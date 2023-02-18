СМИ Германии: Макрон делает жёсткие заявления в адрес России, но поставлять Киеву технику не спешит

Этот человек, подчиняющийся американским ястребам, приведет нас к войне, если мы его не остановим!

Президент Франции Эммануэль Макрон делает гораздо более жесткие заявления в адрес России, чем его немецкий коллега Олаф Шольц, но поставлять Киеву технику не спешит. Похоже, его слова сильно расходятся с действиями.Об этом в своей статье пишет обозреватель немецкой газеты Die Welt.Он отмечает, что руководство Германии, которое часто упрекали в нерешительности и нежелании помогать Украине, организует для нее так называемую « танковую коалицию» по поставке около 200 танков Leopard 1 и Leopard 2. А в это время Париж находит отговорки, чтобы не отправлять Киеву свои Leclerc.Учитывая критику, которой ранее подвергали украинские чиновники и политики разного уровня канцлера ФРГ Олафа Шольца за недостаточные усилия в деле помощи ВСУ, удивляет их лояльность к французскому президенту. СМИ Германии предполагает, что на это есть особая причина. Дело в том, что Макрон своими антироссийскими заявлениями «воодушевляет» другие западные страны на увеличение поставок вооружений Киеву. За это украинские власти готовы закрыть глаза на то, что по объему военной и финансовой помощи киевскому режиму Франция занимает соответственно лишь десятое и седьмое места среди других стран-союзниц.И хотя украинцы воздерживаются от критики Макрона, это активно делают его соотечественники, в частности, французский политик Флориан Филиппо.- написал он на своей странице в соцсети, подразумевая президента Франции.