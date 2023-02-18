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После освобождения Парасковиевки северобахмутская группировка противника перестала существовать

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После освобождения Парасковиевки северобахмутская группировка противника перестала существовать

После освобождения российскими силами крупного села Парасковиевка так называемая северобахмутская группировка противника прекратила своё существование. Интересные данные публикует сама украинская сторона, отмечая, что сегодня «на защите Бахмута остался в лучшем случае каждый десятый из первоначального боевого состава оборонявших город сил». Другими словами, выживших из того гарнизона, который изначально командование ВСУ сформировало для обороны Артёмовска (Бахмута), - не более 10 процентов. А если учесть, что это данные противника, то можно смело говорить о том, что даже такие данные в плане выживших к настоящему времени преувеличены.


Напомним, что дыры в обороне агломерации командование ВСУ пытается заткнуть переброской всё новых и новых резервов в сторону Бахмута.



При потере Парасковиевки ВСУ окончательно утратили возможность перегруппироваться по направлению на Славянск. Под физическим контролем продолжает оставаться автодорога через Хромово на Часов Яр. Чтобы не оказаться в замкнутом кольце, противник использует замёрзшие поля, чтобы накатывать дороги по ним. Однако в большинстве случае эти направления простреливаются российской артиллерией.

Бойцы ЧВК «Вагнер», взяв под контроль Парасковиевку, не только ликвидировали северобахмутскую группировку ВСУ, но и сомкнули транспортные коммуникации с Артёмовском со стороны Соледара. После этого появляются дополнительные возможности по продвижению в самом Артёмовске с одновременным уничтожением и тех самых резервов, которые Киев, не останавливаясь, бросает в бахмутскую топку.
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18 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 09:47
    +4
    В марте замерзшие поля раскиснут из за распутицы.
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 09:48
    +6
    К бандере ушли ..А ведь мы их предупреждали !
    Молодцы мужики ..Теперь ждем Путинские удары ,где пока никто не знает
    Отрезать нужно окраину от ЧМ и от Польши ..А там уже проще будет !
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:13
      +1

      LukaNord (Z)
      Сегодня, 09:48
      НОВЫЙ
      +1
      К бандере ушли ..А ведь мы их предупреждали !
      Молодцы мужики ..Теперь ждем Путинские удары ,где пока никто не знает
      Отрезать нужно окраину от ЧМ и от Польши ..А там уже проще будет !
      Так туда им и дорога! Или наркоты заморской объелись они там до тупоумия... Ну, в общем их предупреждали о всего двух выходах из этой ситуации. Плен, или в расход на удобрение.
  3. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 09:49
    +11
    При жесткой нехватке БК заград огонь по полям, особо не применишь. Рубка там суровая.
    Что тут скажешь- Вагнерам, поменьше потерь, врагу поболее жмуров. А "лампасникам" совесть, где нибудь отыскать- как своих на самой мясорубке оставлять без БК?
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 09:54
      -8
      Цитата: Хибинский Пластун
      А "лампасникам" совесть, где нибудь отыскать- как своих на самой мясорубке оставлять без БК?

      Понравился комментарий Андрея "Мурза", ТГ "Нам пишут из Янины".
      Министерство Обороны решило предложить "самой успешной части русской армии", или как там это звучало у хора "военкоров", повоевать так, как воевали 1-й и 2-й Корпуса НМ ЛНР этой зимой и поздней осенью. С "мясными штурмами", когда пехоту и жалкие остатки брони гонят вперёд на украинские укрепления при минимальной артподдержке для того, чтобы сковать противника и не дать ему перебрасывать силы, не дать ротировать войска, потрёпанные ЧВКашниками под Бахмутом. Бойцы НМ ЛНР и ДНР могли месяцами напролёт записывать такие ролики, но почему-то этого не делали. Сейчас значимой части этих бойцов уже нет в живых, многие покалечены, выбитую пехоту в бригадах активно заменяют на российских мобиков, загонять которых на убой столь же массово вряд ли получится.

      А впереди у нас, примерно во второй половине апреля, наступление ВСУ.
      Есть ли у меня какие-то вопросы к нашему военно-промышленному комплексу? К Министерству Обороны? Никаких вопросов.
      Адидасы они и есть адидасы.
      1. Ольгея
        Ольгея Сегодня, 10:13
        +1
        Цитата: Ингвар 72
        Понравился комментарий Андрея "Мурза", ТГ "Нам пишут из Янины".

        Ооо, Игорь!
        В теме "На базе армии США в Германии завершили обучение на БМП Bradley более 600 военнослужащих ВСУ" у вас что-то пошло не так и вы сюда метнулись с пропагандой? laughing
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:16
        +2
        Низкий поклон,этим рябятам.Луганским,донецким.Им тяжелее всего приходится,как и музыкантам.Про нехватку БК,скорее всего это относится ко всей группировке,в прошлом году расход был гигантским,да и склады фронтовые страдали и уничтожались-было такое
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 10:45
          0
          Цитата: dmi.pris1
          .Луганским,донецким.Им тяжелее всего приходится

          Это да. Но в Минобороны это не ценят. При переходе в вооружённые силы РФ стаж выслуги ставят ноль! Хотя в 2014 году перешедшим военным ВСУ при зачислении в состав нашей армии стаж ВСУ считали. Как и предыдущие звания.
          Сюреализм какой-то. Тоже самое по получившим увечья до 24.02.22. Никакой военной пенсии. Обидно, ведь эти люди сражались, в то время когда наши политики игрались Минскими соглашениями.
          1. Ольгея
            Ольгея Сегодня, 11:09
            0
            Цитата: Ингвар 72
            Хотя в 2014 году перешедшим военным ВСУ при зачислении в состав нашей армии стаж ВСУ считали.

            а можно ссылку на источник?
            только, пожалуйста, без вашей любимой формулировки "...один мой знакомый...".
            Это во-первых,

            А, во-вторых, нужно посмотреть каким образом будет начисляться пенсия вошедшим в состав.
            Не факт, что меньше получится.
  4. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 09:50
    +1
    Видно и правда "Ахмат" подкинул "Вагнеру" БК! Снова слышна канонада с той стороны.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 09:57
      0
      Наверное не зря Пригожин Апти Ароновича в больнице навещал! bully
  5. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 09:51
    +1
    Ну что сказать, можно только пожелать успехов нашим военным. И самое главное терпения для долгово противостояния.
  6. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:51
    +4
    Надо оставлять дрогу надежды. пусть противник продолжает кидать в топку резервы и вооружение. желательно до самой распутицы....В конце концов, цель уничтожать противника. А если он сам идет к вагнерам тем лучше. Чем больше отминусуют тут тем меньше работы в Славянске и краматорске...
  7. Александр-Не-третий
    Александр-Не-третий Сегодня, 09:52
    +3
    Послушайте Первелию - Россия сосредоточила у границы новой техники, в разу больше чем несчастный лэнд лиз. Будет новое 19 ноября 42 года под Сталинградом.
  8. Egeny
    Egeny Сегодня, 09:56
    0
    Герасимов определился. Тихий, всегда грустный, а Лапина и ещё троих генерал-полковников убрал с округов. Работает мужик.
    Похоже и у "музыкантов" снаряды появились.
  9. monetam
    monetam Сегодня, 10:00
    +4
    Дорога с Часов Яра для ВСУ свободна, а поля пока замерзшие. Так что о кризисе снабжения бахмутского гарнизона пока рано говорить. Тут пока просто для закрепления успеха по выбиванию противника из Парасковиевки надо занять Берховку; тем более что брешей в обороне ВСУ пока не образуются, обескровленные части они просто отводят.
  10. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 10:11
    +1
    Вообще же, спустя год войны не создать Ставку и вообще самоустраниться от СВО - прям "изюминка" Путина! Конечно, я ещё слабо надеюсь, что разум в Генштабе возобладает и Пригожину перестанут вредить! А то, ощущение, что воевать до победы намерены только "музыканты" да "кадыровцы". Вообще, как только Шойгу "задвинул" Суровикина - всё вернулось к Герасимовскому топтания на месте. Ждут весны для очередной "перегруппировки"?
  11. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 11:00
    0
    К МО одни вопросы, не только по Вагнеру. Там, куда не кинь- всюду клин.
    "Несуществующие " офицеры "Несуществующей " армиии ДНР и ЛНР - стали не нужны МО.
    Парадокс, что требования по профильному военному образованию командиров ЛДНР предьявляют люди, ведомство каторых возглавляет человек сам не закончивший военный вуз и не служивший в армии.

    Па-рам-па-рам-пам. Всё!!!