18 февраля – День продовольственной и вещевой службы ВС России

Сегодня особая дата для всех, кто имел или имеет отношение к обеспечению военнослужащих продовольствием, организации их полноценного питания и снабжения необходимыми экипировкой и обмундированием. Ее называют Днем продовольственной и вещевой службы Вооруженных сил России.
Если солдат, сержант или офицер голоден либо испытывает недостаток в удобном и функциональном обмундировании, он не сможет выполнять поставленные перед ним боевые задачи с максимальной эффективностью.
Поэтому вопросам снабжения в армии и на флоте во все времена уделялось особое внимание. В российских Вооруженных силах специальный чин, ответственный за снабжение продовольствием, появился во времена правления императора Петра I. Он именовался генерал-провиантом. Первым, кто занял эту должность 18 февраля 1700 года, стал окольничий С.И. Языков. Он возглавил новый Провиантский приказ, то есть структуру. напоминавшую современное министерство, в обязанности которой входило централизованное снабжение войск продовольствием. В тот же день появился и Особый приказ, занимавшийся обеспечением армии обмундированием, снаряжением, лошадьми и прочим.
С тех пор прошло более трех столетий, а сама продовольственная и вещевая служба современных российских Вооруженных сил превратилась в сложную и разветвленную структуру. И 18 февраля стали отмечать как День продовольственной и вещевой службы ВС России. Сегодня, как и каждый год в этот день, особо отличившимся военнослужащим этой структуры станут вручать премии и награды, присваивать очередные воинские звания.
С прошлого года страна и ее Вооруженные силы живут в сложных условиях специальной военной операции. Серьезным испытанием она стала и для военных снабженцев. Как оказалось, к вооруженному конфликту такой интенсивности они были готовы не на все сто процентов.
Им на помощь пришли волонтеры, многочисленные общественные организации, администрации большинства регионов страны и простые граждане, которые не смогли остаться в стороне. Они организовали сбор и доставку в войска, действующие в зоне СВО, обмундирование, теплое белье, носки, перевязочные материалы, медикаменты, квадрокоптеры, продукты, гигиенические средства и многое другое.
Конечно, военнослужащим, находящимся на передовой, все это крайне необходимо, они благодарны за все это. Следует понимать, что потребность в таком альтернативном снабжении означает, что правительство где-то недоработало, пусть даже по объективным и уважительным причинам. Но все же не стоит забывать, что обязанность по снабжению обмундированием, экипировкой и продовольствием возложена на специально существующую для этого структуру – службу продовольственного и вещевого обеспечения ВС России.
Сегодня ее военнослужащие изо всех своих сил и с помощью волонтеров стараются сделать все возможное и невозможное, чтобы солдат был тепло и удобно одет, сытно и питательно накормлен.
А редакция «Военного обозрения» от души и с большим уважением поздравляет с профессиональным праздником всех, кто обеспечивает наших военнослужащих всем необходимым, тем самым приближая победу.