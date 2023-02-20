Великобритания разрабатывает БПЛА специально для Украины

Предположительно, БПЛА от QinetiQ для программы Минобороны Великобритании
Власти Великобритании достаточно давно заявили, что готовы оказывать киевскому режиму любую помощь военно-технического характера. Они обещали поставлять различное вооружение и технику, а также не исключали возможность разработки новых образцов специально для Украины. Как стало известно, для украинских партнеров разрабатывается разведывательно-ударный БПЛА. На днях одна из компаний-участниц этой программы раскрыла некоторые подробности.
Раскрытая тайна
Несмотря на все прошлые заявления, о старте разработки беспилотника для Украины официально не сообщалось. Информация об этой программе появилась только несколько дней назад. Компания QinetiQ, участвующая в работах, опубликовала на своем сайте статью о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах. Однако вскоре материал пропал. Вероятно, программа до сих пор является секретной, и QinetiQ поторопилась с раскрытием информации.
Сообщается, что в недавнем прошлом компания QinetiQ и еще четыре коммерческих подрядчика получили заказ на срочную разработку БПЛА по нескольким техническим заданиям Минобороны. При этом точные даты проведения работ и список конкурсантов не названы. Работы осуществлялись под надзором и при содействии нескольких структур военного ведомства.
По условиям конкурса, на проектирование давалось всего три недели. После этого участники должны были доставить готовые беспилотные комплексы на полигон Боскомб-Даун для демонстрации заказчику и проведения сравнительных испытаний. Несмотря на сложность поставленных задач, пять подрядчиков представили требуемую технику.
В новости от QinetiQ упоминаются особенности некоторых показанных БПЛА. В их числе были аппараты самолетного и вертолетного типа с возможностями разведки и ретрансляции сигнала. Также на испытания вышел барражирующий боеприпас с треугольным крылом, изготовленным при помощи 3D-принтера. При этом QinetiQ не стала уточнять, какой из опытных образцов является ее разработкой.
Мероприятия на полигоне заняли всего два дня. За это время технику проверили в воздухе и на земле, в т.ч. с применением специального оборудования. Как утверждается, в ходе испытаний особое внимание уделили радиотехническим средствам комплексов. Так, в радиочастотной безэховой камере проверялось взаимодействие разных радиоканалов и систем, а также определялась устойчивость БПЛА к помехам.
Барражирующий боеприпас Switchblade 300, ранее поставлявшийся на Украину
Результаты двухдневных испытаний в разных условиях неизвестны. Мнение заказчика тоже не подлежит разглашению. Впрочем, учитывая цели и задачи новой программы, а также установленные сроки ее реализации, нельзя исключать, что перспективный беспилотник или беспилотники в течение нескольких следующих месяцев появится на Украине.
По современным технологиям
Пресс-служба QinetiQ приложила к своей публикации о конкурсе фотографию ранее неизвестного БПЛА. Вероятно, это и есть конкурсная разработка компании, недавно прошедшая испытания. На снимке можно отметить некоторые характерные детали, которые позволяют сделать определенные предположения и выводы.
В первую очередь, следует обратить внимание на фон. Видно, что рядом с взлетной полосой присутствует зеленая трава, а на заднем плане стоят деревья в листве. Это говорит о том, что наземные и летные испытания БПЛА проводились летом или осенью. Вместе с заявленными сроками реализации программы такая информация позволяет сделать некоторые оценки.
На переднем плане находится беспилотник самолетного типа. Он имеет выраженный фюзеляж характерной обтекаемой формы, а также оснащен стреловидным крылом и килем. Наличие хвостового оперения под вопросом – оно отсутствует или его не видно с предложенного ракурса. Имеется неубираемое шасси простейшей конструкции.
Внешние поверхности планера покрыты характерными поперечными линиями. Кроме того, видны грубые швы между деталями. Все это указывает на использование трехмерной печати. Планер разделили на несколько деталей, которые печатались по одной и затем соединялись клеем. Возможно, то тот самый «беспилотник-камикадзе» из 3D-принтера, упоминавшийся компанией QinetiQ.
В верхней части планера имеется пара продольных выемок-желобов, в которых размещены два двигателя. Класс и тип этих изделий достоверно определить не удастся. Возможно использование электромоторов с воздушными винтами в трубах или малогабаритных турбореактивных устройств.
Беспилотник-мишень QinetiQ Banshee Whirlwind
БПЛА имеет систему радиоуправления и сопутствующие компоненты по типу используемых на любительских или спортивных авиамоделях. При этом предусматривается возможность пилотирования с видом от первого лица – на носу присутствует компактная видеокамера.
Судя по размерам отдельных деталей и компонентов, БПЛА имеет размах крыла порядка 1,5-2 м. Его массу можно оценить в несколько килограммов. При этом наблюдаемая двигательная установка позволяет получить грузоподъемность в сотни граммов или более. При таких размерах, аппарат может иметь внутренний отсек для полезной или боевой нагрузки. Узлы внешней подвески не видны или попросту не предусмотрены. В зависимости от требований заказчика, БПЛА сможет нести дополнительную камеру для разведки или боевую часть.
Летно-технические характеристики беспилотника неизвестны. Можно предполагать, что он не разгоняется больше 100-150 км/ч, а продолжительность полета ограничена минутами или десятками минут. Впрочем, речь может идти о демонстраторе технологий, и в таком случае от БПЛА не требуются выдающиеся параметры.
Демонстрация технологий
Главной целью проведенных испытаний, упомянутых QinetiQ, являлось подтверждение характеристик и возможностей нескольких перспективных БПЛА. Сами беспилотники, в свою очередь, должны были показать принципиальную возможность быстрой разработки подобной техники с достижением заданного уровня характеристик. В целом пять представленных летательных аппаратов, в т.ч. любопытное изделие с фото, можно рассматривать как демонстраторы технологий.
По всей видимости, проект от QinetiQ демонстрирует возможность изготовления беспилотников с применением «модной» технологии печати пластиковых деталей, а также на основе доступных коммерческих компонентов. Подобный подход к технологиям и деталям даст известные преимущества в виде упрощения и удешевления производства.
Планер показанного БПЛА изготовлен по технологии трехмерной печати. На принтере из пластика последовательно выполнили несколько агрегатов, которые затем соединили друг с другом при помощи клея. Изготовление агрегатов по такой технологии занимает немало времени, но отличается определенной простотой и дешевизной. Кроме того, снижаются требования к производственной площадке и ее оснащению.
Испытания радиосистем самолета в безэховой камере
Применение коммерческих средств управления или камеры тоже положительно сказывается на цене и организации производства. Однако гражданская электроника имеет известные недостатки. Это ограниченные характеристики, простота подавления радиосигналов и т.д.
Следует напомнить, что целью программы является создание БПЛА с максимально простой конструкцией, пригодного для массового производства в т.ч. на неспециализированных предприятиях. Соответственно, выбранные технические и технологические решения могут стать решающими факторами. Ограниченные характеристики электроники при этом отходят на второй план.
Также нужно учесть, что Великобритания разрабатывает новые БПЛА не для себя. Их будут посылать на Украину, и поэтому совершенство конструкции не требуется. Для решения основных задач проекта можно пожертвовать теми или иными характеристиками – все равно с этими проблемами придется разбираться украинским эксплуатантам.
Основные тенденции
Министерство обороны Великобритании не разглашает какие-либо сведения о разработке новых вооружений и техники специально для Украины. Компания QinetiQ, занятая в этом проекте, недавно раскрыла некоторые данные, но все подробности пока отсутствуют. Тем не менее, и в такой ситуации появляется возможность сделать первые выводы.
Новости от QinetiQ показывают, что британское руководство по-прежнему намерено помогать киевскому режиму и готово даже разрабатывать новые образцы техники. При этом оно не забывает о деньгах и стремится сэкономить. Поэтому планируется применять самые простые и дешевые конструкции, которые смогут показать приемлемые характеристики. Насколько полезной будет такая техника в условиях реального конфликта – большой вопрос.