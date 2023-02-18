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Американский журналист-расследователь: Швеция и Дания знали о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток», но молчали

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Американский журналист-расследователь: Швеция и Дания знали о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток», но молчали

Известный американский журналист Сеймур Херш, который недавно опубликовал статью, где говорится, что за диверсией на газопроводах в Балтийском море стоят Соединенные Штаты, может продолжить свои разоблачения.


По словам журналиста, вполне вероятно, что вскоре он опубликует новые материалы, относящиеся к инциденту на «Северных потоках». Правда, о чем именно идёт речь, Херш уточнять не стал.

При этом журналист дал понять, что считает как минимум соучастниками терактов на газопроводах три соседние страны – Норвегию, Швецию и Данию. Власти этих стран прекрасно знали о подготовки к диверсии и промолчали, считает Херш.

Затронул Херш и ситуацию вокруг Украины. Журналист отметил, что Вашингтон питает самоубийственные надежды на победу Киева в конфликте.

85-летний Сеймур Херш является очень опытным и профессиональным журналистом, лауреатом престижной Пулитцеровской премии. Он не раз публиковал материалы, компрометирующие американские власти и спецслужбы. Именно он сделал достоянием общественности издевательства американских военных в иракской тюрьме Абу-Грейб.

Согласно ранее опубликованным журналистом материалам, приказ взорвать «Северные потоки» отдал президент США Джо Байден, который тем самым решил повлиять на Германию.
Автор:
Использованы фотографии:
yamal-media.ru
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18 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:06
    +3
    Как бы Херша не заставили выпить Херши и сигануть с небоскрёба,два раза. И в полёте застрелится три раза.А в кармане на русском у него найдут записку :Извините,небо синее ,вода мокрая ,жизнь - говно!
    1. Sniper
      Sniper Сегодня, 09:11
      0
      Думаю они знают ппро принцип бумеранга!
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:12
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Извините,небо синее ,вода мокрая ,жизнь - говно!

      Побоятся с ним расправиться, больно много он наговорил нелицеприятного про США и особенно про, Байдена. Могут только обьявить сумасшедшим, или агентом Кремля.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:17
      +2
      Вот 22 февраля и посмотрим как эта кодла будет голосовать в ООН, по сути все кто против расследования, заметьте не обвинения, а независимого расследования формально и признаются в теракте, другое дело, что политический импотент Гутерриш со своим собранием лизоблюдов ничего не сможет сделать. Да США могут прижать доказательствами, но ведь они не первый раз занимаются терроризмом и им ничего за это не будет (((((( Хотя посмотреть на это заседание стоит.
    4. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 09:25
      0
      У меня иной вопрос - вот для чего все эти статьи, заявления о том,что США стоят за взрывами газопровода ? Вот можно подумать, что кто то этого до этих статей не понимал что ли? Или данных разведок не было, а вот статья в СМИ все изменила?
      Главное то в другом - ну вот мы знаем, все знают,статьи уважаемого журналиста есть, а дальше то что??? Вот это предел возможностей по ответной реакции? Никаких кабелей по дну океана от США к европ.континенту не тянется, в мексиканском заливе вышек не стоит и тп?
      - вот об этом надо думать, говорить, а главное - делать. Иначе США станут все наглее действовать, а глядя на них и мелкие шавки типа Польши к действиям присоединятся и устанет подобные статьи читать...
      Просто представляю реакцию СССР на аналогичный подрыв...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:07
        0
        У СССР были морские нефтегазопроводы?Только на Каспии.Что сделало СССР ,когда чанкайшисты захватили наш танкер у берегов Тайваня.Что сделало СССР ,когда наши рыболовные суда расстреливали те-же аргентинцы и не только по фальштрубам!Единственное,мы воевали с американцами на чужих территориях с переменным успехом.
    5. стар
      стар Сегодня, 11:21
      0
      Как бы Херша не заставили выпить Херши и сигануть с небоскрёба,два раза.

      Если только он не засланный казачок, нанятый для развала Евросоюза: как торговый партнер ЕС не представляет интереса для США, наоборот, с мощной экономикой и сильной валютой, Евросоюз представляет угрозу американским корпорациям, составляет им конкуренцию и лишает монополии. С законом о поддержке американского производителя Евросоюз уже туда подтолкнули, но он пока упирается..
  2. Пензяк
    Пензяк Сегодня, 09:08
    +3
    Известному американскому журналисту надо быстро бежать в Китай, Белоруссию или в любую страну где его не достанут спецслужбы запада. Найдут повод чтобы усадить на электрический стул или тихо удавят.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 09:22
      0
      Цитата: Пензяк
      Известному американскому журналисту надо быстро бежать в Китай, Белоруссию или в любую страну где его не достанут спецслужбы запада. Найдут повод чтобы усадить на электрический стул или тихо удавят.

      Да нет ,это просто антибайденовскую компанию развернули тот же Трамп оплатил все ! Байден вляпался конкретно с этим подрывом и ВВП только руки потирает улыбаясь ехидно Ведь это иски на огромные суммы и вообще политический провал ..
      1. Deon59
        Deon59 Сегодня, 09:33
        0
        Путин и иски ,ну не смешите мои тапки. Про все уже забыли и простили .США захотели ,взорвали,захотят и еще взорвут . МИД как всегда проявит озабоченность . И все ...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:09
    +1
    считает как минимум соучастниками терактов на газопроводах три соседние страны – Норвегию, Швецию и Данию.
    Да их американцы всех круговой порукой повязали, чтобы при проведении своих расследований ни чего лишнего с горяча не ляпнули. Поэтому ждать какого-то объективного расследования не приходится. В лучшем случае сделают вывод, что к диверсии причастна некая "третья сторона" без намека кто это может быть.
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 09:15
      0
      Цитата: rotmistr60
      Поэтому ждать какого-то объективного расследования не приходится.

      Не сомневаюсь , что в конечном итоге к взрыву на газопроводе причастен весь ЕС , кроме Германии . Естественно , никакого расследования они не допустят .
  4. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 09:19
    +1
    Известный американский журналист Сеймур Херш,

    Есть еще нормальные англосаксы ..А то госдеп хотел все это умолчать и замять .
    А ведь это государственный терроризм и экономическая война ..
    Россия например тоже может кое что перерезать ..Есть такие кабели между США и Европой ..Очень интересные такие ))
    Или например спутники над украиной зависающие кучей ,а у нас есть С-500 которая имеет возможность их сбить ,ну и на орбите имеются спутники -убийцы еще со времен СССР .
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 09:28
      0
      Да да да....а то до статьи в СМИ этого то никто не знал и не подозревал. Гляди ка, прямо таки глаза он всем открыл!!! Да все и без него все это знали. Тем более, страны имеющие профессиональную разведку. И уж точно для ответной реакции таким странам статьи в СМИ не нужны.
      А если вы считаете, что вот сейчас то, спустя уже столько месяцев, все изменится - то это даже не наивно уже, а куда прискорбнее.
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 11:16
        0
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Да да да....а то до статьи в СМИ этого то никто не знал и не подозревал. Гляди ка, прямо таки глаза он всем открыл!!! Да все и без него все это знали. Тем более, страны имеющие профессиональную разведку. И уж точно для ответной реакции таким странам статьи в СМИ не нужны.
        А если вы считаете, что вот сейчас то, спустя уже столько месяцев, все изменится - то это даже не наивно уже, а куда прискорбнее.

        Ну-у скажем так "не знали", а скорее обоснованно "догадывались". Сейчас ситуация меняется и, что характерно, журналист не вывалил всю информацию оптом, а выдаёт дозировано, с каждым разом озвучивая всё более убедительные факты и при этом тонко намекает на то, что скоро он выложит пред очи общественности дополнительные факты и аргументы. По большому счёту, это публичный шантаж Бидона и он направлен на то, что бы побудить старого маразматика и его администрацию к каким то "встречным шагам и уступкам". Вопрос к каким? и, будет ли явлен главный козырь? Ставки растут, а тронуть журналиста в этой ситуации и заставить его "замолчать" выйдет себе дороже т.к. всем сразу будет ясно кто за этим стоит и останется только оформить явку с повинной.
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:27
    0
    Дания и Швеция это самые озабоченные экологической повесткой (ещё и гендерной) страны. Зная, что трубопроводы заполнены газом, эти подстилки, лидирующие по количеству ветрогенераторов, молчали. А из разрушенных газопроводов вырвалось в атмосферу 400000 кубических метров газа. Вот так.
  6. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 09:30
    +1
    Тут ООН отказалось принимать российские документы относительно взрывов на "северных потоках". Вспоминаю советского писателя-фантаста Казанцева, назвавшего в одном из своих произведений, ООН - трибуной мира. Какая-же это трибуна мира сейчас? Это скорее - "глас вопиющего в пустыне" - нежели трибуна мира.
    Вот нисколечко не удивлюсь если:
    - ООН постигнет судьба "Лиги наций". Те тоже, долго выёживались имитируя деятельность (хотя в большей степени это была кормушка для чиновничьего аппарата эту лигу населявшего);
    - В мире начнутся тектонические сдвиги во всём и вся ввиду того что гигемон проворовался, безнадёжно закопался в долгах, а существование текущей системы держится лишь на том что должник, так много всем должен что этих "всех" жаба давит спрыгивать из этого поезда первым.

    Но как говорится, сколько верёвочки не виться. Я ещё надеюсь посмотреть как гигемона постигнет участь СССР, а на площади в Вашингтоне поставят памятник Ленину :)
  7. blackcat
    blackcat Сегодня, 09:42
    0
    Ну и о каких расследованиях Швецией и Данией может идти речь ??? Следы они заметали и подчищали за американскими друзьями , вот и всё расследование am