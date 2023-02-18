Военное обозрение
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18 февраля – День продовольственной и вещевой службы ВС России

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18 февраля – День продовольственной и вещевой службы ВС России

Сегодня особая дата для всех, кто имел или имеет отношение к обеспечению военнослужащих продовольствием, организации их полноценного питания и снабжения необходимыми экипировкой и обмундированием. Ее называют Днем продовольственной и вещевой службы Вооруженных сил России.


Если солдат, сержант или офицер голоден либо испытывает недостаток в удобном и функциональном обмундировании, он не сможет выполнять поставленные перед ним боевые задачи с максимальной эффективностью.


Поэтому вопросам снабжения в армии и на флоте во все времена уделялось особое внимание. В российских Вооруженных силах специальный чин, ответственный за снабжение продовольствием, появился во времена правления императора Петра I. Он именовался генерал-провиантом. Первым, кто занял эту должность 18 февраля 1700 года, стал окольничий С.И. Языков. Он возглавил новый Провиантский приказ, то есть структуру. напоминавшую современное министерство, в обязанности которой входило централизованное снабжение войск продовольствием. В тот же день появился и Особый приказ, занимавшийся обеспечением армии обмундированием, снаряжением, лошадьми и прочим.

С тех пор прошло более трех столетий, а сама продовольственная и вещевая служба современных российских Вооруженных сил превратилась в сложную и разветвленную структуру. И 18 февраля стали отмечать как День продовольственной и вещевой службы ВС России. Сегодня, как и каждый год в этот день, особо отличившимся военнослужащим этой структуры станут вручать премии и награды, присваивать очередные воинские звания.

С прошлого года страна и ее Вооруженные силы живут в сложных условиях специальной военной операции. Серьезным испытанием она стала и для военных снабженцев. Как оказалось, к вооруженному конфликту такой интенсивности они были готовы не на все сто процентов.

Им на помощь пришли волонтеры, многочисленные общественные организации, администрации большинства регионов страны и простые граждане, которые не смогли остаться в стороне. Они организовали сбор и доставку в войска, действующие в зоне СВО, обмундирование, теплое белье, носки, перевязочные материалы, медикаменты, квадрокоптеры, продукты, гигиенические средства и многое другое.

Конечно, военнослужащим, находящимся на передовой, все это крайне необходимо, они благодарны за все это. Следует понимать, что потребность в таком альтернативном снабжении означает, что правительство где-то недоработало, пусть даже по объективным и уважительным причинам. Но все же не стоит забывать, что обязанность по снабжению обмундированием, экипировкой и продовольствием возложена на специально существующую для этого структуру – службу продовольственного и вещевого обеспечения ВС России.

Сегодня ее военнослужащие изо всех своих сил и с помощью волонтеров стараются сделать все возможное и невозможное, чтобы солдат был тепло и удобно одет, сытно и питательно накормлен.

А редакция «Военного обозрения» от души и с большим уважением поздравляет с профессиональным праздником всех, кто обеспечивает наших военнослужащих всем необходимым, тем самым приближая победу.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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5 комментариев
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  1. Region-25.rus
    Region-25.rus Сегодня, 03:48
    -2
    ну, раз я пол года заведовал ротной столовой, видимо это и ко мне относится)) hi drinks
  2. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 04:20
    -2
    Воровство в армии-объективная и уважительная причина? Шедеврально.. belay
    1. Region-25.rus
      Region-25.rus Сегодня, 04:43
      0
      Воровство в армии-объективная и уважительная причина? Шедеврально.
      т..е ВСЕ и ВСЕ воруют? Во ВСЕ времена по Вашему? Т.е. если причастен к обмундированию и продовольствию то уже по умолчанию ВОР? Попробовал бы ТЫ (эксперд) недодать дембелю или дедушке пайку масла или мяса недоложить на обеде ... laughing Сразу видно школьнеГа живущего в своем "маня-мирке". Ну или не школьнеГа но им оставшегося по жизни fool
      пы-сы
      я нес службу в 91-93 гг (последние двухгодичники)
    2. Region-25.rus
      Region-25.rus Сегодня, 04:55
      0
      дополню - "заведовать столовой" в моем случае это - после подьема берешь двух дневальных (из роты и автопарка), навьючиваешь на себя и дневальных по заплечному термосу -

      и тащишься за более чем километр в дивизионную столовую через болото. Или полтора километра но по дороге. Там, зайдя со специального входа, среди десятка таких же получающих на вынос выстаиваешь очередь, потом лаешься с камбузным нарядом что бы насыпали как надо, контролируешь так же выдачу паек масла, яиц, сахара, хлеба...После получения прешь все это на себе в часть, накрываешь на 20 рыл (первая смена), режешь хлеб, разливаешь первое блюдо, по кружкам третье (чай, компот, какао) и... налетает стая голодных молодых организмов.. После поглощения первого блюда, каждому насыпаешь второе, выслушиваешь претензии всяческого рода. Потом так же для второй смены. Выделяешь в отдельные малые бачки для вахтенных вне роты. Потом, когда все поели моешь посуду....жирную. без всяких там фейри и прочего. Хозяйственное мыло и тряпка. Потом уборка помещения столовой включая палубу. Потом пара часов отдыха а... потом все по новой - т.е. обед. Потом то же самое но ужин. Потом пара часов на всякое и отбой. И так три раза в день, несколько месяцев, при любой погоде!!! И в жару и в снег с метелью и в дождь. ПОНЯЛ? Мамкин эксперД! Хотя вряд-ли...
  3. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 04:37
    0
    В учебке в Москве 1971 г. не могли подобрать мне парадку 52 размер 6 рост.Мол в части получишь.В увольнение ходил в чужой, ефрейтора из хозвзвода.Пришлось на строевом смотре заявить проверяющему претензию.Через два дня получил комплект.Ещё и на гражданке донашивал.А мой товарищ того же учебного взвода два месяца топал в своих ботинках в строю. Очень уж у него икры были накачаны.Нашли сапожника ,что ему голенища расшил. Вот такая проза жизни.