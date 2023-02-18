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На базе армии США в Германии завершили обучение на БМП Bradley более 600 военнослужащих ВСУ

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На базе армии США в Германии завершили обучение на БМП Bradley более 600 военнослужащих ВСУ

В Германии закончила курс подготовки первая группа украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны США.


Обучение 635 военнослужащих ВСУ (вооруженных сил Украины) проходило на полигоне Графенвер, где проводят учения и дислоцирующиеся в Германии американские сухопутные войска. Украинских военных учили управлять БМП Bradley. Кроме того, они прошли курсы общевойсковой и тактической подготовки.

Сейчас американские военные инструкторы уже приступили к подготовке следующей группы военнослужащих ВСУ. В ней насчитывается 710 человек, их будут обучать эксплуатации БМП Bradley и САУ M109 Paladin.

На следующей неделе обучение на полигоне Графенвер начнет третья группа украинских военнослужащих. Ее численность – 890 человек, а учить этих солдат будут эксплуатации колесных бронированных машин Stryker.

Таким образом, США в сотрудничестве с Германией плотно взялись за подготовку украинских экипажей для военной техники западного производства – самоходных артиллерийских установок, боевых машин пехоты, бронеавтомобилей.

Правда, во-первых, курсы являются слишком ускоренными, чтобы украинские военные могли подготовиться действительно хорошо, а во-вторых, потери украинских формирований в Донбассе столь велики, что даже несколько тысяч подготовленных военнослужащих никоим образом не изменят ситуацию в масштабе всего фронта в целом.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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4 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:14
    0
    Резво ожеребились.
    Теперь начнется, кукушка хвалит петуха.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:18
      0
      Ещё 635 "невинных душ" обрегли на огонь в аду )))
  2. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Сегодня, 08:16
    0
    Во всём виновато МО))) Иначе быть не может
  3. Ольгея
    Ольгея Сегодня, 08:21
    0
    на полигоне Графенвер, где проводят учения и дислоцирующиеся в Германии американские сухопутные войска

    Германия нуждается в освобождении от американской оккупации