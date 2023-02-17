Космическое командование США планирует повысить манёвренность своих разведывательных спутников

Нам нужно в дальнейшем развивать и внедрять системы по типу Космической системы наблюдения за космическим пространством, чтобы расширить возможности Пентагона по обнаружению и отслеживанию космических объектов на орбите вокруг Земли. Обеспечение её слаженной и бесперебойной работы – ключевая задача нашей астронавтики

Объединённое космическое командование ВС США планирует повысить манёвренность своих разведывательных спутников из-за угроз как в виде орбитального космического мусора, так и вражеских космических аппаратов, пролетающих в непосредственной близости от американских космических объектов. Об этом заявил генерал-лейтенант Космических сил США Джон Эдвин Шоу.Как отметил генерал, спутникам удаётся наблюдать за различными процессами в космосе с орбиты на расстоянии порядка 32,5 тыс км от поверхности Земли, но они не способны активно маневрировать на орбите чтобы, как выразился генерал, исследовать новые участки Вселенной. Также неспособны они просто уклоняться от обломков других космических аппаратов. Как уточнил Шоу, это не представляется возможным по причине ограниченного количества топлива, что заставляет их находиться постоянно в "статичном" положении.В связи с этим командование предлагает выработать перечень технических условий, позволяющих повысить манёвренность таких объектов, а именно, за счёт способности дозаправки на орбите, их обслуживании или запуска спутников меньших размеров. Как будет осуществляться такая дозаправка, пока не сообщается.– заключил американский военный.