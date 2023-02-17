Пригожин сообщил о полном освобождении Парасковиевки силами ЧВК «Вагнер»

В настоящее время над населенным пунктом Парасковиевка установлен полный контроль подразделений ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил в Telegram-канале основатель компании Евгений Пригожин.
Как отметил куратор «Вагнера», его бойцам удалось занять всю территорию Парасковиевки. Это было непросто, в условиях ожесточенных боев с противником и тяжелых потерь, нехватки боеприпасов, но все же задача была выполнена.
Спасибо им! Герои!
- похвалил Пригожин бойцов ЧВК «Вагнер».
Напомним, что бои за Парасковиевку шли последнее время. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение для дальнейшего окружения Артемовска (Бахмута). До обострения ситуации в Донбассе в Парасковиевке, по официальным данным, проживало около 2800 человек.
В Парасковиевке есть большие подземелья – это шахта Рудника имени Володарского, где ранее были склады со стрелковым оружием. В 2015 году украинским властям удалось вывезти оружие из Парасковиевки, а подземелья могли использоваться ВСУ в своих целях.
Ранее военкоры предсказывали скорое освобождение населенного пункта, поскольку в Парасковиевке находился относительно небольшой украинский гарнизон. По некоторым оценкам, к моменту начала боев здесь находилось до 1500 украинских военнослужащих. Взятие Парасковиевки значительно облегчит для российских сил наступление на севере Артемовска.