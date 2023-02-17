Министерство обороны США сообщило о завершении операции по поиску фрагментов сбитого китайского аэростата

В американском военном ведомстве объявили об успешном завершении поисков и сбора фрагментов сбитого ранее над акваторией Атлантического океана китайского аэростата.В официальном заявлении Пентагона утверждается, что поисковую операцию, проводившуюся в океане неподалеку от берегов штата Южная Каролина, успешно завершили 16 февраля. При помощи приданных Северному командованию средств Военно-морских сил США, удалось успешно обнаружить и собрать то, что осталось от сбитого китайского разведывательного воздушного шара.Также в пресс-релизе сообщается, что собранные фрагменты уничтоженного 4 февраля в небе над Атлантикой аэростата, которому перед этим удалось пересечь воздушное пространство над всей сухопутной территорией США, переданы военными в исследовательскую лабораторию ФБР.После завершения процесса поисков задействованные корабли ВМС и береговой охраны покинули зону проведения операции. Все введенные ранее ограничения, касающиеся полетов и судоходства, сняты.Ранее в китайском МИД объяснили появление в воздушном пространстве США своего аэростата ошибкой, вызванной значительным отклонением шара от намеченной ранее траектории из-за ветра и невозможности самоуправления летающего объекта.Официальный Пекин пообещал продолжить поддерживать контакты с американскими властями, а также "урегулировать этот вызванный форс-мажорными обстоятельствами инцидент надлежащим образом".