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Министерство обороны США сообщило о завершении операции по поиску фрагментов сбитого китайского аэростата

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Министерство обороны США сообщило о завершении операции по поиску фрагментов сбитого китайского аэростата

В американском военном ведомстве объявили об успешном завершении поисков и сбора фрагментов сбитого ранее над акваторией Атлантического океана китайского аэростата.


В официальном заявлении Пентагона утверждается, что поисковую операцию, проводившуюся в океане неподалеку от берегов штата Южная Каролина, успешно завершили 16 февраля. При помощи приданных Северному командованию средств Военно-морских сил США, удалось успешно обнаружить и собрать то, что осталось от сбитого китайского разведывательного воздушного шара.

Также в пресс-релизе сообщается, что собранные фрагменты уничтоженного 4 февраля в небе над Атлантикой аэростата, которому перед этим удалось пересечь воздушное пространство над всей сухопутной территорией США, переданы военными в исследовательскую лабораторию ФБР.

После завершения процесса поисков задействованные корабли ВМС и береговой охраны покинули зону проведения операции. Все введенные ранее ограничения, касающиеся полетов и судоходства, сняты.

Ранее в китайском МИД объяснили появление в воздушном пространстве США своего аэростата ошибкой, вызванной значительным отклонением шара от намеченной ранее траектории из-за ветра и невозможности самоуправления летающего объекта.

Официальный Пекин пообещал продолжить поддерживать контакты с американскими властями, а также "урегулировать этот вызванный форс-мажорными обстоятельствами инцидент надлежащим образом".
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Chase Doak
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7 комментариев
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 21:24
    -1
    Министерство обороны США сообщило о завершении операции по поиску фрагментов

    заодно и бутылок насобирали, сдадут - пополнят бюджет Пентагона
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 21:44
      -1
      собранные фрагменты ... переданы военными в исследовательскую лабораторию ФБР

      Теперь ждём интригу расследования ... до окончания выборов президента США.
      С многочисленными слухами из "неназванных источников" про добытые доказательства шпионажа и явного вмешательства инопланетян.
      Потом сообщат итог: "Собранные фрагменты являются компонентами пластика, металла и электроники"
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:25
    0
    Вообще-то такой шарик, через всю Америку, это форс мажор для ПВО США.КНР можно и в дурака поиграть.Блинкин должен застрелиться от злобы.
  3. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 21:27
    -1
    Ждите новых раскрашенных в триколор и поющие голосом "Любэ" на всю америку ..Шутка ,но все может быть

    А вообще амерсы за подрыв трубы заплатят нам и ОЧЕНЬ много
    Или мы их подорвем hi
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:33
    -1
    Вот испытание Посейдона только не хватало США.Можно Сарматом по полигону Кура шандарахнуть,во всей красе, с ложными целями.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:59
    +1
    Не злорадствовать надо, а быть готовыми, что нас обязательно проверят, подобным образом.
    Собьём на подлете и с первого захода- вот тогда и посмеемся. А, пока рановато. У нас Стрижи до Калуги долетают.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:22
    0
    КНР признало аэростат своим. США аэростат сбили, собрали то, что собрали, возможно дополнительно чего добавили. Заявили, что это китайская военщина над свободным таном разведкой занималась. Передали всё, что нашли и, возможно, добавили, не забыв на весь мир сообщить, что это китайская военщина, в свои лаборатории.
    И после этого можно верить сообщениям из США о разведывательном аэростате???