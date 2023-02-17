Руководитель концерна KMW заявил о готовности увеличить производство танков Leopard на фоне украинского конфликта

В настоящее время нет никаких препятствий для того, чтобы увеличить производство танков Leopard 2 и гаубиц Panzerhaubitze 2000. Об этом заявил глава концерна Krauss-Maffei Wegmann, который и производит данную военную технику, Ральф Кетцель, слова которого приводит агентство DPA.
По словам топ-менеджера, никто не сообщал компании, что увеличение производства танков по каким-либо причинам невозможно. Но чтобы концерн нарастил обороты производства, необходимо прийти к четкому политическому консенсусу. По крайней мере, сугубо индустриальных препятствий для наращивания производства нет.
В то же время, Кетцель отметил, что для создания нескольких новых линий для производства танков Leopard на германских предприятиях потребуется несколько лет. Таким образом, пока концерн все же сможет подготовиться к расширению масштабов производства танков, конфликт на Украине уже закончится.
Между тем, после проверки состояния парка бронетанковой техники германские власти выяснили, что далеко не все боевые машины пригодны к эксплуатации «прямо сейчас». Да и союзники Германии по НАТО не демонстрируют особого желания отправлять на Украину значительную часть своих и так не очень больших запасов танков. Таким образом, первоначальные обещания большого количества танков столкнулись с неприятной реальностью.
Напомним, что компанией Krauss-Maffei Wegmann за все время было выпущено примерно 3600 танков Leopard 2. Сегодня такие танки стоят на вооружении сухопутных войск Германии, Испании, Португалии, Нидерландов, Дании, Польши, Турции, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Чили, Индонезии.