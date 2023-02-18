Россия подготовила проект резолюции в Совбезе ООН по расследованию подрыва газопроводов «Северный поток»

Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский подтвердил информацию о том, что РФ подготовила проект резолюции Совета безопасности, в котором предусматривается создание международной комиссии по расследованию подрыва газопроводов «Северный поток». По словам Дмитрия Полянского, отсутствие реакции на теракт, осуществлённый в Балтийском море, неприемлемо, именно поэтому комиссия расследователей под эгидой ООН должна начать свою работу.В проекте резолюции обозначена необходимость установления организаторов, исполнителей и сообщников диверсии на газопроводах. Отмечено, что в комиссию должны войти независимые юристы.Голосование по проекту резолюции может пройти на следующей неделе в СБ ООН.Напомним, что ранее генсек организации Антониу Гуттериш, даже не дождавшись голосования по резолюции, объявил, что ООН не будет заниматься расследованием, «так как у организации нет соответствующего мандата». Российская сторона даёт понять, что расследованием вовсе не обязательно заниматься самой ООН. Достаточно собрать группу профессионалов, работа которой ООН будет одобрена.Само предложение, исходящее от России, ставит Запад в трудное положение. Ведь если одобрить работу комиссии, то она установит причастность США и Норвегии к подрыву газопроводов (как об этом писал американский журналист-расследователь Сеймур Херш). Если те же США проект резолюции в СБ ООН заблокируют, то это станет для многих стран мира сигналом к тому, что Вашингтон пытается скрыть свою причастность к теракту на Балтийском море.