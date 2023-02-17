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Зеленский заявил, что «уже снимается табу на поставки Украине дальнобойных ракет»

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Зеленский заявил, что «уже снимается табу на поставки Украине дальнобойных ракет»

В своём очередном видеообращении «к нации» глава киевского режима сделал ряд заявлений, в которых традиционно звучал пафос. Ничего не сообщая согражданам о потере ВСУ ключевого населённого пункта в окрестностях Бахмута, Парасковиевки, Зеленский много и долго снова говорил о необходимости добиться «поражения России». По словам Зеленского, «нужно сделать всё, чтобы Россия проиграла и потерпела крах уже в этом году».

Президент Украины также заявил о том, что провёл очередные встречи с западными чиновниками – в частности, с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. И ему, как сам сообщил Зеленский, «союзники пообещали продолжение всемерной поддержки – ради Украины и украинцев».

Зеленский:

Скажу вам, что уже снимается табу на поставки Украине дальнобойных ракет.

Кем именно снимается и когда будет окончательно снято, тем не менее, не сказал. Вероятно, речь идёт о дальнобойных боеприпасах GLSDB, которые ранее пообещали Украине и дальность поражения целей которыми, как заявлено, составляет до 150 км.

Нужно напомнить, что накануне к Зеленскому на поезде приезжал глава МИД Израиля Эли Коэн. Он подтвердил информацию о том, что посольство Израиля в Киеве возобновит свою работу. Эксперты расценили это заявление как косвенное «подтверждение» того, что Россия «не планирует направлять свои войска на Киев».
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14 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 21:47
    +3
    А что у нас с табу по тушке Зеленского?Снимаем?Или как?

    . Зеленский много и долго снова говорил о необходимости добиться «поражения России». По словам Зеленского, «нужно сделать всё, чтобы Россия проиграла и потерпела крах уже в этом году».


    Навязчивая идея? Похоже на психическое расстройство.Его надо в одну палату с Фарион.
    Обсессия
    Обсе́ссия (лат. obsessio — «осада», «охватывание») — синдром, представляющий собой периодически, через неопределённые промежутки времени, возникающие у человека навязчивые нежелательные непроизвольные мысли, идеи или представления. Человек может фиксироваться на таких мыслях, и при этом они вызывают негативные эмоции или дистресс, причём от таких мыслей трудно избавиться или управлять ими. Обсессии могут быть (но не обязательно) связаны с компульсиями — навязчивым поведением.


    .«Нет альтернативы украинской победе. Нет альтернативы Украине в ЕС. Нет альтернативы Украине в НАТО. Нет альтернативы нашему единству. Поэтому нет и не будет альтернативы тому, чтобы избавиться от российской агрессии окончательно, освободить землю и людей.
    Мы должны освободить Украину и Европу. Потому что, когда российское оружие нацелено на нас, оно уже нацелено на наших соседей. Может ли Европа быть опросом компромисса? Нет.
    Мы должны освободить от российской агрессии каждую европейскую институцию, и каждую сферу мировой экономики. Потому что только тогда будет шанс на нашу свободу и расширение наших границ на восток», – сказал Зеленский.

    https://www.politnavigator.net/posle-vojjny-na-donbasse-nichego-zhivogo-ne-budet-zelenskijj-po-skajjpu-klyanchil-na-konferencii-v-myunkhene.html

    К концу речи у Зеленского пошла пена из-за рта. laughing
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 21:50
      +2
      Разве так можно с "уважаемыми партнерами"?
      Порошенко после переворота признали, Зеленского признали. Даже странно, что начали с ними воевать.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 22:09
        -1
        Orange-Bigg .....Его надо в одну палату с Фарион.

        Эти свиньи подлежат убою без всякого сожаления.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 21:52
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      А что у нас с табу по тушке Зеленского?Снимаем?Или как?

      . Зеленский много и долго снова говорил о необходимости добиться «поражения России». По словам Зеленского, «нужно сделать всё, чтобы Россия проиграла и потерпела крах уже в этом году».


      Похоже на психическое расстройство.Его надо в одну палату с Фарион.

      Ну к нему соплеменник из Израиля приехал давеча под сирену ..Видать пока деньги не освоят Зеля должен жить !!! wassat
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 21:54
      +1
      А что у нас с табу по тушке Зеленского?Снимаем?

      давно пора - он на высшую меру уже несколько раз заработал
    4. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 22:06
      -1
      Это табу видимо может быть снято только передозом ,когда оно наконец случится....
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 21:48
    -4
    Скажу вам, что уже снимается табу на поставки Украине дальнобойных ракет.

    Ну это очень хорошо ..! Зеля беги когда они только попробует залп дать ..
    Вакумные по бункеру твоему мочканут ..На первый раз ,а потом бетонобойные
  3. Комментарий был удален.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 21:59
    +1
    Скажу вам, что уже снимается табу на поставки Украине дальнобойных ракет.
    Думаю, что стоит ожидать этой "гадости" от Франции
  5. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 22:03
    0
    провёл очередные встречи с западными чиновниками – в частности, с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. И ему, как сам сообщил Зеленский, «союзники пообещали продолжение всемерной поддержки – ради Украины и украинцев».

    Поддержка Нидерландами может и будет, только вот не ради Украины и украинцев и даже не ради Нидерландов, а потому что того требует США.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:03
    0
    Возникает только один вопрос,когда начнём бить по правительственному кварталу в Киеве? Или жизнь наркомана ,бывшего квнщика дороже ,жизней россиян?Он что оплатил свою не прикосновенность.Надо валить,другим будет наука.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 22:13
    +1
    Да никто и не сомневался, что всякие табу на поставки вооружений запад вводит для отвода глаз (пример леопарды), а потом поставляет всё что просит зеленфюрер. Так что и ракеты будут и самолёты. Чем дольше идёт СВО тем больше видов вооружения получит укрорейх. На благоразумие запада надеяться не стоит.
  8. михаилл
    михаилл Сегодня, 22:14
    0

    Изображение даже без текста несет достаточно информации и, к тому же, картинка уже с текстом. Но, администрация сайта считает иначе.
  9. PVV66
    PVV66 Сегодня, 22:16
    +1
    Достаем очередной красный фломастер. В ООН выражаем очередную озабоченность. А тем не менее в Белгородской области от украинских обстрелов , тяжелое ранение получила женщина. А в Киев прется вся европейская шваль и ни чего не боится. Видимо в Киеве русских больше чем в Белгороде. Извините, наболело и надоело.
  10. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 22:22
    0
    если так и дальше будет делать РФ они скора все что захотят поставят плоть до 1000км ракеты ракеты !