей и появлением самолетов на поле боя сработает только в том случае, если их поставлять вместе с пилотами, а это прямой конфликт с Россией, чего пытаются избежать на Западе. У Украины на сегодняшний день нет подготовленных пилотов для самолетов западного образца, Великобритания только запускает программу их обучения.
Между тем ни США, ни Европа в ближайшее время поставлять самолеты Киеву не намерены. Сейчас все внимание Запада приковано к подготовке контрнаступление ВСУ, которое запланировано на весну этого года. Хотя вариант с поставками в будущем вполне возможен, все будет решаться по итогам весенних и летних боев.