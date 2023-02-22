Как нам реагировать на террористическую опасность

«Что касается терактов, да, это такая серьезная вещь, это по сути использование террористических методов. Мы видим это по убийствам должностных лиц на освобожденных территориях. Мы видим это даже по попыткам проведения терактов на территории РФ».

«...ответ-то будет, если они не поймут в конце концов, что такие методы недопустимы».

«В конце ноября 2022 года для осуществления террористической деятельности под видом беженца он был направлен из Латвии в Россию с целью легализации и получения российского гражданства».

Спецназ для диверсий и проведения специальных операций в тылу врага

Как противостоять терроризму?