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Мария Захарова прокомментировала призыв постпреда Китая в ООН к прекращению огня и мирным переговорам по Украине

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Мария Захарова прокомментировала призыв постпреда Китая в ООН к прекращению огня и мирным переговорам по Украине

Мария Захарова прокомментировала призыв Китая к полному и безоговорочному прекращению огня на Украине. Напомним, что с таким призывом накануне к Киеву и Москве обратился постпред КНР в Организации Объединённых Наций Чжан Цзюнь. По словам китайского постпреда, сторонам целесообразно как можно скорее сесть за стол переговоров. При этом Чжан Цзюнь добавил, что за стол переговоров с Россией также должны сесть представители США, НАТО и Евросоюза.


Китайский дипломат:

Им нужно провести обсуждение того, как эффективно выстроить эффективную и устойчивую архитектуру неделимой безопасности.

Также Чжан Цзюнь отметил, что на следующей неделе от своего имени с таким призывом к сторонам конфликта обратится председатель КНР Си Цзиньпин.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявления китайского постпреда в ООН. В заявлении для РБК она напомнила, что переговоры уже начинались – по инициативе Киева, однако потом сам же Киев эти переговоры с Россией и заблокировал.

Мария Захарова отметила, что эти переговоры Зеленским заблокированы на законодательном уровне.

Напомним, что на следующей неделе Владимир Путин запланировал своё обращение, которого, без сомнения, ждут и на Украине, и на Западе. Это обращение может разъяснить дальнейший ход специальной военной операции.
Использованы фотографии:
МИД России
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13 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:50
    +4
    В официальном ответе МИДа это наверное звучало примерно так: "Мы понимаем озабоченность Китая по поводу конфликта и желание как можно быстрее прекратить кровопролитие, но хотим еще раз обратить внимание китайского представителя на действия Киева и президента Зеленского сначала по срыву переговоров, а затем запрещения их проведения законодательно. По поводу Сша, НАТО и ЕС - как можно разговаривать о мире с теми кто официально заявляет о необходимости победы над Россией на поле боя?" У меня складывается впечатление, что КНР начинает какую-то свою игру, которая преследует пока не совсем понятную цель.
    1. Б-15
      Б-15 Сегодня, 06:56
      +5
      Одна из целей - снизить давление США на промышленность Китая. Сейчас это давление прикрывается СВО.
      Но сейчас на карту для англосаксов поставлено их будущее: или спокойное существование начальником на ресурсах Азии ещё 100-150 лет или постепенный упадок.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 07:14
        +1
        как эффективно выстроить эффективную
        Добавлю: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ! what
        1. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 07:17
          +3
          призыв постпреда Китая в ООН к прекращению огня и мирным переговорам по Украине
          условие переговоров- демилитаризация 404й. кто на это пойдёт ?-никто.так что-пустое.
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 06:51
    -1
    "Это обращение может разъяснить дальнейших ход специальной военной операции"...
    Путин у нас что? Предатель? Или американский шпиён? Ща он расскажет врагам все наши военные планы на весенне-летнюю кампанию! Ага! laughing
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:12
    0
    Особенно ценна вторая часть речи представителя КНР в ООН,где он упоминает запад.Китайцы прямое давление на них оказывают,а они хотят отсидеться в стороне.
  4. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 07:19
    +7
    А стоит ли верить в переговоры с западом после санкций, коронавируса, торпедирования минских соглашений и взрыва трубопровода? Переговоры это передышка для киева, чтобы довооружится и дальше продолжать военные действия против России. СВО должно достичь своей цели раз и на всегда!!!
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 07:23
    +5
    Переговоры с США по Украине допустимы, только когда Вооружённые Силы РФ возьмут Киев и Одессу.
    В любом другом случае - это будет крупнейшее и позорнейшее поражение России, катастрофа для русского народа на века.
    1. Илия
      Илия Сегодня, 08:11
      0
      DefenderofTruth (Александр)
      Сегодня, 07:23
      НОВЫЙ
      +3
      Переговоры с США по Украине допустимы, только когда Вооружённые Силы РФ возьмут Киев и Одессу.
      В любом другом случае - это будет крупнейшее и позорнейшее поражение России, катастрофа для русского народа на века.
      Этого, "другого случая", не будет.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:16
      0
      Даже в таком случае я бы лично не хотел никаких переговоров с ними. "Жесты доброй воли" ещё в памяти всплывают....
  6. Normann
    Normann Сегодня, 07:32
    +1
    Такое ощущение что Зеленский хоть что-то решает в этом конфликте.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:35
    +1
    Вообще-то из истории: у нас удачно получаются переговоры ,когда они контролируется нами калибром 76 мм и выше.
    1. Комментарий был удален.
  8. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:15
    +1
    Пошли разговоры о переговорах. После «стратегического наступления» ВС РФ на Угледар и Бахмут , после контрнаступления всук очевидно разговоры усилятся .
    Плюс динамика увеличивающейся в бюджете дыры.
    Эмбарго на нефтепродукты....