Известный американский журналист Сеймур Херш, который недавно опубликовал статью, где говорится, что за диверсией на газопроводах в Балтийском море стоят Соединенные Штаты, может продолжить свои разоблачения.По словам журналиста, вполне вероятно, что вскоре он опубликует новые материалы, относящиеся к инциденту на «Северных потоках». Правда, о чем именно идёт речь, Херш уточнять не стал.При этом журналист дал понять, что считает как минимум соучастниками терактов на газопроводах три соседние страны – Норвегию, Швецию и Данию. Власти этих стран прекрасно знали о подготовки к диверсии и промолчали, считает Херш.Затронул Херш и ситуацию вокруг Украины. Журналист отметил, что Вашингтон питает самоубийственные надежды на победу Киева в конфликте.85-летний Сеймур Херш является очень опытным и профессиональным журналистом, лауреатом престижной Пулитцеровской премии. Он не раз публиковал материалы, компрометирующие американские власти и спецслужбы. Именно он сделал достоянием общественности издевательства американских военных в иракской тюрьме Абу-Грейб.Согласно ранее опубликованным журналистом материалам, приказ взорвать «Северные потоки» отдал президент США Джо Байден, который тем самым решил повлиять на Германию.