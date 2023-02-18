В Снигиревке Херсонской области, которая сейчас контролируется украинскими формированиями, киевский режим осуществляет очередную провокацию. Об этом заявил РИА Новости руководитель российской администрации Снигиревского района Херсонской области Российской Федерации Юрий Барбашов.
Российская армия контролировала Снигиревку первые восемь месяцев специальной военной операции, вплоть до отхода с ряда территорий Херсонской области. На протяжении всего этого времени населенный пункт подвергался непрекращающимся обстрелам со стороны украинских формирований. Во время обстрелов гибли мирные жители.
Украинская армия намеренно и целенаправленно убивала жителей Снигиревки и теперь жертв этих обстрелов пытается выдать за жертв российской армии
- цитирует РИА Новости слова Барбашова.
Теперь украинские СМИ пытаются представить ситуацию таким образом, будто бы российские военные расправлялись над мирными жителями. В украинской прессе появилось интервью прокурора Николаевской области, который рассказал об эксгумации 27 тел. Эти люди, по его утверждению, погибли во время пребывания в городе российских вооруженных сил. На самом деле, по времени это может быть и так, да только причиной смерти мирных граждан стали обстрелы Снигиревки украинской артиллерией.
Что касается судьбы жителей, сотрудничавших с украинским режимом и выявленных российскими правоохранительными органами, то их никто не трогал, обычно допрашивали и отпускали домой. В практике российской армии нет примеров внесудебных жестоких расправ над мирными жителями и даже военнопленными, этим как раз грешит киевский режим.