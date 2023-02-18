После освобождения Парасковиевки северобахмутская группировка противника перестала существовать

После освобождения российскими силами крупного села Парасковиевка так называемая северобахмутская группировка противника прекратила своё существование. Интересные данные публикует сама украинская сторона, отмечая, что сегодня «на защите Бахмута остался в лучшем случае каждый десятый из первоначального боевого состава оборонявших город сил». Другими словами, выживших из того гарнизона, который изначально командование ВСУ сформировало для обороны Артёмовска (Бахмута), - не более 10 процентов. А если учесть, что это данные противника, то можно смело говорить о том, что даже такие данные в плане выживших к настоящему времени преувеличены.Напомним, что дыры в обороне агломерации командование ВСУ пытается заткнуть переброской всё новых и новых резервов в сторону Бахмута.При потере Парасковиевки ВСУ окончательно утратили возможность перегруппироваться по направлению на Славянск. Под физическим контролем продолжает оставаться автодорога через Хромово на Часов Яр. Чтобы не оказаться в замкнутом кольце, противник использует замёрзшие поля, чтобы накатывать дороги по ним. Однако в большинстве случае эти направления простреливаются российской артиллерией.Бойцы ЧВК «Вагнер», взяв под контроль Парасковиевку, не только ликвидировали северобахмутскую группировку ВСУ, но и сомкнули транспортные коммуникации с Артёмовском со стороны Соледара. После этого появляются дополнительные возможности по продвижению в самом Артёмовске с одновременным уничтожением и тех самых резервов, которые Киев, не останавливаясь, бросает в бахмутскую топку.