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В Белоруссии предприняты ответные меры на ограничение въезда в Польшу

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В Белоруссии предприняты ответные меры на ограничение въезда в Польшу

В Минске решили ответить на недружелюбные действия властей соседней Польши, которые ранее закрыли для проезда с белорусской стороны пограничный пункт пропуска «Бобровники» («Берестовица»).


В ответ на это белорусское правительство приняло постановление, согласно которому ограничивается въезд в Белоруссию польских грузовых автомобилей и тягачей.

Теперь весь грузовой автотранспорт, зарегистрированный в Польше, будут пропускать на территорию Беларуси только через белорусско-польскую границу. Т.е. въезд этого транспорта с территории соседних стран в Белоруссию будет запрещен, что явно создаст логистические затруднения для польских бизнесменов и приведёт к скоплению транспорта на границе.

При этом в Минске отмечают, что это ответная мера на действия официальной Варшавы, закрывшей 10 февраля пункт пропуска «Бобровники». В Польше назвали это решение необходимым в интересах государственной безопасности. А глава польского правительства Матеуш Моравецкий тогда заявил, что не исключается закрытие всех пунктов пропуска на границе с Белоруссией.

Для выражения протеста по этому поводу в МИД Белоруссии был вызван временно поверенный в делах Польши Мартин Войтеховски.

Всего на польско-белорусской границе находится шесть пунктов пропуска автотранспорта.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт Государственного пограничного комитета Республики Беларусь
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8 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 09:52
    +2
    Батька действует быстро и решительно! Без всяких "китайских" предупреждений!
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 10:03
      +1
      правды ради полякам фиолетово, ну только если транзитный груз в азию идет, акция не столько против белоруссии сколько против нас направлена
      1. g_ae
        g_ae Сегодня, 10:13
        +3
        Ну, вот и поддержали бы Батьку в начинания, а не линии продольные проводили. Когда ЕС запретил въезд на свою территорию фур перевозчиков РБ и РФ, Батька мгновенно ввёл аналогичные меры, а россияне ещё несколько месяцев думали, "партнёров" обидеть боялись. И такое сплошь и рядом. А сколько воплей зато про многовекторность и многостульчатость было.
    2. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 10:23
      0
      Цитата: ваш вср 66-67
      Батька действует быстро и решительно! Без всяких "китайских" предупреждений!

      ещё бы на куев с северов, а мы с югов. вот тогда бы- ой.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:08
    0
    еперь весь грузовой автотранспорт, зарегистрированный в Польше, будут пропускать на территорию Беларуси только через белорусско-польскую границу.
    Молодец, бацька, не побоялся санкций). А этот единственный движняк из польши, можно потом и регулировать по численности. Штук по 5-7 пропускать, остальных в стойло на неделю-другую. И заскулят как те укронацики - "А нас за що!" bully
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 10:11
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      заскулят как те укронацики

      с чего?!!!
      они не только уши назло отморозят на и небольшое достоинство, да и особых проблем у них не будет
      1. begemot20091
        begemot20091 Сегодня, 10:25
        +1
        у водителей заработка не будет. "дальнобои"- это огромный рынок в Литве и Польше. Еще и заправку для них сделать по европейским ценам. Вот это получится "дешевый" транзит. Стоимость дизеля в Польше - 1,55 евро
  3. Normann
    Normann Сегодня, 10:51
    0
    Гегемон, который дал указание, потирает руки, сидя за океаном.