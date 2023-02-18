Военное обозрение
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Президенты России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество и признали важность советского фундамента для современной промышленности

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Президенты России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество и признали важность советского фундамента для современной промышленности

В Москве вчера прошла встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Главы двух стран, входящих в Союзное государство, обсудили ключевые вопросы военного, экономического и технического сотрудничества.


В непростой военно-политической и экономической ситуации сотрудничество между РФ и РБ приобретает очень большое значение, причем и для Минска, и для Москвы. Как отметил российский президент, обсуждались вопросы и военного сотрудничества, и безопасности, но основное внимание все же уделялось экономическому взаимодействию двух государств.

Владимир Путин подчеркнул, что товарооборот между РФ и РБ растет. Сейчас его объем достиг рекордного показателя в более чем 43 млрд долларов. Если считать вместе с оборотом услуг, дополнил российского президента Александр Лукашенко, то речь пойдет о 50 млрд долларов.

Отдельно было уделено внимание проблемам промышленной кооперации. Белоруссии, и на это справедливо обратил внимание российский президент, удалось сохранить значительную часть советского промышленного наследия. Более того, советские технологии и методы получили в современной Белоруссии дальнейшее развитие.

Кстати, признание важности советского фундамента в развитии современной промышленности РФ и РБ – большой плюс: это означает, что правящие элиты государств уже не игнорируют колоссальную значимость сформированной в СССР научно-технической и производственной базы.

Сейчас Россия и Белоруссия могут тесно сотрудничать в сфере промышленности, объединяя белорусские возможности и базу с потребностями российского рынка и усилиями российских предприятий, инженеров и ученых. Президент Белоруссии отметил, что страна предпринимает шаги по импортозамещению, в том числе и в таких сложных отраслях как микроэлектроника.

Белорусы делают для МС21 SuKhoi Superjet до тысячи комплектующих. У нас три завода – два военных и один гражданский, которые раньше были ремонтными, а сегодня производят комплектующие

- напомнил Лукашенко.

Белорусский президент также заявил о готовности производить в Белоруссии самолеты штурмовой авиации, которые сегодня активно применяются в специальной военной операции в Донбассе. Лукашенко также отметил, что белорусская сторона на 100% выполнила все договоренности в сфере обороны и безопасности, которые обсуждались на встрече двух президентов три месяца назад.

Одно из главных свидетельств тесного сотрудничества стран в сфере обороны и безопасности – проведение военных учений совместной группировки войск на территории Белоруссии. В январе 2023 года в Белоруссии, к примеру, проходили совместные летно-тактические учения ВВС Белоруссии и ВКС России. Сейчас в Белоруссии находится большая группировка российских войск, которая участвует в совместных учениях и в целом в обеспечении безопасностей западных рубежей Союзного государства.

В условиях спецоперации Белоруссия остается одним из ближайших и самых надежных союзников России. Это надо ценить, и развивать и далее сотрудничество между двумя странами Союзного государства.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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20 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:04
    +9
    В Белоруссии сохранили большую часть советского наследия-приборостроение,электроника,машиностроение.Это все нажо использовать
    1. Sniper
      Sniper Сегодня, 09:09
      +6
      А каком Советском наследии они говорят?? Мы же (Советские) кроме галош, ничего не выпускали и неумели!! Тогда не было как сейчас "высокоэфективных менеджеров"
      Мы были неучами.. выросшими в МАДИ,Бауманки, и т.д.воспитанные при Советском образовании,обученные в ПТУ профессиональным навыкам.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 09:20
        -2
        Президенты России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество и признали важность советского фундамента для современной промышленности
        о как...и "калоши" пригодились оказывается.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 09:37
          +3
          Цитата: Дедкастарый
          признали важность советского фундамента для современной промышленности

          Наконец!после 30 лет либерастической клеветы на СССР, мы и ,
          что самое главное, ---- более молодые поколения узнали об этом.
          1. LukaNord
            LukaNord Сегодня, 10:13
            +2
            Цитата: Reptiloid
            Цитата: Дедкастарый
            признали важность советского фундамента для современной промышленности

            Наконец!после 30 лет либерастической клеветы на СССР, мы и ,
            что самое главное, ---- более молодые поколения узнали об этом.

            Для этого ,пришлось СВО начать ! Теперь маски сброшены и нам плевать на вопли запада и местных либерастов воющих о Сталинских репресиях и т.д. Сталин был слишком добрый ,как теперь оказалось !
          2. S.K.Vichyakow
            S.K.Vichyakow Сегодня, 10:42
            0
            Цитата: Reptiloid
            Наконец!после 30 лет либерастической клеветы на СССР, мы и ,
            что самое главное, ---- более молодые поколения узнали об этом.

            Наконец-то правильно сказали, что мы обеспечиваем безопасность западных рубежей.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:23
      +7
      Лукашенко реально сохранил в республике кусочек СССР, ту страну которую мы потеряли и ностальгируем(((( Образование, промышленность, медицина, сельскохозяйственное производство, машиностроение вот что он сохранил и развивает. Нувориши и барыги сидят по тюрьмам, вся прозападная шелупонь выкинута из страны, СМИ подлинно народные и не пацанов с пейсами, в новостях не про убийства, а про достижения народного хозяйства, безработицы нет, гастеров нет.
      1. Житель Урала
        Житель Урала Сегодня, 11:00
        +1
        Цитата: Silver99
        Лукашенко реально сохранил в республике кусочек СССР, ту страну которую мы потеряли и ностальгируем(((( Образование, промышленность, медицина, сельскохозяйственное производство, машиностроение вот что он сохранил и развивает. Нувориши и барыги сидят по тюрьмам, вся прозападная шелупонь выкинута из страны, СМИ подлинно народные и не пацанов с пейсами, в новостях не про убийства, а про достижения народного хозяйства, безработицы нет, гастеров нет.

        Да уж, этнические банды там не фигурирую, сложно представить каких-нибудь "выходцев" толпой нападающих на прохожего, или целые районы и школы, где местное население вынуждено было сбежать.
  2. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:08
    +2
    производить в Белоруссии самолеты штурмовой авиации, С этого места поподробнее....На каком заводе в Белоруссии есть соответствующие мощности? Или надо построить с нуля такой завод?
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 09:13
      +3
      А Лукашенко частично пояснил
      У нас три завода – два военных и один гражданский, которые раньше были ремонтными, а сегодня производят комплектующие
      Очевидно предполагается часть комплектующих поставлять из России, а в Белоруссии будут проводить сборку.
      1. lisiy prapor
        lisiy prapor Сегодня, 09:34
        -1
        Цитата: rotmistr60
        Очевидно предполагается часть комплектующих поставлять из России, а в Белоруссии будут проводить сборку.

        Ага. А в Россию, в свою очередь, комплектующие будут попадать через "параллельный импорт", раз уж с "импортозамещением" не срослось
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:18
      0
      Лучше бы завод по производству полупроводников и микроэлектроники построили. У них быстрее выйдет. А то у нас пока дождёшься, ишак вперёд сдохнет
    3. AMG
      AMG Сегодня, 09:40
      +2
      В Белоруссии три авиаремонтных завода: Минский, Оршанский и 558 (Барановичи). Последний- основное направление деятельности предприятия – ремонт и модернизация самолетов Су-22, Су-25, Су-27 (Су-30), МиГ-29, Ан-2, вертолетов Ми-8 (Ми-17) и Ми-24 (Ми-35) и многое другое.
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:17
    +2
    Через 30 лет после развала СССР Беловежским сговором лидеров России, Белоруссии и Украины обсуждают важность недобитого фундамента советской промышленности, потому что ничего собственного за эти 30 лет создать не смогли.
    Браво!
  4. jamonchik
    jamonchik Сегодня, 09:20
    0
    Для начала полонезы пусть «дадут» wassat Вообще давно в военной сфере надо кооперироваться с Беларусью
  5. lisiy prapor
    lisiy prapor Сегодня, 09:21
    -2
    Президенты России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество и признали важность советского фундамента для современной промышленности
    Но боржоми пить было уже поздно...
  6. Peter Rybak
    Peter Rybak Сегодня, 09:29
    -2
    Статья для старых пер...унов, день и ночь вспоминающим СССР.
  7. Андрей НМ
    Андрей НМ Сегодня, 09:29
    +3
    Отдельно было уделено внимание проблемам промышленной кооперации. Белоруссии, и на это справедливо обратил внимание российский президент, удалось сохранить значительную часть советского промышленного наследия.

    Чего-то я не понял. А кто про калоши нам с трибуны рассказывал? Вот это поворот. А то, что основная масса предприятий банкротилась в период 2007-2010 годы? Причем еще за год до банкротства они давали продукцию. Как пример, было у нас в нашем субъекте 2 завода синтетического волокна. 2 на всю Россию. Причем один построен относительно недавно. Оба уничтожили. Волокно сейчас гоним из Китая.
    А Мантуров уже отработал авиационные заказы? На всю страну показушно его ругали...
  8. Погоны
    Погоны Сегодня, 09:34
    +4
    Владимир Путин подчеркнул, что товарооборот между РФ и РБ растет. Сейчас его объем достиг рекордного показателя в более чем 43 млрд долларов. Если считать вместе с оборотом услуг, дополнил российского президента Александр Лукашенко, то речь пойдет о 50 млрд долларов.


    Ахахаха!.. lol
    Всё ещё продолжают мерять в долларах!
    Странно, что никто не обратил на это внимание. Вот тебе и разрыв с Западом.
    1. Житель Урала
      Житель Урала Сегодня, 11:01
      0
      Цитата: Погоны
      Владимир Путин подчеркнул, что товарооборот между РФ и РБ растет. Сейчас его объем достиг рекордного показателя в более чем 43 млрд долларов. Если считать вместе с оборотом услуг, дополнил российского президента Александр Лукашенко, то речь пойдет о 50 млрд долларов.


      Ахахаха!.. lol
      Всё ещё продолжают мерять в долларах!
      Странно, что никто не обратил на это внимание. Вот тебе и разрыв с Западом.

      Это у них уже в подкорку впиталось.