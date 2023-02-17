Зеленский заявил, что «уже снимается табу на поставки Украине дальнобойных ракет»

Скажу вам, что уже снимается табу на поставки Украине дальнобойных ракет.

В своём очередном видеообращении «к нации» глава киевского режима сделал ряд заявлений, в которых традиционно звучал пафос. Ничего не сообщая согражданам о потере ВСУ ключевого населённого пункта в окрестностях Бахмута, Парасковиевки, Зеленский много и долго снова говорил о необходимости добиться «поражения России». По словам Зеленского, «нужно сделать всё, чтобы Россия проиграла и потерпела крах уже в этом году».Президент Украины также заявил о том, что провёл очередные встречи с западными чиновниками – в частности, с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. И ему, как сам сообщил Зеленский, «союзники пообещали продолжение всемерной поддержки – ради Украины и украинцев».Зеленский:Кем именно снимается и когда будет окончательно снято, тем не менее, не сказал. Вероятно, речь идёт о дальнобойных боеприпасах GLSDB, которые ранее пообещали Украине и дальность поражения целей которыми, как заявлено, составляет до 150 км.Нужно напомнить, что накануне к Зеленскому на поезде приезжал глава МИД Израиля Эли Коэн. Он подтвердил информацию о том, что посольство Израиля в Киеве возобновит свою работу. Эксперты расценили это заявление как косвенное «подтверждение» того, что Россия «не планирует направлять свои войска на Киев».