В Белоруссии предприняты ответные меры на ограничение въезда в Польшу

В Минске решили ответить на недружелюбные действия властей соседней Польши, которые ранее закрыли для проезда с белорусской стороны пограничный пункт пропуска «Бобровники» («Берестовица»).В ответ на это белорусское правительство приняло постановление, согласно которому ограничивается въезд в Белоруссию польских грузовых автомобилей и тягачей.Теперь весь грузовой автотранспорт, зарегистрированный в Польше, будут пропускать на территорию Беларуси только через белорусско-польскую границу. Т.е. въезд этого транспорта с территории соседних стран в Белоруссию будет запрещен, что явно создаст логистические затруднения для польских бизнесменов и приведёт к скоплению транспорта на границе.При этом в Минске отмечают, что это ответная мера на действия официальной Варшавы, закрывшей 10 февраля пункт пропуска «Бобровники». В Польше назвали это решение необходимым в интересах государственной безопасности. А глава польского правительства Матеуш Моравецкий тогда заявил, что не исключается закрытие всех пунктов пропуска на границе с Белоруссией.Для выражения протеста по этому поводу в МИД Белоруссии был вызван временно поверенный в делах Польши Мартин Войтеховски.Всего на польско-белорусской границе находится шесть пунктов пропуска автотранспорта.