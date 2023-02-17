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Руководитель концерна KMW заявил о готовности увеличить производство танков Leopard на фоне украинского конфликта

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Руководитель концерна KMW заявил о готовности увеличить производство танков Leopard на фоне украинского конфликта

В настоящее время нет никаких препятствий для того, чтобы увеличить производство танков Leopard 2 и гаубиц Panzerhaubitze 2000. Об этом заявил глава концерна Krauss-Maffei Wegmann, который и производит данную военную технику, Ральф Кетцель, слова которого приводит агентство DPA.


По словам топ-менеджера, никто не сообщал компании, что увеличение производства танков по каким-либо причинам невозможно. Но чтобы концерн нарастил обороты производства, необходимо прийти к четкому политическому консенсусу. По крайней мере, сугубо индустриальных препятствий для наращивания производства нет.

В то же время, Кетцель отметил, что для создания нескольких новых линий для производства танков Leopard на германских предприятиях потребуется несколько лет. Таким образом, пока концерн все же сможет подготовиться к расширению масштабов производства танков, конфликт на Украине уже закончится.

Между тем, после проверки состояния парка бронетанковой техники германские власти выяснили, что далеко не все боевые машины пригодны к эксплуатации «прямо сейчас». Да и союзники Германии по НАТО не демонстрируют особого желания отправлять на Украину значительную часть своих и так не очень больших запасов танков. Таким образом, первоначальные обещания большого количества танков столкнулись с неприятной реальностью.

Напомним, что компанией Krauss-Maffei Wegmann за все время было выпущено примерно 3600 танков Leopard 2. Сегодня такие танки стоят на вооружении сухопутных войск Германии, Испании, Португалии, Нидерландов, Дании, Польши, Турции, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Чили, Индонезии.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
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13 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 21:05
    -2
    Ну заявили и что ? Кто платить будет и есть ли смысл в этом ,когда Россия очень разозлилась и может нанести удары в любую точку мира и не обязательно яо ..
    1. Охотовед 2
      Охотовед 2 Сегодня, 21:08
      +2
      Да тут всё просто hi Кому Война - кому Мать родна!
      Прибыли нарисовались и рулят сознанием.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 21:09
      +7
      Цитата: LukaNord
      Ну заявили и что ? Кто платить будет и есть ли смысл в этом ,когда Россия очень разозлилась и может нанести удары в любую точку мира и не обязательно яо ..

      Платить будет немецкий бюджет.
      1. Простой
        Простой Сегодня, 21:23
        -2
        Цитата: Арон Заави
        Платить будет немецкий бюджет.


        Может скоро надорваться.

        ФРГ это не США где к госдолгу можно нолики пририсовывать.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 21:26
          +5
          Цитата: Простой
          Цитата: Арон Заави
          Платить будет немецкий бюджет.


          Может скоро надорваться.

          ФРГ это не США где к госдолгу можно нолики пририсовывать.

          Ну немцы то вполне себе богатые. Им же не завтра это нужно. Как пишет их пресса , речь идет о 500 танках до 2030 года.
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 21:29
            +1
            От 500 до 800 в течении до 2035 года.
            .компания ведет переговоры с рядом стран, чтобы определить конкретные конфигурации «Пантеры», «поэтому ситуация должна стать более ясной в ближайшие месяцы», добавив, что потенциальный стартовый заказчик «будет на этом континенте». Принимая во внимание многочисленные страны, использующие «Леопард 2», существует путь модернизации от «Леопарда» к «Пантере», хотя цель концерна — производство новых платформ. В Rtheinmetall считают, что емкость перспективного рынка составит от 500 до 800 машин в течение 2035 года и от 5000 до 8000 единиц после 2035 года. «Мы достаточно уверены в ближайшей перспективе, и это подкрепляется исследованиями, которые независимые агентства проводят на ежегодной основе по программам модернизации и замены в Европе», — заключил А.Курт.




            .Присутствующий в описании места члена экипажа 23-дюймовый главный экран напрямую связан с фронтальной камерой кругового обзора (360°), поэтому он известен как ‘виртуальное ветровое стекло’. На него могут поступать изображения с других датчиков, таких как прицелы командира и наводчика. Имеется функция «картинка в картинке». Его также можно использовать для планирования или мониторинга действий, вызывая уровень системы управления боем. Два 10-дюймовых экрана под основным позволяют в любое время иметь три разных вида перед каждым членом экипажа. В случае выхода из строя основного дисплея, они также могут выступать в качестве резервного. Доступны еще два горизонтальных экрана, расположенных на той же высоте, что и основной, которые воспроизводят изображения, создаваемые левой и правой 360-градусными боковыми камерами башни, обеспечивая повышенную осведомленность о ситуации, оставаясь при этом под защитой брони.

            https://invoen.ru/analitika/obt-pantera-kf51-ot-rheinmetall-rasshirennij-obzor-tshast-i/
          2. Простой
            Простой Сегодня, 21:45
            -1
            Цитата: Арон Заави
            Ну немцы то вполне себе богатые.


            Частные лица -да


            Цитата: Арон Заави

            Ну немцы то вполне себе богатые. Им же не завтра это нужно. Как пишет их пресса , речь идет о 500 танках до 2030 года.


            На это все равно нежны деньги из государсввенной казны.

            Представте себе, что действующие политики в ФРГ умудрились сделатьэнергетический сектор неконкурентным - т. е .он существует блогодаря дотациям из той же казны государства.
            Фирмы уже который год откладывают инвестиции в производство.
            "Химия" хочет сказать "гутбай Дойчланд".
            Текстильную промышленность похерили еще в восьмидесятые.
            Сталилитейная промышленность тоже "реструкторизируется".
            Автомобильная промышленность ФРГ до событий 2022 года еще была промышленностью но с перспективой отойти на второе место после китайцев в связи с электофикацией. Сейчас она имеет все шансы быть дотационной.
            Выпуск танков подразумевает дешевое сырье и энергоресурсы, иначе, чтобы эти танки кто- то купил, придется немцам доплатить. wassat

            это как история с контрактом ФРГ и Израиля на подводные лодки. lol
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 21:15
      -1
      может нанести удары в любую точку мира и не обязательно яо

      и не обязательно не ЯО
    4. paul3390
      paul3390 Сегодня, 21:21
      -1
      Никто ничего выпускать не будет, как и расширять линии, пока не получит гарантированных заказов. А матрасники не для того весь эуропейский танковый парк на ноль умножили, чтобы восполнение его - досталось немчуре. Вот шиш им - Абрамсы форева. Ну - мож ещё корейцам чего обломится..
  2. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 21:12
    +2
    Бизнес ни чего личного.... Для их политиков мы все в этой заварухе всего лишь аборигены, почему бы аборигенам не передать одеяла с оспой....времена другие передадут танки вместо оспы...
  3. А. К.
    А. К. Сегодня, 21:14
    -3
    Нужно откалибровать усмирить пыл фашистов а то раздухарились.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:29
    +1
    Может загнаную лошадь - Европу ,пристрелить ?Маленькая техногенная катастрофа! И всё приплыли.
  5. Влодек
    Влодек Сегодня, 21:57
    +1
    Осталось руководству концерна "Калашников" заявить о том, что удары будут нанесены не только по продукции на Украине, но и по производственным мощностям поставщиков. Вот тогда статус кво будет восстановлено