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В Германии обучающихся боевиков ВСУ предупредили о недопустимости демонстрации свастики

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В Германии обучающихся боевиков ВСУ предупредили о недопустимости демонстрации свастики

Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ), которые прибыли в Германию для прохождения обучения управлению бронетехникой западного производства, были предупреждены о том, что нельзя публично демонстрировать свастику, а также другие символы, связанные с нацизмом и фашизмом.


В специальной памятке для украинских военных указывается на то, что по германским законам они могут быть привлечены к уголовной ответственности за нацистскую символику, если будут ее открыто показывать

Уважаемые стажеры из Украины! В Германии за демонстрацию свастики или других символов, связанных с фашизмом (например, знаки СС), можно получить приговор до 3-х лет лишения свободы или крупный штраф

- подчеркивается в памятке.


Таким образом, на Западе, и в Германии в частности, прекрасно осведомлены о том, что на Украине идеология неонацизма получила самое широкое распространение. Более того, если есть необходимость предупреждать военных, значит неонацизм давно вышел за пределы маргинальных молодежных группировок. Но тогда возникает вопрос, почему же Запад делает вид, что не замечает украинских нацистов? Как соотносится запрет на демонстрацию свастики с обучением нацистов эксплуатации бронетехники?

Впрочем, США и их сателлиты всегда славились тем, что могли поддерживать самых отъявленных негодяев, если их деятельность в конкретный период была выгодна западным интересам. В качестве примеров можно привести хоть многочисленных латиноамериканских диктаторов, хоть джихадистов из стран Ближнего Востока, хоть тех же гитлеровских военных преступников, многие из которых после войны благополучно осели в США и Канаде.
Использованы фотографии:
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19 комментариев
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  1. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 09:29
    +7
    То есть фашистами будьте, главное свастику не демонстрируйте?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:40
      +2
      Цитата: Pavel73
      То есть фашистами будьте, главное свастику не демонстрируйте?

      Так в этом случае всех укростудентов, обратно придется отправить. " А что на это скажет начальник транспортного цеха Байден ?"
      1. Пензяк
        Пензяк Сегодня, 11:22
        0
        ]Так в этом случае всех укростудентов, обратно придется отправить.
        А если не захотят уезжать то татуировки со свастикой и портретом гитлера как снимать, со шкуркой?
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 10:22
      0
      Цитата: Pavel73
      То есть фашистами будьте, главное свастику не демонстрируйте?

      Нацистами..., они НАЦИСТЫ
    3. стар
      стар Сегодня, 11:15
      0
      То есть фашистами будьте, главное свастику не демонстрируйте?

  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:30
    +1
    А что это меняет ? У них идеология нацизма в головах
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:43
      +2
      Цитата: Silver99
      У них идеология нацизма в головах

      И она для денацификации не возможна, её можно только удалить "хирургическим" путём.
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 09:58
      +2
      Цитата: Silver99
      А что это меняет ? У них идеология нацизма в головах

      Вот поэтому нечисть надо уничтожить!
      "В чем сила?... Сила в правде!" ... и не имеет значения какой ты нации!
      https://vk.com/video-214698748_456247885
  3. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 09:31
    +5
    Фашисты фашистов обучают ..Как все знакомо и предсказуемо ..Добрый Сталин был все же ..Вот теперь и расхлебываем ! Ну ничего ,это России и всем нам хороший урок ,за наше добродушие и не буду дальше писать ,а то матерится хочется
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 09:37
      +1
      Цитата: LukaNord
      Ну ничего ,это России и всем нам хороший урок

      Главное чтобы урок был усвоен, и сделаны выводы.
  4. Tusv
    Tusv Сегодня, 09:32
    +2
    Не ну будьте последовательны. Пришел с нацисткой символикой, возьми Люгер и дополни тату до совершенства
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:36
    +3
    Уважаемые стажеры из Украины! В Германии за демонстрацию свастики или других символов, связанных с фашизмом (например, знаки СС), можно получить приговор до 3-х лет лишения свободы или крупный штраф

    Вот это немецкое "Дацзыбао", говорит о том, что немцы признают существование фашизма на Украине.
    Всё что пока запрещено в Германии, то разрешено на Украине.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:39
    +3
    боевиков ВСУ предупредили о недопустимости демонстрации свастики
    А тем у кого половина тела в таких тату значит и раздеваться нельзя? Какие немцы "законопослушные" - демонстрировать свастику нельзя, а обучать украинских фашистов на своей территории проблем нет. Вы или трусы наденьте, или крестик снимите (если он у вас есть).
  7. jamonchik
    jamonchik Сегодня, 09:49
    +4
    Просто смех :товарищи фашисты вы главное не палитесь wassat
  8. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:54
    +1
    Ишь ты, пчёлы против меда? Не поверю!
  9. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 10:04
    +1
    Сказали бы проще: господа нацисты, потерпите пока, спрячте свою свастику.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:10
    +2
    А в Германии этот закон работает по запрету неонацисткой символики?Вроде отделываются условкой и символическим штрафом.
  11. paul3390
    paul3390 Сегодня, 10:13
    +2
    Я вообще никогда не мог понять той жуткой каши, что находится в цэгабонских бестолковках..

    Если вы исповедуете нацизм в варианте Алоизьевича - так вы ж, как славяне - по нему типа недочеловеки, низшая раса? (Ну-ну.. Три ха-ха.) Вам так нравится быть унтерменшами??

    Если вы считаете себя отдельным народом-украинцами - от этого славянами вы быть не перестаёте. А тогда - с какого перепугу вы считаете себя типа высшей расой по отношению русским, таким же славянам? Хотя одно это вызывает гомерический хохот, селюки-рагульё - и высшая раса по отношению к народу, создавшему одну из величайших держав в истории человечества, мирового уровня культуру, науку, военное дело и тд.. Бред сивой кобылы в тёмную декабрьскую ночь. Где мы - и где вы..

    Если вы ещё помните, что значительная часть из вас таки этнически русские - тогда я вообще не понимаю, как вы можете сражаться против своих на стороне другого народа. Ибо нацизм - это прежде всего кровь, твоё происхождение.

    Где вообще хоть какая-то логика в происходящем в Цэгабонии?? Ладно западэнцы - но для русского стать добровольно свидомитом?? Променять звонкую славу предков, их титанические свершения, величайшую империю, великий язык с великой культурой - на что??? На дикий симулякр мовы, никому даром не сдавшейся и бредовую историю о древних украх??

    Это примерно как для римлянина эпохи Империи добровольно стать скажем зулусом..

    Шиза косит ряды тамошних насельников.. Я ещё как-то могу понять основания на которых идея о своём расовом превосходстве возникла у немчуры - всё-таки им было что показать миру, но вы-то куда?? Окромя хатынки с хряком за вами отродясь ничего не числилось..
  12. megadeth
    megadeth Сегодня, 10:22
    +1
    Внуки и правнуки войнов освободителей Европы и мира от фашизма, учатся у фашистов , убивать внуков и правнуков войнов борющихся с фашизмом...В "кастрюле" просто не укладывается. Вот что доллар животворящий делает.