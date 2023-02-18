Военное обозрение
Войти Регистрация

СМИ Германии: Макрон делает жёсткие заявления в адрес России, но поставлять Киеву технику не спешит

19
СМИ Германии: Макрон делает жёсткие заявления в адрес России, но поставлять Киеву технику не спешит

Президент Франции Эммануэль Макрон делает гораздо более жесткие заявления в адрес России, чем его немецкий коллега Олаф Шольц, но поставлять Киеву технику не спешит. Похоже, его слова сильно расходятся с действиями.


Об этом в своей статье пишет обозреватель немецкой газеты Die Welt.

Он отмечает, что руководство Германии, которое часто упрекали в нерешительности и нежелании помогать Украине, организует для нее так называемую «танковую коалицию» по поставке около 200 танков Leopard 1 и Leopard 2. А в это время Париж находит отговорки, чтобы не отправлять Киеву свои Leclerc.

Учитывая критику, которой ранее подвергали украинские чиновники и политики разного уровня канцлера ФРГ Олафа Шольца за недостаточные усилия в деле помощи ВСУ, удивляет их лояльность к французскому президенту. СМИ Германии предполагает, что на это есть особая причина. Дело в том, что Макрон своими антироссийскими заявлениями «воодушевляет» другие западные страны на увеличение поставок вооружений Киеву. За это украинские власти готовы закрыть глаза на то, что по объему военной и финансовой помощи киевскому режиму Франция занимает соответственно лишь десятое и седьмое места среди других стран-союзниц.

И хотя украинцы воздерживаются от критики Макрона, это активно делают его соотечественники, в частности, французский политик Флориан Филиппо.

Этот человек, подчиняющийся американским ястребам, приведет нас к войне, если мы его не остановим!

- написал он на своей странице в соцсети, подразумевая президента Франции.
Автор:
Использованы фотографии:
https://en-marche.fr/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
19 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Tusv
    Tusv Сегодня, 09:26
    0
    Не ну это таки да. Пока не поставишь за "Безвозмездно, то есть даром" Тысячу леклерков и питсот писят Рафалей. Ты, Макрон, болтун и трындишь, как Тороцкий
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:29
      +3
      Макрон подкаблучник, его бабка дома гнобит и унижает полностью доминируя еще со школы где он у нее учился, вот он и пушит перья за пределами квартиры, создает видимость крутого пацана.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 09:37
        +1
        Цитата: Silver99
        Макрон подкаблучник, его бабка дома гнобит и унижает полностью доминируя еще со школы где он у нее учился, вот он и пушит перья за пределами квартиры, создает видимость крутого пацана.

        Все так ..Его по глазам видно ,кто он на самом деле ..Петушило конкретный .
        Да и вообще на западе полная деградация политиков ..Не с кем разговаривать на равных ..Одни клоуны кровавые ! Несут такую чушь ..Европа уже давно превратилась в курятник .
  2. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 09:27
    +2
    Я - француз:
    -Если будет совершена внезапная атака на один французский город, мы не узнаем, кто стрелял, если отправной точкой будет подводная лодка.
    -В случае текущей атаки, кто бы ни стрелял, мы засветим плохого парня, т.е. русского со 100% успешным самоубийством.
    -Политическая фикция США: я поджигаю французов, чтобы они поджигали русских. Плохой расчет, потому что, поскольку подводные лодки США, Великобритании, ФР физически плавают в одних и тех же водах, российский ответ будет для всех трех.
    => Следствием этого является то, что перед стрельбой американцев вежливо спросят, хотят ли они умереть.
    => либо мы автоматически отвечаем на атомную агрессию, и тогда маша посылается всеми воюющими сторонами.
    => либо мы не отвечаем и тогда плачем. но лучше плакать, чем быть сожженным.
    Поэтому я делаю вывод, что нет - даже очень маловероятно - что американцы будут делиться данными со спутников раннего предупреждения, если у нас разбомбят хоть один город! (если только возможно узнать, кто запустил эти спутники).
    На практике это дерьмовое сдерживание для Франции - лучше знать, как организовать партизанскую войну в течение 20 лет.... (но эта техника опасна, потому что возможен риск гражданской войны).
    Политическая фикция: Украина имеет модуль: где она должна быть депонирована, чтобы выиграть войну?
    Москва? Нет, потому что наступает конец света.
    Вашингтон? То же самое
    Украина....бен, на нашей земле, плохая идея.
    Российский лямбда-сити? Ответ будет крамольным, если русские идентифицируют атаку (а отсутствие вылета ракеты, зафиксированное спутниками раннего предупреждения, будет сигналом к атаке! (или ракеты с Украины)
    Лучшее место: город в Европе!
    => отсутствие жестких ядерных обязательств США
    => классическое 100% обязательство Нато (это будут русские, которые напали).
    Это ужас.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:18
      +1
      Если будет атакован город, в одной из стран НАТО, в этом не обвинят Россию. США проще сказать - этого города никогда не существовало.
      НАТО всупит в войну только когда будет атакован город США. На всех остальных им плевать. НАТО и все "международные" организации целиком подчиняются США и защищают только их интересы.
      США заставили Украину проявить агрессию в отношении русских. Сейчас они заставляют это делать вас. Мы вообще не планировали воевать. Но у нас нет выбора.
      США не собираются умирать. Они планируют истребить вас и нас
      1. zorglub bulgroz
        zorglub bulgroz Сегодня, 10:24
        0
        Личный вопрос для меня: мой русский текст написан плохо, с ошибками?
        Искренне,
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:29
    +1
    Французы дллжны ответить нам за пожар Москвы!
    1. zorglub bulgroz
      zorglub bulgroz Сегодня, 10:40
      0
      Я не хочу мстить за Березину (французское выражение "c'est la Berezina" в современном французском языке)
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:34
    0
    Этот человек, подчиняющийся американским ястребам, приведет нас к войне, если мы его не остановим!
    Что вы хотите от "душки Макрона" поставленного банкирами поработать президентом? Этот человек в одном заявлении делает оскорбительно-жесткие анти российские заявления, а в другом призывает "разговаривать с Россией" и не рвать связи. Обнимается с Зеленским, а потом пытается дозвониться до Москвы где трубку не желают брать прочувствовав на себе его подлость. Поэтому не только Макрон, но и остальные канцлеры-президенты-премьеры доведут Европу до войны.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:10
      0
      Цитата: rotmistr60
      Обнимается с Зеленским, а потом пытается дозвониться до Москвы где трубку не желают брать

      А сегодня уже вместе с гинекологом фон дер Ляйен прибыл в Таллинн.
  5. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 09:40
    +1
    Президент Франции Эммануэль Макрон делает гораздо более жесткие заявления в адрес России

    Макрон - России : Если Вы не сдадитесь , то я пошлю к Вам послом свою жену - Брижит Макрон .
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 09:50
      +1
      Цитата: Vyacheslav57
      Макрон - России : Если Вы не сдадитесь , то я пошлю к Вам послом свою жену - Брижит Макрон .

      Я столько не выпью ..Это ужас какой то )))
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:20
        +1

        LukaNord (Z)
        Сегодня, 09:50
        НОВЫЙ

        +1
        Цитата: Vyacheslav57
        Макрон - России : Если Вы не сдадитесь , то я пошлю к Вам послом свою жену - Брижит Макрон .

        Я столько не выпью ..Это ужас какой то )))
        На фото. Напудренный кирзовый сапог в парике! laughing
  6. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 09:45
    0
    Поставлен американцами как политик не имеющий воли, характера, то есть ему даже не нужно приказывать, он сам будет делать что от него ждут, вспоминается как на встрече в США с Байденом он сиял как новогодняя ёлка, мальчику дали постоянность с самим президентов США. Селекция политиков в Европе прошла успешно, кто имел своё мнение и характер тех к реальной власти на допускают.
    1. zorglub bulgroz
      zorglub bulgroz Сегодня, 09:49
      +1
      жиголо: ездит на том, на чем вы ему скажете.
  7. Комментарий был удален.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:07
    0
    французский политик Флориан Филиппо.

    Этот человек, подчиняющийся американским ястребам, приведет нас к войне, если мы его не остановим!

    "Миротворец" Макрон показал своё истинное лицо нциста, а как до этого пел песни про мир.
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 10:13
    0
    СМИ Германии: Макрон делает жёсткие заявления в адрес России, но поставлять Киеву технику не спешит
    Ну да, а поставку колесных танков, САУ "Цезарь", снарядов, совершенно новых ПТРК это так.... "игрушки"
  10. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:19
    0
    СМИ Германии: Макрон делает жёсткие заявления в адрес России, ..
    Нашёл кого стращать! laughing Пусть он своей крокодилихе "делает жёсткие заявления".
  11. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:23
    0
    Mais qu'il se taise, Macron tais toi !!
    Pour exister, pour se croire important il est capable de dire n'importe quoi, son passé le prouve, et surtout de faire n'importe quoi !!
    Il n'a toujours pas compris que le rôle d'un président en PREMIER c'est de favoriser la sécurité, le bien être de SES concitoyens... Tout le reste doit passer au second plan...pour un VRAI président, mais une marionnette ne fait que ce que la main quelle a dans le ...lui fait faire !
    Et pour lui les Français ne sont que du bétail qu'il insulte à la première occasion...

    Но пусть он заткнется, Макрон заткнись !!
    Чтобы существовать, чтобы считать себя важным, он способен говорить что угодно, его прошлое доказывает это, и, прежде всего, делать что угодно !!
    Он до сих пор не понял, что роль президента в первую очередь заключается в обеспечении безопасности, благополучия его сограждан... все остальное должно отойти на второй план...для настоящего президента, но марионетка делает только то, что ее рука в ...делает с ней делать !
    А для него французы-просто скот, которого он оскорбляет при первой же возможности...