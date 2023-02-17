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Постпред РФ при ООН Небензя заявил о полной утрате доверия России к Западу

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Постпред РФ при ООН Небензя заявил о полной утрате доверия России к Западу

Россия и Запад более не смогут «жить как прежде». Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН и СБ ООН Василий Небензя, обращаясь к представителям западных государств – членов Совета Безопасности ООН.


Как отметил Небензя, Запад в последний год проявил глубоко спрятанную прежде русофобию. В России прекрасно поняли, что стремление уничтожить российское государство лежит в основе всей западной политики. Запад не хочет строить систему европейской безопасности вместе с нашей страной, отметил Небензя.

По утверждению дипломата, в восприятии западных стран, система безопасности может выстраиваться только против России. Западный мир уже успел продемонстрировать полную неспособность договариваться и свое коварство, в том числе и на примере создания «неонацистского улья» на российской границе.

У нас не осталось к вам никого доверия. И никаким вашим обещаниям мы больше не можем верить – ни в отношении нерасширения НАТО на восток, ни о нежелании вмешиваться в наши внутренние дела, ни о стремлении жить в мире и добрососедстве

- подчеркнул Небензя.

Постпред России при ООН напомнил, что страны Запада проигнорировали создание на Украине диктатуры с русофобскими идеями. Сегодня киевский режим уничтожает любые проявления свободы слова и политических взглядов, но Запад совершенно равнодушно на это взирает.

Также Небензя выразил сомнение в способности и возможности Организации Объединенных Наций выступать в качестве посредника в переговорном процессе по украинскому конфликту. С 2014 года ООН демонстрировала, как отметил дипломат, «страусиную позицию» по событиям в Донбассе, никогда публично не критиковала киевский режим за его преступления. От идеи призвать Киев к прямым переговорам с республиками Донбасса в свое время ООН также дистанцировалась.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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55 комментариев
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  1. Curt
    Curt Сегодня, 20:47
    0
    Ой наши такие бедные глупенькие наивные.... надо не обещания просить а договора, с подписями, а тоя тоже могу обещать что завтра брошу курить
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 20:51
      +4
      Только вот одна досада, обижены они на нас... Ещё с Ельцинских времён. Ведь ожидалось то , что сопьется вся страна , как их презик, а нет не спились и даже преемник "подкачал". А планов то быыывлоооо.... laughing
      1. Zoer
        Zoer Сегодня, 21:38
        +6
        Тут не спились. Тут ссучились целиком и полностью. При таких нефтедолларах, да так армию и флот запустить...
      2. Alien From
        Alien From Сегодня, 21:41
        -1
        Больше 30 лет понадобилось для понимания, но лучше поздно, чем никогда!
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 20:56
      -5
      У нас не осталось к вам никого доверия. И никаким вашим обещаниям мы больше не можем верить – ни в отношении нерасширения НАТО на восток, ни о нежелании вмешиваться в наши внутренние дела, ни о стремлении жить в мире и добрососедстве

      Как я ждал этих слов от России ..Наконец то открылись глаза у власти (после развала СССР и т.д.)
      Либерда адепты западной дерьмократии ,что скажете ? Разбежались 500 ми и скулите . bully . Пора Россию зачищать ! Хватит уже терпилами быть ..Бить нужно первыми по пятой колонне или они Россию заноют ,как и СССР !
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 21:02
        +5
        Цитата: LukaNord
        Бить нужно первыми !


        Одних уже ударили первыми. А они взяли и дали сдачи, да так, что теперь приграничные с ними наши области под их огнём, от которого гибнут наши граждане.
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 21:45
          -3
          Цитата: Погоны
          Цитата: LukaNord
          Бить нужно первыми !


          Одних уже ударили первыми. А они взяли и дали сдачи, да так, что теперь приграничные с ними наши области под их огнём, от которого гибнут наши граждане.

          Ноете все по новым методичкам ..ну ну
          Да стреляют ,но о по свински ..Пальнули и бежать мрази
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 20:56
      0
      Запад что-то поймет когда потеряет кого-то из своих подельников в результате неловкого телодвижения РВСН России, по другому их привести в чуство не получится, весь мировой опыт развития об этом говорит, пока не врежешь они будут нашу добрую волю за слабость принимать, как бы не было столкновение не избежно ((((
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 21:08
        +4
        Запад что-то поймет когда потеряет кого-то из своих подельников

        Запад что-то поймет, когда просвистит совсем близко. Надо что-то им тоже подорвать - либо в космосе, либо в глубинах океана
      2. Zoer
        Zoer Сегодня, 21:46
        +3
        Какие все умные и смелые... Как крысы с паразитом, бесстрашные до безобразия. Или семьи с детьми нет, или урякалки последние, киселёвщины соловьиной наслушались, де у них все ядерные ракеты заржавели и не взлетят.
        А так, то на минуточку, нашим БРПЛ очень сложно обеспечить боевое развёртывание в силу постоянной слежки АПЛ США прямо от наших баз. Нет у нас флота. Нет адекватной ПЛО, нет БПК современных. Ничерта нет...
    4. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 21:01
      0
      «…Запад в последний год проявил глубоко спрятанную прежде русофобию…»

      —-Только ленивый или больной не писали о русофобии Запада, а для мидовца Небензи это было спрятано, и вдобавок - глубоко.

      —-Шестрили, копали, анализировали, изучали, обсуждали… обнюхивали и пробовали на вкус, взвешивали и вопрошали … мозговые атаки и «белые очерки» производили - а не знали убогие вы наши, не догадывались….отрицали очевидность «партнеров»….
    5. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 21:14
      -1
      Цитата: Curt
      Ой наши такие бедные глупенькие наивные.... надо не обещания просить а договора, с подписями, а тоя тоже могу обещать что завтра брошу курить

      А какой толк от них? Что-то не понравилось, вышли. Их может сдерживать только страх, и понимание того, что без китайских предупреждений врубим им не задумываясь. Говорить надо один раз, не поняли, тогда, уже без объяснений в "рожу". Вот тогда будут понимать с полуслова.
    6. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 21:23
      0
      Любой договор не стоит бумаги, на которой написан.
    7. zloybond
      zloybond Сегодня, 21:26
      +1
      Какие договора с подписями. Россия по договору уничтожила свое химическое оружие. Америка забила на обязательства и что???? после это наплодили еще кучу таких же договоров, которые кроме России никто ни Запад ни США не выполняют. а последние Минск, Зерновая ... просто отпад. сделали нам "обезьяну". И главное мы все время действуем с оглядкой на наших алигархов и под наблюдением агентов влияния - которые неприкосновенны.
    8. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 21:41
      +2
      Была уже у Яныка бумажками с подписями и печатями "цивилизованных" европейцев,только она через пару дней после подписания покоричневела...
    9. Томпсон
      Томпсон Сегодня, 22:28
      0
      И когда они исполняли свои договора с нами? Только если это было в их интересах. И фсё. Так что и подписями их уже есть цена-0
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 20:50
    +2
    Брехня, если бы полностью не доверяли, то разорвали бы отношения. С чего бы я вдруг общался/торговал с тем, кому не доверяю? Так что - брехня.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:51
    -2
    Небензя,всё правильно сказал.Поле ООН переходит в противостояние перед третьей мировой.Кто первый моргнёт.Точнее у кого причачалы окажутся пустыми.Последний вариант.
  4. Погоны
    Погоны Сегодня, 20:54
    +10
    Ну заявил и заявил, дальше что?
    Россия чего хочет? Чтобы её в покое оставили? Не оставят. Будут давить. А что Россия может сделать коллективному Западу за это? Правда, интересно - что?
  5. Закиров Дамир
    Закиров Дамир Сегодня, 20:56
    -2
    Как отметил Небензя, Запад в последний год проявил глубоко спрятанную прежде русофобию. В России прекрасно поняли, что стремление уничтожить российское государство лежит в основе всей западной политики.

    Почему на государственном уровне России не объявлена цель уничтожить Европу? Либо мы их, либо они нас - третьего не дано.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 20:59
      +2
      Цитата: Закиров Дамир
      Почему на государственном уровне России не объявлена цель уничтожить Европу?

      Уничтожить чем?
      1. ВПП-1
        ВПП-1 Сегодня, 21:11
        +3
        Уничтожить чем?
        + почему/зачем???
        1. Погоны
          Погоны Сегодня, 21:23
          +3
          Цитата: ВПП-1
          Уничтожить чем?
          + почему/зачем???

          Да я вот тоже не понимаю, зачем кого-то уничтожать... request
          1. Ратник с пулеметом
            Ратник с пулеметом Сегодня, 21:48
            -1
            Не кого-то, а того кто откровенно жаждет уничтожить тебя,причём и не скрывает этого...
            1. Погоны
              Погоны Сегодня, 21:55
              +3
              Цитата: Ратник с пулеметом
              Не кого-то, а того кто откровенно жаждет уничтожить тебя,причём и не скрывает этого...


              Конечно. Так желает уничтожить народ России, что до последнего поставлял этому народу свои лекарства и медицинское оборудование. У нас все томографы в стране - импортные. За счёт этих аппаратов множество опасных заболеваний выявляются на самых ранних стадиях. Что помогает спасти сотни и тысячи жизней. Но кто-то, кто откровенно жаждет нас уничтожить, почему-то поставлял нам это оборудование, чтобы мы могли спасать жизни наших людей.
              Да-да, я охотно верю - хотят уничтожить...
      2. Закиров Дамир
        Закиров Дамир Сегодня, 21:20
        -1
        Цитата: Погоны
        Цитата: Закиров Дамир
        Почему на государственном уровне России не объявлена цель уничтожить Европу?

        Уничтожить чем?

        Найдётся чем.
        1. Погоны
          Погоны Сегодня, 21:30
          +1
          Цитата: Закиров Дамир
          Цитата: Погоны
          Цитата: Закиров Дамир
          Почему на государственном уровне России не объявлена цель уничтожить Европу?

          Уничтожить чем?

          Найдётся чем.

          Русским авось, что ли? Это несерьёзный подход.
          1. Закиров Дамир
            Закиров Дамир Сегодня, 21:38
            0
            Цитата: Погоны
            Русским авось, что ли? Это несерьёзный подход.

            Вашими погонами, например. Не пойдёт?
            1. Погоны
              Погоны Сегодня, 21:48
              +1
              Цитата: Закиров Дамир
              Цитата: Погоны
              Русским авось, что ли? Это несерьёзный подход.

              Вашими погонами, например. Не пойдёт?

              Нет, не пойдёт. request Я миролюбивый человек, который выступает против любого насилия. Никого уничтожать не собираюсь. Мне противно насилие. Чтобы уничтожать врагов - есть профессиональная армия, которую простые люди содержат налогами.
      3. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 21:21
        -1
        Погоны у вас с каким отливом?Что то мне кажется ,что вы не тутошний,а тамошний!.
        1. Погоны
          Погоны Сегодня, 21:31
          +2
          Цитата: tralflot1832
          Погоны у вас с каким отливом?Что то мне кажется ,что вы не тутошний,а тамошний!.

          На основании чего вам так, кажется, простите?
          На том, что я не страдаю от ура-патриотизма?
        2. Закиров Дамир
          Закиров Дамир Сегодня, 21:44
          -1
          Цитата: tralflot1832
          Погоны у вас с каким отливом?Что то мне кажется ,что вы не тутошний,а тамошний!.

          Он "тутошно-тамошний" по идеологическому настрою и "свинья везде грязь найдёт" по эмоциональному настрою.
          1. Погоны
            Погоны Сегодня, 22:28
            0
            Цитата: Закиров Дамир
            Он "тутошно-тамошний" по идеологическому настрою


            Я такой, каким меня сделала политика страны. Мне всё детство, пока формировалось моё отношение к миру, по телевизору рассказывали про уважаемых западных партнёров и про сотрудничество с ними. Про блага Западной цивилизации. Вот на этом я и вырос. А теперь вы мне это ставите в вину? request А не хотите за это спросить с тех, кто Запад все эти годы на всю страну называл уважаемыми партнёрами? Нет?
      4. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 22:14
        +3
        . Уничтожить чем?

        Энерггоносителями - затопить Европу бесплатной нефтью, дизелем, сжиженным природным газом! (сарказм)
    2. Простой
      Простой Сегодня, 21:15
      +1
      Цитата: Закиров Дамир
      Как отметил Небензя, Запад в последний год проявил глубоко спрятанную прежде русофобию. В России прекрасно поняли, что стремление уничтожить российское государство лежит в основе всей западной политики.

      Почему на государственном уровне России не объявлена цель уничтожить Европу? Либо мы их, либо они нас - третьего не дано.


      Зачем уподобляться политикам, которые каждый по отдельности ноль без палочки для интересов страны да к тому же чтобы удержаться у власти способны на все?

      Если эти люди со своей глобалисткой манией величия по той или иной причине отойдут от власти, то возможен и третий вариант - конструктивного существования на одном континенте без войн.
      1. Закиров Дамир
        Закиров Дамир Сегодня, 21:29
        0
        Цитата: Простой
        Если эти люди со своей глобалисткой манией величия по той или иной причине отойдут от власти, то возможен и третий вариант - конструктивного существования на одном континенте без войн.

        Во-первых, плотность населения Центральной и Западной Европы 300-400 чел.кв.км, а в России 9 чел.кв.км. Несправедливо!

        Во-вторых, посмотрите на карту - площадь Европы и площадь России. Тоже несправедливо!

        А потому никакого третьего варианта не будет, если Вы ещё не поняли. Нет никакой русофобии как первопричины, а есть патологическая зависть к огромным территориям и ресурсам. Жили бы китайцы на этой территории, было бы китаефобия.

        А вообще вот такие комментаторы как Вы и представляют наибольшую угрозу для России. Вопрос лишь в том, говорите Вы это осознанно (отрабатываете) или по природной глупости.
        1. Погоны
          Погоны Сегодня, 21:42
          +4
          Цитата: Закиров Дамир
          Во-первых, плотность населения Центральной и Западной Европы 300-400 чел.кв.км, а в России 9 чел.кв.км. Несправедливо!

          Во-вторых, посмотрите на карту - площадь Европы и площадь России. Тоже несправедливо!


          Стесняюсь спросить - вы эти территории видели?
          Я вот по России часто поездом езжу, я видел. В том числе я видел не один раз в окно вагона полузаброшенные деревни и сёла с полусгнившими кривыми домами из дерева и с удобствами на улице. Это вот к этому европейцы должны испытывать зависть?
          1. Закиров Дамир
            Закиров Дамир Сегодня, 21:57
            0
            Цитата: Погоны
            Стесняюсь спросить - вы эти территории видели?

            Да что же такой стеснительный в каждом комментарии, в детстве не роняли?

            Цитата: Погоны
            Я вот по России часто поездом езжу, я видел. В том числе я видел не один раз в окно вагона полузаброшенные деревни и сёла с полусгнившими кривыми домами из дерева и с удобствами на улице.

            Чуть выше я написал про Вас - "свинья везде грязь найдёт". Будьте любезны, прочитайте.

            Цитата: Погоны
            Это вот к этому европейцы должны испытывать зависть?

            Для "особо продвинутых" и "особо стеснительных" - нужны территории, а не деревеньки с людьми. Ещё раз повторить?

            И ,честно говоря, ехал бы ты поездом дальше, не останавливаясь!
            1. LukaNord
              LukaNord Сегодня, 22:03
              -2
              Цитата: Закиров Дамир
              Цитата: Погоны
              Стесняюсь спросить - вы эти территории видели?

              Да что же такой стеснительный в каждом комментарии, в детстве не роняли?

              Цитата: Погоны
              Я вот по России часто поездом езжу, я видел. В том числе я видел не один раз в окно вагона полузаброшенные деревни и сёла с полусгнившими кривыми домами из дерева и с удобствами на улице.

              Чуть выше я написал про Вас - "свинья везде грязь найдёт". Будьте любезны, прочитайте.

              Цитата: Погоны
              Это вот к этому европейцы должны испытывать зависть?

              Для "особо продвинутых" и "особо стеснительных" - нужны территории, а не деревеньки с людьми. Ещё раз повторить?

              И ,честно говоря, ехал бы ты поездом дальше, не останавливаясь!

              Молодец Дамир ! Четко ответил либерасту и судя всему калу .. hi
              А то они методички получили и аванс видать ..Борзые такие ну ну
            2. Погоны
              Погоны Сегодня, 22:05
              0
              Цитата: Закиров Дамир
              Для "особо продвинутых" и "особо стеснительных" - нужны территории, а не деревеньки с людьми. Ещё раз повторить?


              Ай-ай-ай, узко вы мыслите...)))) Не задумывались, почему где-то выросли города, а где-то так и остались "деревеньки с людьми"? Может быть, потому что там ничего нет? И строить там города невыгодно и бесперспективно? Зачем такие территории кому-то захватывать? Если там нет ничего полезного? Или вы думаете, что в России каждый сантиметр земли пропитан полезными ресурсами?
              1. LukaNord
                LukaNord Сегодня, 22:22
                +1
                Цитата: Погоны
                Цитата: Закиров Дамир
                Для "особо продвинутых" и "особо стеснительных" - нужны территории, а не деревеньки с людьми. Ещё раз повторить?


                Ай-ай-ай, узко вы мыслите...)))) Не задумывались, почему где-то выросли города, а где-то так и остались "деревеньки с людьми"? Может быть, потому что там ничего нет? И строить там города невыгодно и бесперспективно? Зачем такие территории кому-то захватывать? Если там нет ничего полезного? Или вы думаете, что в России каждый сантиметр земли пропитан полезными ресурсами?

                Погон ,я такие словоблудия в 90-х наслушался ..
                Опять нытье подымаете ? хе хе
                Эх либеры теперь то уж вы нас своим балобольством не обманите
                Научены горьким опытом кровавым angry
  6. Andron78
    Andron78 Сегодня, 21:00
    -3
    Небезя лукавит! Никогда ни Россия ни СССР не верили Западу. Да, были два утырка на букве Г и Е, которые продали страну. Да, есть гаденыши ниже рангом, в рот смотревшие и смотряшие Западу. Но это не страна. Напомню, мюнхенская речь, 2007 год, лично я именно тогда понял, что все, дальше ни шагу назад.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 21:11
      -1
      и русофобию никогда не прятали - достаточно посмотреть новостные каналы и аналитику США или Европы
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 22:22
      0
      Неправда ваша, наша элитка со времен Петра Великого смотрела на запад "с придыханием" за исключением небольшого советского периода (да и то не всего). А все речи и сегодняшние заявления - это очередная попытка "хлюпика-ботаника чтоб его старшеклассники взяли в свои игры"
  7. Million
    Million Сегодня, 21:02
    +4
    Небензя сказал так.как будто прощения у Запада попросил.
    Мир уважает только силу!
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 22:25
      0
      Цитата: Million
      Небензя сказал так.как будто прощения у Запада попросил.
      Мир уважает только силу!

      Вот и сказал ,чтобы потом не обижались и не ныли ,что нас не правильно поняли и т.д.
      Мы вам западу такие счета предъявим ,что евреи просто позавидуют со своим холокостом и т.д.
      Им правда придется арабам платить ,за жертвы миллионные мирных
      За 70 лет своего существования незаконного
      Ну все мне хана ,сейчас начнется bully
  8. Горий
    Горий Сегодня, 21:03
    -2
    Ну правильно - не верь ,не бойся ,не проси..
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:07
    +3
    Да Западу глубоко без разницы, есть ли к ним доверие или нет его. Это наши чинуши, все мечтают, что все вернется на круги своя.
  10. Zoer
    Zoer Сегодня, 21:08
    0
    Данная "потеря доверия" связана лишь с осознанием и принятием элит факта, что раздевать их всех там будут по полной, окончательно и бесповоротно. Тот факт, что народ РФ платит дань западу был очевиден давно. Но для элит это были партнёры, т.к. давали им все ништяки. Но теперь всё изменилось и наши элитки заблажили о потерянном доверии.
    Смешно, право, было бы. Если бы народ не гнали на войну.
  11. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:24
    +1
    Скучно выступает.
    На такой арене, как ООН, нужен оратор. Хотя бы хороший диктор написанного. С эмоциями как в речи, так и визуальными. Нужно зрелище, а не монотонное чтение.
    Небензя может быть отличным руководителем, преданнейшим партийцем, хорошим человеком... Но на трибуне ООН нужен человек, который у всех, кто его слушает, словно в гостинной угли расшвыривает.
    Что бы после выступления постпреда РФ в ООН половина планеты об этом говорила ещё неделю.
    1. notingem
      notingem Сегодня, 21:47
      +2
      Чуркин к сожалению умер.А Небензя не тот уровень, читает скучные лекции а зал спит
  12. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 21:27
    0
    wassat Осталось только одно - выслать всех европейских дипломатов из РФ и закрыть газовый вентиль!
    Но думаю - это будет "слабо"
  13. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 22:15
    +2
    Ха. Полная утрата доверия, но лишь бы газ и нефть покупали ,да детки на яхтах там полавали....

    А чьи сынки и дочки сидят там. а соки из России?
    Вывели туда трилионы баксов, теперь бесяца ,что еще нельзя...
    Приходится теперь в Эмираты выводить....
  14. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 22:18
    +1
    Тридцать лет обворовывали Россию пряча деньги на Западе. Получили пендель и конфискацию бабла. Теперь скулят что партнёры их обманули . А кто нам 30 лет вешал лапшу про дорогих западных партнёров? И кто довёл страну до такого состояния?
  15. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 22:27
    0
    уже как почти год говорят сша и нато и ес что хотят победы над РФ а до РФ тока дошло верней до верхов !