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Пригожин сообщил о полном освобождении Парасковиевки силами ЧВК «Вагнер»

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Пригожин сообщил о полном освобождении Парасковиевки силами ЧВК «Вагнер»

В настоящее время над населенным пунктом Парасковиевка установлен полный контроль подразделений ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил в Telegram-канале основатель компании Евгений Пригожин.


Как отметил куратор «Вагнера», его бойцам удалось занять всю территорию Парасковиевки. Это было непросто, в условиях ожесточенных боев с противником и тяжелых потерь, нехватки боеприпасов, но все же задача была выполнена.

Спасибо им! Герои!

- похвалил Пригожин бойцов ЧВК «Вагнер».

Напомним, что бои за Парасковиевку шли последнее время. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение для дальнейшего окружения Артемовска (Бахмута). До обострения ситуации в Донбассе в Парасковиевке, по официальным данным, проживало около 2800 человек.


В Парасковиевке есть большие подземелья – это шахта Рудника имени Володарского, где ранее были склады со стрелковым оружием. В 2015 году украинским властям удалось вывезти оружие из Парасковиевки, а подземелья могли использоваться ВСУ в своих целях.

Ранее военкоры предсказывали скорое освобождение населенного пункта, поскольку в Парасковиевке находился относительно небольшой украинский гарнизон. По некоторым оценкам, к моменту начала боев здесь находилось до 1500 украинских военнослужащих. Взятие Парасковиевки значительно облегчит для российских сил наступление на севере Артемовска.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Кепка Пригожина"
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34 комментария
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:15
    +18
    hi Ещё одну увертюру музыканты закончили несмотря ни на что. Молодцы. Настоящие виртуозы своего дела.
    1. Buyan
      Buyan Сегодня, 20:23
      +12
      Красавцы! Честь, хвала, уважение!!! Снимаю шляпу hi
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 20:25
      +10
      Цитата: Лешак
      Ещё одну увертюру музыканты закончили несмотря ни на что. Молодцы. Настоящие виртуозы своего дела.

      Спасибо мужики ,вся Россия за вас переживает..Вы реально работаете и черт вам не брат ..Перемалываете бандеровщину и прочих наемников западного фашизма Спасибо от души hi

      Мочите ...Иначе пока там наши развернутся и т.д.Но удар будет мощный благодаря вашей работе .. soldier
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 20:30
      +8
      Ещё одну увертюру музыканты закончили

      сыграли как по нотам, виртуозы
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 21:42
        +3
        Взять Берховку и Ивановское(Красное),тогда гарнизон Бахмута обречён.
    4. Rage66
      Rage66 Сегодня, 22:25
      0
      Каждая увертюра заканчивается финалом hi
  2. Cartograf
    Cartograf Сегодня, 20:16
    +4
    А почему МО России не снабжает бойцов ЧВК Вагнера? Что за дурость?
    1. Карат
      Карат Сегодня, 20:22
      +13
      Цитата: Cartograf
      А почему МО России не снабжает бойцов ЧВК Вагнера? Что за дурость?


      Успехи Вагнера бьют по чьим то погонам в МО.
      1. мерцание
        мерцание Сегодня, 20:35
        +1
        Успехи Вагнера бьют по чьим то погонам в МО.
        Только в чьем то воображении.
        Успехи Вагнера не отделимы от усилий ВС России.

        В качестве примера еще раз повторюсь

        Был в ЦСКА такой нападающий Вагнер Лав, очень хороший нападающий.
        Точно не помню с кем играл ЦСКА, но события развивались следующий образом: игра в целом была равная, Акинфеев тащил все мячи, защита ЦСКА стелилась в подкатах, полузащитники ЦСКА перепахивали все поле, и только один игрок Вагнер можно сказать бегал трусцой. Помню, смотрел и все думал, почему Газзаев его не заменит? Шла где то 80 минута матча, счет был 0-0 и тут вдруг Вагнер получил мяч обыграл трех защитников и забил победный гол. Классный гол, заслуга Вагнера была несомненна.
        Вот только думаю, если бы Акинфеев не тащил мячи, а остальные полевые игроки не перепахивали бы поле, то мог гол Вагнера быть для ЦСКА победным?
        ---
        Другими словами, если вдруг сейчас ВС России перестанут оказывать давление на протяжении всего фронта (или и того хуже - обрушат фронт по флангам ЧВК Вагнера), то сильно сомневаюсь что Вагнер (при таком раскладе) не попадет в окружение.

        ЧВК Вагнер воюет очень хорошо, но успехи Вагнера во многом есть следствие усилий ВС России на других участках фронта.
        1. Сарбоз
          Сарбоз Сегодня, 21:00
          +3
          Цитата: мерцание
          ЧВК Вагнер воюет очень хорошо, но успехи Вагнера во многом есть следствие усилий ВС России на других участках фронта.

          Абсолютно точно.
        2. Карат
          Карат Сегодня, 21:32
          +2
          Цитата: мерцание
          ЧВК Вагнер воюет очень хорошо, но успехи Вагнера во многом есть следствие усилий ВС России на других участках фронта.


          Вы не правильно интерпретировали мой комментарий. Там слова не сказано, про то что Вагнер меряется успехами с кадровыми частями ВС МО. Воюют в одной команде. Но кому то среди высших чиновников в МО он явно перешёл дорогу.
        3. MikMikls
          MikMikls Сегодня, 22:24
          0
          Вагнер освободили Соледар и вот сегодня Парасковиевку, движуха очевидная, а Угледар, по площади в три раза меньше Парасковиевки штурмуют с октября. Мое мнение, от грамотного командывания оч. многое зависит.
      2. koramax81
        koramax81 Сегодня, 22:22
        0
        "Успехи Вагнера бьют по чьим то погонам в МО"
        А вы уважаемый действительно думаете вооружение и боеприпасы Пригожин сам покупает? Если да, то во-первых - у кого?, а во-вторых - вы сказочный догадайтесь кто
    2. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 20:22
      +5
      15-го декабря 22-го года в Ирмино (ЛНР) уничтожается весьма крупный склад БК, по большей части, если не целиком, бывший вагнеровским. После этого Пригожин просит боеприпасы. Однако происходит искусственное перекрытие поставок снарядов подразделению, которое на протяжении последних месяцев взяло полную инициативу и крайне успешно, своими силами, развивает наступление на врага. От лампасников требуется не мешать ЧВК Вагнер делать своё дело и не препятствовать в обеспечении их артиллерийскими снарядами.
    3. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 20:26
      +3
      Цитата: Cartograf
      А почему МО России не снабжает бойцов ЧВК Вагнера? Что за дурость?

      Либер это у вас в методичке тут у всех уже раз 20 это тут читаю хе хе
    4. Москаль 55
      Москаль 55 Сегодня, 20:30
      -1
      А откуда они тогда вообще берут боеприпасы, технику? Недостаточно снабжает, они больше хотят это может быть, но вообще не снабжает?
      1. ch28k38
        ch28k38 Сегодня, 21:35
        -1
        Откуда, откуда? Конечно, из тумбочки, откуда ещё. Своих производств вооружения и боеприпасов у них нет.
    5. RoTTor
      RoTTor Сегодня, 21:32
      -4
      С какого перепуга МО должно снабжать ЧАСТНУЮ и по сей день незщаконную структуру чем-то вообще?
      Какое между ними вообще взаимодействие?
      1. Никелиум
        Никелиум Сегодня, 21:59
        +1
        А с такого что она выполняет свою работу на отлично в отличии от стратехов Вухледара.
    6. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 22:15
      0
      Цитата: Cartograf
      А почему МО России не снабжает бойцов ЧВК Вагнера? Что за дурость?

      Почему дурость? Если откинуть эмоции и посмотреть на ситуацию с другой стороны, то получается так, что России противостоит весь блок НАТО, который уже испытывает снарядный голод, а всему коллективному западу противостоит одна Россия и не смотря на то, что её арсеналы велики, но они тоже не бесконечны. При этом надо понимать то, что участок фронта, на котором действует Вагнер несомненно является важным, но совсем не факт, что приоритетным, и выполняя функцию по привлечению и утилизации л/с бандерлогов позволяет готовить наступление на других участках фронта, где в настоящее время идёт наращивание сил и средств, включая накопление б/п, что бы обеспечить потребность группировки в б/припасах на 1-2-3 месяца боёв в наступлении. Тут, я так понимаю, снабжение идёт на уровне удержания достигнутого результата с исключением значительного прорыва в глубину обороны противника, что бы не допустить попадания сил ЧВК в огневой мешок(котёл) для ликвидации которого потребуется привлечение дополнительных сил для деблокирования и вынужденного выравнивания линии фронта на глубину их прорыва, в ущерб задуманного плана по наступлению на других направлениях. Может быть конечно я и не прав, но как то так думается. По крайней мере, другого рационального объяснения происходящему, не нахожу winked
  3. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 20:19
    +17
    Бойцы "Вагнера" ,действительно,достойны всякой похвалы и восхищения ! Низкий Вам поклон ! Спасибо Вам ,Герои !
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 21:15
      +5
      Цитата: Nikolaevich I
      Бойцы "Вагнера" ,действительно,достойны всякой похвалы и восхищения ! Низкий Вам поклон ! Спасибо Вам ,Герои !

      Владимир ну тут с вами вся Россия согласна ..Но есть тут гниды злобные ..
      США уже признали Вагнер "террористами ",которые их наемников мочат на Донбассе и в плен не берут ))) Визг стоит у западных "гусей" ..Они не соблюдают Женевские конвенции и вообще злые и жестоки laughing
      Мы им еще устроим Ледовое побоище ,чтобы запомнили .
      1. Sebostyuan
        Sebostyuan Сегодня, 21:30
        +2
        "Владимир ну тут с вами вся Россия согласна ..Но есть тут гниды злобные .."
        Да, пролить грязь на ЧВК и лично Пригожина желающих- тьма. Помимо зависти успехам есть еще: Бегловы, Зятья-тиктокеры, Дочери -бизнесмены, любители Дубая, много дригих "героев" различных историй о каторых мы уже слышали и еще услышим.
  4. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 20:23
    +12
    Спасибо им! Герои!

    Хочется поздравить Вагнеровцев . Вы это сделали !
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 20:34
    +8
    Все плотнее затягивается удавка на шее ВСУ в Артемовске, неужели решили повторить судьбу Мориуполя ? тогда нам тоже нужно выводы сделать и утилизировать до того как они руки в гору вскинут, ну да Пригожина не надо учить ""музыканты все сделают как надо.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 21:09
      0
      повторить судьбу Мориуполя?

      Мариуполь он.
    2. AlexTires
      AlexTires Сегодня, 21:31
      0
      Я думаю, пока там жгутся резервы 404 не будет окружения
      1. Никелиум
        Никелиум Сегодня, 22:01
        0
        Если взять Берховку и Ивановское, то там 2 варианта или уходить под огнём, неся потери или сдаваться.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:41
    -1
    Вроде ,от "Кепки Пригожина" вагнеровцы открестились?
  7. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 21:13
    +3
    Бойцы Вагнера безусловно герои.Пусть тактический ,но значимый успех.
    Что касается слов Пригожина ,то их следует привести полностью
    «Населенный пункт Парасковиевка полностью находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер». Несмотря на блокаду по боеприпасам, несмотря на тяжелые потери и кровопролитные бои, парни полностью заняли всю территорию Парасковиевки. Спасибо им! Герои!».
  8. эгссп
    эгссп Сегодня, 21:16
    +1
    Я горжусь Вами, ребята Вагнера!
    По мнению администрации сайта это сообщение не несет полезной нагрузки. Да, это просто эмоции.
  9. Виктор Шершнёв
    Виктор Шершнёв Сегодня, 21:20
    +1
    Как отметил куратор «Вагнера», его бойцам удалось занять всю территорию Парасковиевки. Это было непросто, в условиях ожесточенных боев с противником и тяжелых потерь, нехватки боеприпасов, но все же задача была выполнена.


    Фраза "тяжелых потерь" как-то откровенно встревожила и обеспокоила!
    Люди - самое дорогое! Тем более вагнеровцы - отличные бойцы, суровые ребята!
    Очень важно думать, как грамотно избегать потерь - может лучше иной раз помедленнее на день-два ?!...
  10. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 21:21
    0
    Теперь дело за кадровыми ВС РФ ..Все ждем рывка грамотного в военном плане и блокирующую эту территорию в тылу по флангам отрезая снабжение и громя склады и прочее ..
    Ведь мы помним ВОВ и пять Сталинских ударов ,раздробивших фашисткую нечисть ..И уничтожив !
  11. AlexTires
    AlexTires Сегодня, 21:30
    +1
    Судя по всему, гарнизон Парасковьевки бодро утопал к Бандере и будет записан в без вести пропавшие.
    Теперь до полного окружения Артемовска остается несколько километров до трассы. За неё будет очень жестокая заруба.