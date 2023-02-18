Уважаемые стажеры из Украины! В Германии за демонстрацию свастики или других символов, связанных с фашизмом (например, знаки СС), можно получить приговор до 3-х лет лишения свободы или крупный штраф

Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ), которые прибыли в Германию для прохождения обучения управлению бронетехникой западного производства, были предупреждены о том, что нельзя публично демонстрировать свастику, а также другие символы, связанные с нацизмом и фашизмом.В специальной памятке для украинских военных указывается на то, что по германским законам они могут быть привлечены к уголовной ответственности за нацистскую символику, если будут ее открыто показывать- подчеркивается в памятке.Таким образом, на Западе, и в Германии в частности, прекрасно осведомлены о том, что на Украине идеология неонацизма получила самое широкое распространение. Более того, если есть необходимость предупреждать военных, значит неонацизм давно вышел за пределы маргинальных молодежных группировок. Но тогда возникает вопрос, почему же Запад делает вид, что не замечает украинских нацистов? Как соотносится запрет на демонстрацию свастики с обучением нацистов эксплуатации бронетехники?Впрочем, США и их сателлиты всегда славились тем, что могли поддерживать самых отъявленных негодяев, если их деятельность в конкретный период была выгодна западным интересам. В качестве примеров можно привести хоть многочисленных латиноамериканских диктаторов, хоть джихадистов из стран Ближнего Востока, хоть тех же гитлеровских военных преступников, многие из которых после войны благополучно осели в США и Канаде.