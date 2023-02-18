Мария Захарова прокомментировала призыв постпреда Китая в ООН к прекращению огня и мирным переговорам по Украине

Мария Захарова прокомментировала призыв Китая к полному и безоговорочному прекращению огня на Украине. Напомним, что с таким призывом накануне к Киеву и Москве обратился постпред КНР в Организации Объединённых Наций Чжан Цзюнь. По словам китайского постпреда, сторонам целесообразно как можно скорее сесть за стол переговоров. При этом Чжан Цзюнь добавил, что за стол переговоров с Россией также должны сесть представители США, НАТО и Евросоюза.
Китайский дипломат:
Им нужно провести обсуждение того, как эффективно выстроить эффективную и устойчивую архитектуру неделимой безопасности.
Также Чжан Цзюнь отметил, что на следующей неделе от своего имени с таким призывом к сторонам конфликта обратится председатель КНР Си Цзиньпин.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявления китайского постпреда в ООН. В заявлении для РБК она напомнила, что переговоры уже начинались – по инициативе Киева, однако потом сам же Киев эти переговоры с Россией и заблокировал.
Мария Захарова отметила, что эти переговоры Зеленским заблокированы на законодательном уровне.
Напомним, что на следующей неделе Владимир Путин запланировал своё обращение, которого, без сомнения, ждут и на Украине, и на Западе. Это обращение может разъяснить дальнейший ход специальной военной операции.