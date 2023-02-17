Постпред РФ при ООН Небензя заявил о полной утрате доверия России к Западу

У нас не осталось к вам никого доверия. И никаким вашим обещаниям мы больше не можем верить – ни в отношении нерасширения НАТО на восток, ни о нежелании вмешиваться в наши внутренние дела, ни о стремлении жить в мире и добрососедстве

Россия и Запад более не смогут «жить как прежде». Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН и СБ ООН Василий Небензя, обращаясь к представителям западных государств – членов Совета Безопасности ООН.Как отметил Небензя, Запад в последний год проявил глубоко спрятанную прежде русофобию. В России прекрасно поняли, что стремление уничтожить российское государство лежит в основе всей западной политики. Запад не хочет строить систему европейской безопасности вместе с нашей страной, отметил Небензя.По утверждению дипломата, в восприятии западных стран, система безопасности может выстраиваться только против России. Западный мир уже успел продемонстрировать полную неспособность договариваться и свое коварство, в том числе и на примере создания «неонацистского улья» на российской границе.- подчеркнул Небензя.Постпред России при ООН напомнил, что страны Запада проигнорировали создание на Украине диктатуры с русофобскими идеями. Сегодня киевский режим уничтожает любые проявления свободы слова и политических взглядов, но Запад совершенно равнодушно на это взирает.Также Небензя выразил сомнение в способности и возможности Организации Объединенных Наций выступать в качестве посредника в переговорном процессе по украинскому конфликту. С 2014 года ООН демонстрировала, как отметил дипломат, «страусиную позицию» по событиям в Донбассе, никогда публично не критиковала киевский режим за его преступления. От идеи призвать Киев к прямым переговорам с республиками Донбасса в свое время ООН также дистанцировалась.