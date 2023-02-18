Президенты России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество и признали важность советского фундамента для современной промышленности

Белорусы делают для МС21 SuKhoi Superjet до тысячи комплектующих. У нас три завода – два военных и один гражданский, которые раньше были ремонтными, а сегодня производят комплектующие

В Москве вчера прошла встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Главы двух стран, входящих в Союзное государство, обсудили ключевые вопросы военного, экономического и технического сотрудничества.В непростой военно-политической и экономической ситуации сотрудничество между РФ и РБ приобретает очень большое значение, причем и для Минска, и для Москвы. Как отметил российский президент, обсуждались вопросы и военного сотрудничества, и безопасности, но основное внимание все же уделялось экономическому взаимодействию двух государств.Владимир Путин подчеркнул, что товарооборот между РФ и РБ растет. Сейчас его объем достиг рекордного показателя в более чем 43 млрд долларов. Если считать вместе с оборотом услуг, дополнил российского президента Александр Лукашенко, то речь пойдет о 50 млрд долларов.Отдельно было уделено внимание проблемам промышленной кооперации. Белоруссии, и на это справедливо обратил внимание российский президент, удалось сохранить значительную часть советского промышленного наследия. Более того, советские технологии и методы получили в современной Белоруссии дальнейшее развитие.Кстати, признание важности советского фундамента в развитии современной промышленности РФ и РБ – большой плюс: это означает, что правящие элиты государств уже не игнорируют колоссальную значимость сформированной в СССР научно-технической и производственной базы.Сейчас Россия и Белоруссия могут тесно сотрудничать в сфере промышленности, объединяя белорусские возможности и базу с потребностями российского рынка и усилиями российских предприятий, инженеров и ученых. Президент Белоруссии отметил, что страна предпринимает шаги по импортозамещению, в том числе и в таких сложных отраслях как микроэлектроника.- напомнил Лукашенко.Белорусский президент также заявил о готовности производить в Белоруссии самолеты штурмовой авиации , которые сегодня активно применяются в специальной военной операции в Донбассе. Лукашенко также отметил, что белорусская сторона на 100% выполнила все договоренности в сфере обороны и безопасности, которые обсуждались на встрече двух президентов три месяца назад.Одно из главных свидетельств тесного сотрудничества стран в сфере обороны и безопасности – проведение военных учений совместной группировки войск на территории Белоруссии. В январе 2023 года в Белоруссии, к примеру, проходили совместные летно-тактические учения ВВС Белоруссии и ВКС России. Сейчас в Белоруссии находится большая группировка российских войск, которая участвует в совместных учениях и в целом в обеспечении безопасностей западных рубежей Союзного государства.В условиях спецоперации Белоруссия остается одним из ближайших и самых надежных союзников России. Это надо ценить, и развивать и далее сотрудничество между двумя странами Союзного государства.