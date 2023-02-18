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Представитель украинского командования: Хотелось бы сбивать все 100 процентов российских ракет, но это невозможно физически

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Представитель украинского командования: Хотелось бы сбивать все 100 процентов российских ракет, но это невозможно физически

Вместо заявлений о том, что у России «закончились или вот-вот закончатся ракеты» украинская сторона решила использовать новую риторику. В Воздушном командовании ВСУ пришлось отвечать на вопрос о том, почему ранее прогнозировалось, что ракеты у России «скоро закончатся», а в последнее время российские Вооружённые силы участили удары по объектам Украины.


Представитель командования ВС ВСУ Юрий Игнат не нашёл ничего более оригинального, кроме как связать участившиеся российские ракетные удары с тем, что «приближается годовщина начала войны».

Игнат:

Чем ближе эта дата (24 февраля), тем меньшими будут промежутки времени между ракетными ударам. Всё, что у противника под рукой, он будет по нам применять.

Украинский пресс-офицер заявил, что «хотелось бы сбивать все 100 процентов российских ракет, но это невозможно физически».

Юрий Игнат:

Просто потому, что у нас большие территории, а средств ПВО мало.

По логика Игната, выход, например, в том, что можно сократить подконтрольные территории…

Представитель украинского воздушного командования добавил, что «украинская ПВО тем не менее работает, и техника после каждого массированного удара готовится к новому».

Тем временем стало известно, что в ночное время суток нанесены удары по объектам противника в харьковском Волчанске, а также на западе ДНР – в той части, которая оккупирована украинскими войсками.
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11 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:25
    +3
    Всё, что у противника под рукой, он будет по нам применять.
    И тут оказывается, что под рукой то, что должно было закончиться еще в прошлом году. А по поводу неэффективной работы украинской ПВО попытался коряво выкрутиться
    Просто потому, что у нас большие территории, а средств ПВО мало.
    А куда же они делись? Неужели приняли часть ударов на свою "грудь"? А территория у вас действительно на сегодняшний день не по статусу большая.
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 07:25
    +2
    Хотелось бы сбивать все 100 процентов российских ракет,
    А вы возьмите повышенные обязательства: Сбивать 120 % laughing
    1. lwxx
      lwxx Сегодня, 07:30
      +1
      Цитата: Uncle Lee
      Хотелось бы сбивать все 100 процентов российских ракет,
      А вы возьмите повышенные обязательства: Сбивать 120 % laughing
      Так Люся Арестович уже сбивал 18 из 16 laughing
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:30
    +1
    Это как и на чем считать,надо выдать им бухгалтерские счёты.Или пусть фильмографию Гайдая пересмотрят,там персонажи классно считают.
  4. Tochilka
    Tochilka Сегодня, 07:34
    +1
    Когда закончатся зенитные ракеты у их ПВО? Еще в ноябре тут вещали, что их дефицит. Однако уже февраль к концу подходит, а там даже что-то получается сбивать. Даже с учетом перерасхода "залежалых" и "с истекшим сроком хранения" ракет на отражение налетов.
    Вывод напрашивается, что лапши читателям ВО вешают очень много. Так думаю!©
    1. Muromczev-2015
      Muromczev-2015 Сегодня, 08:05
      +1
      Не знаю, кто вам вешает лапшу про украинскую ПВО, но весь мир давным-давно знает, что системами ПВО (и не только) Украину снабжает "объединённый Запад" под руководством США. А вы не знали? Правда, не знали?:)...
  5. Normann
    Normann Сегодня, 07:35
    +3
    Что за глупость, где они таких берут? Не бывает систем защиты со ста процентной гарантией поражения.
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 07:37
    +3
    Ракетные удары РФ по Украине показали довольно низкую эффективность - энергосистема Украины так и не разрушена, железные дороги Украины работают как часы, перевозя сотни тысяч тонн военной техники, топлива и личного состава на фронт, свет, тепло, связь на Украине как были до войны, так и есть сейчас.

    ПВО Украины успешно восстановлено после первых ударов в марте прошлого года.

    Так что все причины для оптимизма у него есть.
    1. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:51
      0
      Для высокой эффективности их надо оснастить СБЧ, к этому и идёт: и главное по просьбам самих украинцев.
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 07:54
        +2
        Не будет этого никогда - мы боимся даже нанести хоть один удар по Зеленскому и Залужному, бережем всю нацистскую хунту Украины как зеницу ока для мирных переговоров с дорогими нацистскими партнёрами без предварительных условий.
    2. next322
      next322 Сегодня, 08:07
      +3
      ПВО украинцы успешно работает. заявления лампасных конашенковых ничего не имеет общего с реальностью