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Россия подготовила проект резолюции в Совбезе ООН по расследованию подрыва газопроводов «Северный поток»

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Россия подготовила проект резолюции в Совбезе ООН по расследованию подрыва газопроводов «Северный поток»

Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский подтвердил информацию о том, что РФ подготовила проект резолюции Совета безопасности, в котором предусматривается создание международной комиссии по расследованию подрыва газопроводов «Северный поток». По словам Дмитрия Полянского, отсутствие реакции на теракт, осуществлённый в Балтийском море, неприемлемо, именно поэтому комиссия расследователей под эгидой ООН должна начать свою работу.


В проекте резолюции обозначена необходимость установления организаторов, исполнителей и сообщников диверсии на газопроводах. Отмечено, что в комиссию должны войти независимые юристы.

Голосование по проекту резолюции может пройти на следующей неделе в СБ ООН.

Напомним, что ранее генсек организации Антониу Гуттериш, даже не дождавшись голосования по резолюции, объявил, что ООН не будет заниматься расследованием, «так как у организации нет соответствующего мандата». Российская сторона даёт понять, что расследованием вовсе не обязательно заниматься самой ООН. Достаточно собрать группу профессионалов, работа которой ООН будет одобрена.

Само предложение, исходящее от России, ставит Запад в трудное положение. Ведь если одобрить работу комиссии, то она установит причастность США и Норвегии к подрыву газопроводов (как об этом писал американский журналист-расследователь Сеймур Херш). Если те же США проект резолюции в СБ ООН заблокируют, то это станет для многих стран мира сигналом к тому, что Вашингтон пытается скрыть свою причастность к теракту на Балтийском море.
Использованы фотографии:
Минобороны Дании
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16 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:04
    +1
    Помечтаем,вот выдет Жан - Пьер и скажет на весь мир.Газопроводы взорвали мы,мамой клянусь! И что будем делать?Бомбить норвежские и американские нефте газопромыслы.Норвежские ладно ,те могут и перетерпеть.А американцы терпеть не будут.Хотя ,как сказать.Иранскую ответку они терпели.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 07:11
      +2
      Откроем глаза всему миру, какие бяки-буки эти янки и примкнувшие к ним потомки викингов ! am А больше всё ! Неудовлетворение и возмущение.... crying
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 07:18
        -1
        Россия подготовила проект резолюции в Совбезе ООН по расследованию подрыва газопроводов «Северный поток»
        плюнуть и забыть.
        1. Лоцман
          Лоцман Сегодня, 08:01
          0
          Цитата: Дедкастарый
          Россия подготовила проект резолюции в Совбезе ООН по расследованию подрыва газопроводов «Северный поток»
          плюнуть и забыть.
          Эдак вы наших высокооплачиваемых патриетов- бюрократов без работы оставите. Где они харчеваться будут?
      2. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 07:21
        +2
        А озабоченность? Про озабоченность забыли!
        1. Гималайский
          Гималайский Сегодня, 07:26
          0
          Плач , сопли , слюни ... Ани плахие , а мы о какие ! Не хотять нас за равных считать , хотять наши поместья и угодья сами обсчитывать . Аааа
  2. Лоцман
    Лоцман Сегодня, 07:07
    +3
    Отправляйте резолюцию в Спортлото, больше толку будет. ООН безвольная тряпка в полосочку, - по заявлению Гутериша ,, нет никаких инструментов воздействия,,
  3. Комментарий был удален.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:15
    +4
    отсутствие реакции на теракт, осуществлённый в Балтийском море, неприемлемо
    Сегодня много, что неприемлемо и из резолюций Совета Европы, ПАСЕ, ОБСЕ... и даже ЮНЕСКО и касающееся непосредственно России. В такое время живем и в окружении врагов, которые этого не скрывают. А вот рассмотрение (отклонение) российской резолюции действительно ставит Сша и их союзников в неудобное для них положение.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 07:41
      +1
      Цитата: rotmistr60
      А вот рассмотрение (отклонение) российской резолюции действительно ставит Сша и их союзников в неудобное для них положение.

      в какое интересно ? да плевать им на всё. "неонивзорвали" и всё.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:37
    +1
    Подрыв Сеаерного потока: акт войны. Адекватным военным ответом было бы уничтожение интернет кабеля: США-Европа.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 07:44
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      уничтожение интернет кабеля: США-Европа.

      Уничтожение норвежских линий газопроводов ! Баш на баш ! Хотя, тогда в европах будет только амерский СПГ-а им это на руку !
    2. for
      for Сегодня, 08:19
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Адекватным военным ответом было бы уничтожение интернет кабеля: США-Европа.


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  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 07:43
    +2
    И толку от этого?
    Над Россией враги в ООН открыто потешаются.
    Дипломатия, не подкрепленная силой и победами на поле боя ничего не стоит.
  7. Ozark
    Ozark Сегодня, 07:48
    0
    Как американец, я нахожу этот мат грустным, но очень забавным. Если Россия докажет, что США сделали это, считается ли это актом войны? И что именно это сделало с нашими друзьями в Германии? Невинные люди пострадают из-за нескольких жадных политиков. Для справки, я не голосовал за этого шута.
    1. Илия
      Илия Сегодня, 08:08
      0
      Ozark (Robert)
      Сегодня, 07:48
      НОВЫЙ
      0
      Как американец, я нахожу этот мат грустным, но очень забавным. Если Россия докажет, что США сделали это, считается ли это актом войны? И что именно это сделало с нашими друзьями в Германии? Невинные люди пострадают из-за нескольких жадных политиков. Для справки, я не голосовал за этого шута.
      У вас есть друзья? ( я не имею ввиду лично Вас ). Мне всегда казалось, что у американской верхушки есть только одни друзья - доллары. Я не права?
  8. Stas157
    Stas157 Сегодня, 08:11
    0
    . Само предложение, исходящее от России, ставит Запад в трудное положение

    Прямо гордость за страну! Ответили достойно!