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Киевский режим подготовил провокацию с убитыми мирными жителями в Снигиревке

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Киевский режим подготовил провокацию с убитыми мирными жителями в Снигиревке

В Снигиревке Херсонской области, которая сейчас контролируется украинскими формированиями, киевский режим осуществляет очередную провокацию. Об этом заявил РИА Новости руководитель российской администрации Снигиревского района Херсонской области Российской Федерации Юрий Барбашов.


Российская армия контролировала Снигиревку первые восемь месяцев специальной военной операции, вплоть до отхода с ряда территорий Херсонской области. На протяжении всего этого времени населенный пункт подвергался непрекращающимся обстрелам со стороны украинских формирований. Во время обстрелов гибли мирные жители.

Украинская армия намеренно и целенаправленно убивала жителей Снигиревки и теперь жертв этих обстрелов пытается выдать за жертв российской армии

- цитирует РИА Новости слова Барбашова.

Теперь украинские СМИ пытаются представить ситуацию таким образом, будто бы российские военные расправлялись над мирными жителями. В украинской прессе появилось интервью прокурора Николаевской области, который рассказал об эксгумации 27 тел. Эти люди, по его утверждению, погибли во время пребывания в городе российских вооруженных сил. На самом деле, по времени это может быть и так, да только причиной смерти мирных граждан стали обстрелы Снигиревки украинской артиллерией.

Что касается судьбы жителей, сотрудничавших с украинским режимом и выявленных российскими правоохранительными органами, то их никто не трогал, обычно допрашивали и отпускали домой. В практике российской армии нет примеров внесудебных жестоких расправ над мирными жителями и даже военнопленными, этим как раз грешит киевский режим.
Использованы фотографии:
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15 комментариев
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  1. Ольгея
    Ольгея Сегодня, 08:43
    0
    В украинской прессе появилось интервью прокурора Николаевской области, который рассказал об эксгумации 27 тел. Эти люди, по его утверждению, погибли во время пребывания в городе российских вооруженных сил

    Террористы мимикрируют под добрых "зелёных человечков" - занялись вопросами гуманности ? Или, просто, у них скотч жовто-блакитный закончился?
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 08:59
      0
      Так для режима это не люди, а ресурс и способ за счет из жизней еще заработать.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:46
    +1
    Не первая и не последняя провокация украинских нацистов. Зеленский до сих пор возит в Бучу на "экскурсию" западную шушеру и рассказывает им о "зверствах" российской армии. А те, стараясь сделать лицо скорбным, кивают головой, а по приезду домой рассказывают какие "кошмарные" сцены они увидели. Зажравшиеся уб.людки паразитирующие на чужой крови ради достижения своих корыстных целей.
    1. стар
      стар Сегодня, 08:55
      +1
      Не первая и не последняя провокация украинских нацистов. Зеленский до сих пор возит в Бучу на "экскурсию" западную шушеру и рассказывает им о "зверствах" российской армии. А те, стараясь сделать лицо скорбным, кивают головой, а по приезду домой рассказывают какие "кошмарные" сцены они увидели.

      Для того, чтобы рассказывать о кошмарных сценах им вообще не надо никуда ездить - материал для общения с прессой им передают до поездки
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:55
      -1
      К сожалению это все,что мы можем сказать.Информационное поле для нас на Западе закрыто.Мы можем только уничтожить этот режим,но эта тема похоже наверху в опцию не входит.
      1. жарофф
        жарофф Сегодня, 09:44
        +1
        Публиковать надо. Тот же Китай всегда может показать сюжет российского ТВ или другого ресурса. А ТВ Китая смотрят во многих странах Юго-Восточной Азии. Так что мир увидит
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 08:46
    +1
    БУЧА 2.0?
    Даже не смешно...
    Текккс моегл
    Текст моегокомментария не информативный и не смешной
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:47
    0
    Провокации надо пресекать уничтожением тех, кто отдаёт подобные приказы.
  5. обыватель
    обыватель Сегодня, 08:49
    +2
    Надо было имя каждого убитого артобстрелом мирного жителя сразу публиковать на международных инфо площадках. Тогда сейчас украинцы не могли бы на этом спекулировать.
    1. стар
      стар Сегодня, 08:52
      +2
      Надо было имя каждого убитого артобстрелом мирного жителя сразу публиковать на международных инфо площадках

      Международные инфо площадки это публиковать не будут
      1. aleks neym_2
        aleks neym_2 Сегодня, 09:14
        0
        Публиковать не будут, но и ссылаться потом не будет возможности...
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:38
      0
      Цитата: обыватель
      Надо было имя каждого убитого артобстрелом мирного жителя сразу публиковать на международных инфо площадках. Тогда сейчас украинцы не могли бы на этом спекулировать.

      Как ни крути, но информация по погибшим фиксировалась в местном Морге, а стало быть, если архив был вывезен, у нашей стороны есть информация по всем погибшим с датами и причиной смерти. Наверное наши всё таки учли печальный опыт Бучи, а если нет, то опять получим те же грабли.
      Бидону и его гоп.компании сейчас срочно нужна какая нибудь шумиха, раздув которую можно будет отвлечь общественность от взрывов СП и техногенной катастрофы в Огайо, так что провокации будут не только в Снегирёвке.
  6. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 09:00
    +3
    А вы как хотели?Вышли в поле и давай на мечах биться?Чем больше мы сами позволяем режиму Киева,тем больше будет провокаций.Что то про АЭС затихло.Кураторы опытные и кровожадные,так что не остановятся ни перед какими жертвами.И к этому нужно быть готовыми.Примеров много и приминение ОВ против наших военных и удары по АЭС,а обстрелы Донецка и приграничных населенных пунктов уже "норма".Что удивляет год войны и не одного показательного суда над бандерлогами,"тихие"обмены пленными и скупая информация о 200 командирах ВСУ и все. А вспомните сколько шуму подняли с Савченко,почему нет повторений.
  7. Tusv
    Tusv Сегодня, 09:03
    0
    Хорошая провокация, это если сами снесете Банковскую с кучей убиенных "евро депутатов". Слухай сюды СБУ. Сам поверю, что это Мы снесли
  8. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 10:39
    0
    Людей выкапывать... Бога потеряли совсем. А ведь такая страна была. Даже после Пасхи выходной был, настолько широко отмечали "Великоденье".
    Помоги Господи нашему Православному воинству.