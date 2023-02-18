Представитель украинского командования: Хотелось бы сбивать все 100 процентов российских ракет, но это невозможно физически

Чем ближе эта дата (24 февраля), тем меньшими будут промежутки времени между ракетными ударам. Всё, что у противника под рукой, он будет по нам применять.

Просто потому, что у нас большие территории, а средств ПВО мало.

Вместо заявлений о том, что у России «закончились или вот-вот закончатся ракеты» украинская сторона решила использовать новую риторику. В Воздушном командовании ВСУ пришлось отвечать на вопрос о том, почему ранее прогнозировалось, что ракеты у России «скоро закончатся», а в последнее время российские Вооружённые силы участили удары по объектам Украины.Представитель командования ВС ВСУ Юрий Игнат не нашёл ничего более оригинального, кроме как связать участившиеся российские ракетные удары с тем, что «приближается годовщина начала войны».Игнат:Украинский пресс-офицер заявил, что «хотелось бы сбивать все 100 процентов российских ракет, но это невозможно физически».Юрий Игнат:По логика Игната, выход, например, в том, что можно сократить подконтрольные территории…Представитель украинского воздушного командования добавил, что «украинская ПВО тем не менее работает, и техника после каждого массированного удара готовится к новому».Тем временем стало известно, что в ночное время суток нанесены удары по объектам противника в харьковском Волчанске, а также на западе ДНР – в той части, которая оккупирована украинскими войсками.